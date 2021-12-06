獨立研究顯示，BRIGHTCOVE解決方案可促進企業和媒體機構的收入、參與度和需求成長

波士頓--(BUSINESS WIRE)--全球商業視訊領導者Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV)公佈的調查結果顯示，使用Brightcove解決方案的企業和媒體機構在不到六個月的時間內分別獲得225%和226%的投資報酬率，且初始投資全部回收。受Brightcove委託，Forrester Consulting進行的整體經濟影響(Total Economic Impact™, TEI)研究檢視了Brightcove解決方案為企業和媒體機構帶來的成本撙節和業務效益。

Forrester Consulting採訪了多家使用Brightcove解決方案的企業和媒體機構的決策制訂者。受訪者來自總部位於美國、歐洲、中東和非洲的公司，這些公司的年收入均達到數十億美元。受訪企業代表的產業包括汽車製造、科技製造和媒體服務，這些產業主要使用視訊來銷售產品和服務以及培訓員工。來自媒體機構的受訪者代表了已使用Brightcove串流內容並加以貨幣化的媒體機構決策制訂者。

企業投資報酬率

該項研究發現，在採用Brightcove的解決方案後，受訪者所在機構的洞察力提高，內容管理和傳遞時間縮短，最重要的是提升了數位參與度。一併部署由Brightcove平臺託管的視訊與創收產品的決策制訂者發現，他們的機構可使用Brightcove提供的分析功能來調整內容，以迎合不同受眾（無論是員工、客戶還是合作夥伴）的需求。在使用Brightcove解決方案之前，企業的視訊管理解決方案和工作流程互相分離，亟需改進的分析技術，擴充內容的能力，以及將視訊聯合供應給任何媒體的能力。

科技製造業的一位平臺產品經理表示，Brightcove的用戶體驗和易於操作的介面顯著優於前一家視訊提供商的解決方案。他們的團隊意識到，現在可以使用多語言詮釋資料更快地使視訊全球化，而在此之前，團隊需要人工更改標題、縮圖和字幕。作為在27個地區經營業務之機構的一部分，該團隊現在花費在人工翻譯視訊上的時間大幅減少，從而能夠將更多時間專注於高價值的工作流程，如內容創作和市場活動策略。

多位用戶提到了Brightcove的用戶體驗和易於操作的介面帶來的好處，並且透過提高內容管理的效率而節省了資源開支，具體資料包括：

借助高階處理能力，將遷移內容所需的時間縮短80%

花費在人工內容管理任務上的時間減少83%

額外的內容傳遞和管理開支減少50%

視訊聯合供應給多家媒體所需的時間減少75%

媒體投資報酬率

隨著媒體機構尋求在全球擴展其產品的方法，對視訊品質、上市時間以及內容貨幣化方法的需求增加。研究發現，使用Brightcove平臺的媒體客戶能夠以更加安全可靠的方式，在多個平臺上更有效地傳遞直播和隨選視訊內容並加以貨幣化。在使用Brightcove之前，由於技術上的複雜性，比如轉碼過程緩慢、需求高峰期出現故障和停機，以及耗時的品質保證流程等，媒體機構錯失了很多擴張機會。

借助Brightcove平臺，透過更快的內容轉碼速度、更可靠的內容處理和改良的終端受眾體驗，媒體機構擴張進入新的市場和裝置會更加容易，從而提高客戶終身價值。

一家媒體/娛樂機構的媒體科技全球負責人評論了Brightcove不斷升級的技術，稱其帶來更好的畫面品質和更多的頻寬。從傳統解決方案升級到Brightcove解決方案後，他們發現受眾關注的品質得到了顯著提高。

對媒體機構的其他主要優勢包括：

在建模階段，潛在受眾增加15%至25%

內容遷移時間縮短80%，改善擴充升級的能力

花費在人工內容管理任務上的時間減少83%

違規問題數量減少75%

Brightcove行銷長Jennifer Griffin Smith表示：「企業都知道視訊是連接受眾最有效的方式。然而很多時候，公司無法量化業務收益，甚至不知道他們應該按照什麼指標來改進。Forrester的調查結果在充滿機會的關鍵領域為我們的客戶提供了指導，包括改進用戶參與度、贏得更多受眾、擴展新市場和創收等。我們認為，該調查也彰顯出我們在幫助企業更有效地擴大營運規模和衡量業務影響方面的豐富經驗。」

如欲閱讀Forrester的整體經濟影響研究，請造訪http://www . bright cove . com/en/resources/downloads/studies/Forrester-tei-study/

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造了世界上具有一流可靠性、可擴充性和安全性的視訊科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，而不受地點和所使用裝置的限制。在70多個國家，Brightcove的智慧視訊平臺使企業能夠更有效地對客戶銷售，使媒體領導人能夠更可靠地串流內容並加以貨幣化，使每個組織能夠更有力地與團隊成員溝通。我們憑藉業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷突破視訊技術的發展極限。在Twitter、LinkedIn和Facebook上關注Brightcove。請造訪www.brightcove.com。Brightcove。視訊即商業(Video That Means Business™)。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。