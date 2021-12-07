Square, Inc.更名為Block

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Square, Inc. (NYSE: SQ)今日宣佈，公司將更名為Block。Block將成為該公司法人實體的名稱。Square品牌已成為公司賣方業務的代名詞，為賣方提供融合了商務解決方案、商務軟體和銀行服務的整合生態系統。此次更名將讓公司旗下賣方業務獲得專門為其打造的Square品牌。

更名為Block的行動也反映出公司業務的不斷成長 。自2009年創建以來，公司已經逐步增添了Cash App、TIDAL和TBD54566975業務，此次更名則為公司提供進一步成長的空間。Block是一個包羅萬象的生態系統，涵蓋眾多以經濟賦能為目標的業務，並服務多種族群，包括個人、藝術家、粉絲、開發人員和賣家。

Block共同創辦人兼執行長Jack Dorsey表示：「我們為公司的賣方業務打造了Square品牌，賣方業務是該品牌的本來歸屬。Block是全新的名稱，但我們的經濟賦能目標並未改變。無論公司今後如何發展和變化，我們都將繼續打造工具，以幫助增加人們接觸經濟的機會。」

更名為Block使公司實體能與其旗下業務或稱「建構模組」(building blocks)有所區隔。公司的組織架構不會發生變化，而且Square、Cash App、TIDAL和TBD54566975將繼續保留其各自的品牌。由法律、人事和財務等團隊組成的基礎性工作組，將繼續在公司層面幫助為生態系統提供指導。在公司更名後，公司旗下致力於推動比特幣發展的獨立業務Square Crypto將更名為Spiral。

新名稱對於公司來說具有多重聯想含義，如「建構模組」、「鄰近街區及當地企業」、「參加充滿喧鬧音樂的街區聚會的多個社區」、「區塊鏈」、「一段代碼」，以及「需要克服的障礙」。

Square, Inc.在本新聞稿中被稱作“Block”。在滿足所有適用的法律要求之後，法律名稱“Square, Inc.”可望在12月10日或前後合法地更名為“Block, Inc.”。公司的紐約證交所股票代碼“SQ”目前不會發生變化。未來的任何調整都將公開揭露。目前的股東無需採取任何措施。公司的A級普通股將繼續在紐約證交所上市，且美國證券代碼(CUSIP)也不會發生變化。

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關於Block

Block (NYSE: SQ)是專注於金融服務的全球性科技公司。公司業務涵蓋Square、Cash App、Spiral、TIDAL和TBD54566975，致力於打造可幫助更多人接觸經濟的工具。Square利用其融合商務解決方案、商務軟體和銀行服務的整合生態系統，協助賣方經營和發展其業務。借助Cash App，任何人都可以輕鬆地匯款、消費，或投資股票或比特幣。Spiral（此前名為Square Crypto）致力於打造和資助免費的開源比特幣專案。藝術家們使用TIDAL來幫助他們像企業家一樣成功建立事業，並加深與粉絲的聯繫。TBD54566975正在打造開放的開發人員平臺，以便更易於接觸比特幣和其他區塊鏈技術，而且無需透過任何機構。

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