横河电机成功研发出用于亚细胞级采样的Single Cellome系统SS2000

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机株式会社(Yokogawa Electric Corporation, TOKYO:6841)宣布，已成功开发出Single Cellome™系统SS2000，这是一种单细胞分析解决方案，利用共焦显微镜捕获的高分辨率图像，能够自动准确地采集特定细胞和细胞内成分的样本。SS2000将于2022年2月在日本、美国和中国发布，随后将在欧洲等其他市场推出。

研发背景

细胞是所有生物体的最小单位，不同细胞之间具有很大的差异性。因此，相对于细胞群研究，研究人员越来越关注单细胞分析，该过程涉及单个细胞的分离和处理。近年来，随着分析技术的进步，人们不仅能够分析单个细胞，还可以分析细胞中的特定分子。了解细胞的特性和功能以及细胞发育的机制，是澄清病因、预防疾病、验证新药疗效的非常有效的手段。该技术对于药物发现研究以及精准医学和再生医学的发展至关重要。

用于分析细胞内成分的传统技术通常涉及破坏和收集异质细胞群，无法在单个细胞水平上进行采样，因此许多细胞内成分无法收集，并且有关细胞位置和形态的重要信息也会丢失。此外，由于传统采样过程需要人工完成，因此工作效率很低，即使是有经验的研究人员也感觉相当困难。

Single Cellome系统SS2000利用横河电机的核心成像技术，可以实时分析活细胞内部的微小现象，结合能够自动准确控制采样操作的新技术，能满足尖端生命科学研究在性能方面的需求。

功能特点

横河电机共焦显微镜技术能够快速对活细胞进行微创成像。基于高分辨率3D图像的高灵敏度分析，并利用精确定位技术，该系统可对细胞进行自动精确采样。

1. 根据既定标准对细胞或细胞内区域进行优化选择

SS2000分析目标范围内大量细胞的图像，并应用预先提供的标准（如细胞质面积和细胞核大小等）对细胞进行分类。该系统随后确定适合分析的细胞，并确定其采样位置。利用与细胞核的距离等标准，图像分析技术甚至可以确定单个细胞内的优先采样区域。

2. 对目标细胞和单个细胞内的成分进行可靠采样

SS2000可直接仅对目标细胞进行采样，无需预先分离，从而能够保留培养板中的所有位置和形态信息。此外，利用高分辨率3D图像和精确定位技术，该系统可以对目标细胞器和细胞质进行选择性采样。

3. 样本可用于广泛的分析

采集的细胞和细胞内成分可用于广泛的分析，包括遗传分析和质谱分析。目标样本的优化和有效收集可提高分析灵敏度。此外，已采样过的单个活细胞仍可以在二次细胞培养物中继续生长。

横河电机副总裁兼生命业务总部负责人Hiroshi Nakao评论道：“作为一种解决方案，新开发的Single Cellome系统 SS2000将在未来的细胞研究中发挥关键作用。该系统不仅拥有帮助了解单个细胞特性，还有可能帮助了解细胞组成的网络以及相互之间的通信行为，帮助我们确定病理机制。在这个越来越多的人能够活到一百岁的时代，横河电机将加速开发和提供解决方案，以保护生命、健康和安全。”

关于横河电机

横河电机为能源、化工、材料、制药、食品和水处理等多个行业的客户提供测量、控制和信息领域的先进技术和服务。横河通过数字化智能制造帮助客户解决日益复杂的生产、运营管理、资产、能源和供应链优化等问题，实现向自主运营的过渡。

横河电机(Yokogawa)于1915年在东京成立，拥有17,500多名员工。通过遍布61个国家的119家公司的全球网络，为建设可持续发展的社会创造新价值。

如需了解更多信息，请访问：www.yokogawa.com

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