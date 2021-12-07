橫河電機成功研發出用於亞細胞級採樣的Single Cellome系統SS2000

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO:6841)宣布，已成功開發出種單細胞分析解決方案：Single Cellome™系統SS2000。

利用共軛焦顯微鏡擷取的高解析度影像，能夠自動準確地採集特定細胞和細胞成分的樣本。SS2000將於2022年2月在日本、美國和中國發布，隨後將在歐洲等其他市場推出。

研發背景

細胞是所有生物體的最小單位，不同的細胞有很大的差異性。因此，相對於細胞群研究，研究人員越來越關注需要分離和處理單一細胞的單細胞分析。近年來，隨著分析技術的進步，不僅能夠分析單一細胞，還可以分析細胞中的特定分子。

瞭解細胞的特性和功能以及細胞發育的機制，是對辯證疾病原因、預防疾病、驗證新藥療效上非常有效的手段，對於藥物研發以及精密醫學、再生醫學的發展至關重要。

傳統分析細胞成分的技術通常需要破壞和收集異質細胞群，無法在單一細胞上進行採樣，因此無法收集許多細胞成分，並且也會遺失關於細胞位置和形態的重要資訊。此外，由於傳統採樣過程需要人工完成，因此工作效率很低，即使是有經驗的研究人員也感覺相當困難。

Single Cellome系統SS2000利用橫河電機的核心影像技術，可以即時分析活細胞內部的微小現象，結合能夠自動準確控制採樣操作的新技術，能滿足尖端生命科學研究的使用需求。

功能特點

橫河電機共軛焦顯微鏡技術能夠快速對活細胞進行微創影像處理。採用高解析度3D影像的高靈敏度分析，並利用精確定位技術，可對細胞進行自動精確採樣。

1. 根據既定標準對細胞或細胞內區域進行最佳化選擇

SS2000分析目標範圍內大量細胞的影像，並應用預先提供的標準（如細胞質面積和細胞核大小等）對細胞進行分類。該系統隨後確定適合分析的細胞，並確定其採樣位置。利用與細胞核的距離等標準，影像分析技術甚至可以確定單一細胞內的優先採樣區域。

2. 對目標細胞和單一細胞內的成分進行可靠採樣

SS2000可直接針對對目標細胞進行採樣，無需預先分離，所以能夠保留培養皿的所有位置和形態資訊。此外，利用高解析度3D影像和精確定位技術，可以對目標細胞和細胞質進行選擇性採樣。

3. 樣本可用於廣泛的分析

採集的細胞和細胞成分可用於廣泛的分析，包括遺傳分析和質譜分析。最佳化目標樣本和有效率的收集方式可提高分析靈敏度。此外，已採樣過的單一活細胞仍可以在二次細胞培養物中繼續生長。

橫河電機副總裁兼生命事業總部負責人Hiroshi Nakao評論：「新開發的Single Cellome系統 SS2000對於未來的細胞研究，將是一個能發揮關鍵作用的解決方案。該系統不僅擁有掌握單一細胞特性的潛力，還有可能幫助瞭解細胞組成的網路以及相互之間的通信行為，使我們能夠確定病理機制。在越來越多人能夠活到一百歲的這個時代，橫河電機將加速開發和提供解決方案，以保護生命、健康和安全。」

關於橫河電機

橫河電機為能源、化工、原料、製藥、食品和水處理等各種產業的客戶提供測量、控制和資訊領域的先進技術和服務。橫河透過數位化和智慧製造幫助客戶解決日益複雜的生產、營運管理、資產、能源和供應鏈最佳化等問題，實現自主營運的過渡。

橫河電機(Yokogawa)於1915年在東京成立，擁有17,500多名員工，透過遍布61國的119間公司的全球網路，為建設永續發展的社會創造新價值。

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