Square, Inc.更名为Block

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Square, Inc. (NYSE: SQ)今日宣布，公司将更名为Block。Block将成为该公司法人实体的名称。Square品牌已成为公司卖方业务的代名词，致力于为卖方提供融合了商务解决方案、商业软件和银行服务的一体化生态系统。此次更名将让公司旗下卖方业务获得专门为其打造的Square品牌。

更名为Block的举措也反映出公司业务的不断增长 。自2009年创建以来，公司已经逐步增添了Cash App、TIDAL和TBD54566975业务，此次更名则为公司提供了进一步发展的空间。Block是一个包罗万象的生态系统，涵盖众多以经济赋能为目标的业务，并服务于多种目标人群，包括个人、艺术家、粉丝、开发员和卖家。

Block联合创始人兼首席执行官Jack Dorsey表示：“我们为公司的卖方业务打造了Square品牌，卖方业务是该品牌的本来归属。Block是一个全新的名称，但我们的经济赋能目标并未改变。无论公司今后如何发展和变化，我们都将继续打造相关工具，帮助拓展人们接触经济的渠道。”

更名为Block能让人们更好地区分公司实体及其下属业务或称“构建模块”(building blocks)。公司的组织构架不会发生变化，而且Square、Cash App、TIDAL和TBD54566975将继续保留其各自的品牌。一支基础性的工作团队，其中包括法律、人力和财务，将继续帮助在公司层面为生态系统提供指导。在公司更名后，公司旗下致力于推动比特币发展的独立业务Square Crypto将更名为Spiral。

新名称对于公司来说具有多重联想含义，如“构建模块”、“邻近街区及当地企业”、“参加充满喧闹音乐的街区聚会的多个社区”、“区块链”、“一段代码”，以及“需要克服的障碍”。

Square, Inc.在本新闻稿中被称作“Block”。在满足所有适用的法律要求之后，法律名称“Square, Inc.”预计将在12月10日或前后合法地更名为“Block, Inc.”。公司的纽交所股票代码“SQ”目前不会发生变化。未来的任何调整都将公开披露。当前股东无需采取任何措施。公司的A级普通股将继续在纽交所上市，且美国证券库斯普号码(CUSIP)也不会发生变化。

如需了解更多信息，请访问www.block.xyz，或通过Twitter @blocks和@blockIR关注公司新闻。如需媒体材料，请访问www.block.xyz/mediakit。我们计划使用Block投资者关系网站以及Twitter帐户@blocks和@blockIR作为披露重大非公开信息以及按照公平披露法规(Regulation FD)履行公司披露义务的渠道。

关于Block

Block (NYSE: SQ)是一家专注于金融服务的全球性科技公司。公司业务涵盖Square、Cash App、Spiral、TIDAL和TBD54566975，致力于打造帮助更多人接触经济的工具。Square通过其融合了商务解决方案、商业软件和银行服务的一体化生态系统，帮助卖方经营和发展其业务。借助Cash App，任何人都可以轻松地汇款、消费，或投资股市或比特币。Spiral（此前名为Square Crypto）致力于打造和资助免费的开源比特币项目。艺术家们使用TIDAL帮助他们像企业家一样成功地开展活动，并加深与粉丝的联系。TBD54566975正在打造一个开放的开发人员平台，以便让他们更加便利地接触比特币和其他区块链技术，而且无需通过任何机构。

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