Fidèles aux productions locales, à la recherche de saveurs épicées, et mixologues responsables - Tels sont les amateurs de spiritueux de 2022, d’après le Rapport annuel sur les tendances des cocktails, de Bacardi

The third annual Bacardi Cocktail Trends Report spotlights the macro-trends defining how, what, where, and why consumers are sipping spirits in 2022.

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux, au monde, publie son troisième Rapport annuel sur les tendances des cocktails, de Bacardi, où elle explore les tendances clés qui influenceront le secteur des cocktails en 2022. Le rapport est créé en collaboration avec The Future Laboratory (TFL) et s’appuie sur la recherche menée à la fois par Bacardi et en externe, pour dévoiler les courants qui sous-tendent les changements à tous les niveaux, depuis les boissons désirées, les attentes en matière d’arômes, et les occasions de boire, jusqu’à l’action éthique et les façons de créer des cocktails.

« Alors que 2022 apporte de nouvelles perspectives, les gens se réunissent avec un profond désir de “vivre pleinement le moment partagé”. » Et chez Bacardi, c’est justement l’objectif que nous poursuivons, grâce à une famille de marques de spiritueux haut de gamme, positionnées de façon unique pour susciter des émotions, promouvoir des expériences, et jouer un rôle intégral propice aux connexions et aux célébrations, où l’exploration est bienvenue », déclare Tony Latham, vice-président exécutif et directeur financier chez Bacardi. « Ce n’est pas un retour à la « nouvelle normalité” dont le monde a besoin aujourd’hui, mais bien d’un nouvel extraordinaire, et nous entendons participer activement à sa création. »

Voici les macro-tendances définissant les modalités de consommation en 2022, les produits, les endroits et les contextes :

LIBATIONS DE LUXE. Divers comportements émergent parmi les nouveaux connaisseurs d’alcool qui font preuve de discernement et recherchent des expériences de consommation de haute qualité ; pour y répondre, une nouvelle vague de premiumisation déferle dans les catégories d’alcool, avec notamment un format en canette de cocktails préparés, haut de gamme. 50 % des barmans du monde entier déclarent en effet que leurs clients boivent davantage de boissons haut de gamme, ce qui signifie que le comportement de la clientèle des bars a évolué depuis le début de la pandémie.



Barmans et consommateurs montrent de l’enthousiasme pour la tequila, le bourbon, et le cognac, où la premiumisation des catégories, l’exclusivité, et la nature artisanale du spiritueux stimulent l’intrigue et l’attrait. La demande pour la tequila bénéficie d’un changement de perception : considérée initialement comme un spiritueux pour la fête, elle est devenue une boisson sophistiquée à déguster ; et son excellente disposition aux mélanges en a fait la base de cocktails aussi populaires que la margarita, l’old fashioned, le negroni, et le paloma.



BOISSON NUMÉRISÉE. Les amateurs de cocktails continuent d’exploiter la technologie pour maîtriser la mixologie depuis le confort de leur maison tout en se faisant livrer les alcools directement à leur porte. La plus grosse part de la croissance actuelle du commerce électronique revient aux États-Unis où plus de 65 % des consommateurs utilisent un service en ligne pour leurs achats d’alcool.



RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. L’année à venir verra les consommateurs demander des solutions innovantes, éthiques et sur le long terme, porteuses d’un véritable changement social. Avec l’importance croissante des entreprises donnant le pouvoir aux collectivités et incitant au localisme, les livraisons hyper-locales deviendront la tendance dominante à l’heure où les consommateurs chercheront à équilibrer leur désir de commodité par une quête de solutions durables.



Le développement durable reste un souci majeur chez les consommateurs du monde entier. Si la recyclabilité et les cocktails à zéro déchet constituaient le front des mesures durables cette année, 2022 verra elle, d’autres initiatives basées sur les méthodes de fabrication des alcools, avec une vaste majorité de personnes désormais prêtes à payer davantage pour des rafraîchissements renouvelables réalisés avec des produits d’origine éthique.



CONSOMMATION RECONSIDÉRÉE. Les consommateurs explorent de nouvelles approches flexibles de la sobriété tout en favorisant des cocktails et des alcools uniques, lorsqu’ils optent pour une boisson alcoolisée. On observe une augmentation des consommateurs attirés par la sobriété, heureux de basculer entre les nuits sobres et les occasions de boire, 58 % d’entre eux à l’échelle mondiale, buvant plus de cocktails sans alcool et à faible teneur en alcool (NoLo) qu’il y a un an de cela.



Une attitude réfléchie influence une évolution vers les sélections naturelles en 2022, avec un tiers des personnes interrogées aux États-Unis et la moitié au Royaume-Uni pour qui les ingrédients naturels représentent un facteur important dans les choix de cocktails, une tendance qui commence à influencer les modes de consommation dans les marchés émergents.



UNE PÉRIODE TRANSFORMATRICE. Dans le monde entier, la demande latente et considérable d’interactions sociales poussera les consommateurs à rechercher des expériences de cocktail qui engendrent une transformation, célèbrent le pouvoir des connexions sociales, adoptent de nouvelles expériences, et œuvrent pour l’apprentissage et la croissance personnelle. Lorsque cette clientèle retrouve le chemin des bars, elle s’attend à être éblouie par l’expérience des cocktails,car beaucoup commenceront 2022 résolus à rendre chaque instant plus significatif.



Téléchargez l’édition 2022 du Rapport des tendances de cocktails, de Bacardi et l’infographie.

