Incode garante US$ 220 milhões de seu financiamento de série B e obtém status de unicórnio menos de sete meses depois de sua rodada de série A

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Incode, plataforma de verificação de identidade e autenticação de próxima geração para empresas globais, anunciou hoje que levantou US$ 220 milhões de capital em sua rodada de financiamento de série B, o que proporcionou à empresa um valor de US$ 1,25 bilhão e lhe confere status de unicórnio menos de sete meses após sua rodada de série A.

O crescimento espetacular da Incode — sua receita cresceu seis vezes nos últimos 12 meses — está promovendo o mais recente ciclo de investimentos, que se somam aos US$ 25 milhões obtidos pela empresa em seu financiamento de série A em março. O volume de capital arrecadado valida a liderança da Incode no mercado global de soluções de identidade digital e sua abordagem inovadora e automatizada baseada em inteligência artificial (IA) para reinventar a experiência do cliente do futuro.

“Nossa visão ‘One Identity Everywhere’ [uma só identidade em todos os lugares] está transformando a experiência de identidade das pessoas com empresas”, declarou Ricardo Amper, fundador e diretor executivo da Incode Technologies. “Nós criamos uma experiência que é tão simples e integrada que deixa o cliente final maravilhado ao adquirir os serviços de um novo banco, fazer check-in em um hotel ou se internar em um hospital. Ao reinventarmos essas experiências, estamos construindo confiança e conquistando empresas e clientes.”

A rodada de investimento mais recente foi conduzida pelos investidores marquise General Atlantic e SoftBank, com investimentos adicionais das importantes instituições financeiras J.P. Morgan, Capital One Ventures e Coinbase Ventures. Também participaram da rodada o SVCI (Silicon Valley CISO Investments), um grupo de mais de 50 diretores de segurança da informação de importantes empresas de tecnologia que estão unindo forças e recursos para investir na próxima geração de inovação em cibersegurança, e os fundadores da dLocal, com participação dos atuais investidores DN Capital, 3L Capital, Framework Ventures, Dila Capital e outros.

O que torna a Incode única no concorrido mercado de identidade digital?

A Incode oferece uma plataforma completa de orquestração omnicanal com a qual as empresas podem ter um ponto único de integração para solucionar o problema de identidade, abrangendo desde a integração de clientes de forma fluida e segura até sua plena autenticação depois de integrados.

Como é totalmente automatizada, a solução da Incode não utiliza atendimento humano em centrais de atendimento para identificar os clientes. A realidade é que as máquinas de hoje são muito melhores que seres humanos em termos de velocidade, privacidade e precisão, o que permite à Incode apresentar respostas com probabilidade de fraude muito menor.

A Incode possui todo um conjunto tecnológico e não necessita utilizar outros fornecedores, como ocorre com muitos de seus concorrentes. Isso cria um relacionamento direto entre a empresa e o proprietário da tecnologia, possibilitando que a Incode aprimore continuamente sua tecnologia em função da resposta obtida dos clientes.

Graças a esse relacionamento direto, a Incode pode desenvolver verdadeiras parcerias com seus clientes. “A Incode é uma parceira estratégica que nos ajuda a suprir nossas necessidades de identidade em escala. A Incode oferece a combinação certa de tecnologia de ponta, segurança e a melhor experiência para os nossos clientes”, contou Miguel Lavalle, chefe de abertura de contas do Citi.

“A Incode lidera o mercado de identidade digital e desenvolveu uma solução robusta para lidar com alguns dos maiores desafios do mercado, particularmente com relação a integração e autenticação fluidas e seguras. A plataforma e a tecnologia únicas da empresa tem impulsionado seu crescimento, e esperamos realizar parcerias com a Incode e apoiá-la para que ela ajude a promover avanços no futuro das soluções de identidade”, afirmou Martin Escobari, copresidente, diretor geral e chefe dos negócios da General Atlantic na América Latina.

“É ótimo poder apoiar Ricardo e toda sua incrível equipe da Incode à medida que ela segue se expandindo mundialmente junto a clientes empresariais, o que inclui muitas das empresas de nosso portfólio. A Incode oferece um excelente conjunto de ferramentas de integração e autenticação digitais, o que ajuda os clientes a gerenciarem as identidades de seus clientes, reforça a confiança e reduz o atrito”, comentou Paulo Passoni, sócio-gerente do fundos SoftBank Latin America.

“O maior benefício que a Incode e o mercado de identidade em geral podem proporcionar é gerar confiança entre pessoas, empresas e instituições”, destacou Amper. “Sem confiança, as taxas de juros são mais altas, os processos ficam mais complicados e os negócios se tornam mais difíceis. A confiança é o elemento central que abre sistemas financeiros para todos e permite que muitas pessoas participem de um sistema democrático. Na Incode, criamos confiança eliminando barreiras, reduzindo custos e democratizando o acesso.”

Saiba mais sobre a Incode em incode.com.

Sobre a Incode Technologies

A Incode é uma importante empresa de identidade que está reinventando a forma como as pessoas verificam sua identidade e interagem com as maiores empresas do mundo com uma experiência segura e agradável baseada em inteligência artificial (IA). A plataforma completa e totalmente automatizada de orquestração da Incode possibilita um acesso fluido entre diversos canais com produtos direcionados a acesso, integração, autenticação e verificação de pagamentos que aumentam a conversão e reduzem fraudes.

Com sua missão de construir confiança e democratizar o acesso, a Incode trabalha com alguns dos maiores bancos, fintechs, hotéis, governos e mercados do mundo. A Incode é sediada em São Francisco e possui escritórios na Europa e na América Latina.

Sobre a General Atlantic

A General Atlantic é uma importante empresa global de capital de crescimento com mais de quatro décadas de experiência fornecendo capital e apoio estratégico a mais de 445 empresas de crescimento ao longo de sua trajetória. Estabelecida em 1980 para realizar parcerias com empreendedores visionários e proporcionar impactos positivos duradouros, a empresa combina uma abordagem global de colaboração, conhecimento e experiência em setores específicos, um horizonte de investimento de longo prazo e profunda compreensão de fatores que promovem o crescimento para realizar parcerias com grandes empreendedores e equipes de gestão com o objetivo de ampliar negócios inovadores no mundo todo. A General Atlantic possui atualmente mais de US$ 86 bilhões em ativos sob sua gestão, valor que inclui todos os produtos segundo dados de 30 de setembro de 2021, e mais de 215 profissionais de investimento baseados em Nova York, Amsterdã, Pequim, Hong Kong, Jacarta, Londres, Cidade do México, Mumbai, Munique, Palo Alto, São Paulo, Xangai, Singapura e Stamford. Saiba mais sobre a General Atlantic em www.generalatlantic.com.

Sobre o SoftBank Group

O SoftBank Group investe em tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida de pessoas do mundo todo. O SoftBank Group é composto do SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), empresa de holding de investimentos que possui participação junto a fornecedores de telecomunicações, serviços de internet, inteligência artificial (IA), robótica inteligente, Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e tecnologias de energia limpa; os SoftBank Vision Funds, que estão investindo mais de US$ 135 bilhões para ajudar empreendedores extraordinários a transformarem setores inteiros e criarem novos mercados; o SoftBank Latin America Fund de US$ 5 bilhões, o maior fundo de capital de risco da região latino-americana; o recém-lançado SoftBank Latin America Fund II de US$ 3 bilhões; e o SB Opportunity Fund, um fundo de US$ 100 milhões dedicado a investir em empresas fundadas por empreendedores não brancos dos Estados Unidos. Saiba mais em https://group.softbank/en.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.