独立研究显示，BRIGHTCOVE解决方案可促进企业和媒体机构的收入、参与度和需求增长

波士顿--(BUSINESS WIRE)--全球商业视频领导者Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV)发布的调查结果显示，使用Brightcove解决方案的企业和媒体机构在不到六个月的时间内分别获得225%和226%的投资回报率，且初始投资全部回收。受Brightcove委托，Forrester Consulting开展的整体经济影响(Total Economic Impact™, TEI)研究考察了Brightcove解决方案为企业和媒体机构带来的成本节约和业务效益。

Forrester Consulting采访了多家使用Brightcove解决方案的企业和媒体机构的决策者。受访者来自总部位于美国、欧洲、中东和非洲的公司，这些公司的年收入均达到数十亿美元。受访企业所在行业包括汽车制造、技术制造和媒体服务，这些行业主要使用视频来销售产品和服务以及培训员工。来自媒体机构的受访者代表了已使用Brightcove播放内容并实现内容货币化的媒体机构的决策者。

企业投资回报率

该项研究发现，在采用Brightcove的解决方案后，受访者所在机构的洞察力提高，内容管理和分发时间缩短，最重要的是提升了数字参与度。将由Brightcove平台托管的视频与创收产品一同部署的决策者们发现，他们的机构可使用Brightcove提供的分析功能来调整内容，以满足其不同受众（无论是员工、客户还是合作伙伴）的需求。在使用Brightcove解决方案之前，企业的视频管理解决方案和工作流程互相分离，亟需改进的分析技术，扩展内容的能力，以及将视频联合发布给任何媒体的能力。

科技制造业的一位平台产品经理表示，Brightcove的用户体验和易于操作的界面显著优于前一家视频提供商的解决方案。他们的团队意识到，现在可以使用多语言元数据更快地实现视频的全球化，而在此之前，团队需要人工更改标题、缩略图和字幕。作为一家在27个地区开展业务运营的机构的一部分，该团队现在花费在人工翻译视频上的时间大大缩短，从而能够将更多时间投入于高价值的工作流程，如内容创作和市场活动战略。

多位用户提到了Brightcove的用户体验和易于操作的界面带来的好处，并且通过提高内容管理效率节省了资源开支，具体数据包括：

借助高级处理能力，将迁移内容所需的时间缩短80%

花费在人工内容管理任务上的时间减少83%

额外的内容发布和管理开支减少50%

视频联合发布给多家媒体所需的时间减少75%

媒体投资回报率

随着媒体机构寻求在全球拓展其产品的方法，对视频质量、上市时间以及内容货币化方法的需求增加。研究发现，使用Brightcove平台的媒体客户可以在多个平台上更好地发布直播视频内容和点播视频内容，且更加安全可靠，并能从中实现盈利。在使用Brightcove之前，由于技术上的复杂性，比如转码过程缓慢、点播高峰期出现故障和停机以及耗时的质量保证流程等，媒体机构错失了很多扩张机遇。

借助Brightcove平台，通过更快的内容转码速度、更可靠的内容处理和更优的终端受众体验，媒体机构可更轻松地扩张进入新的市场和设备，从而提高客户终身价值。

一家媒体/娱乐机构的媒体技术全球负责人评论了Brightcove不断增强的技术，称其带来了更好的画面品质和更优的带宽利用。从传统解决方案升级到Brightcove解决方案后，他们发现受众关注的质量得到了显著提高。

面向媒体机构的其他主要优势包括：

在建模阶段，潜在受众增加15%至25%

内容迁移时间缩短80%，从能能够提高拓展能力

花费在人工内容管理任务上的时间减少83%

合规问题数量减少75%

Brightcove首席营销官Jennifer Griffin Smith表示：“公司都知道视频是连接受众最有效的方式。然而很多时候，公司无法量化业务收益，甚至不知道他们应该按照什么指标来进行改进。Forrester的调查结果在充满机遇的关键领域为我们的客户提供了指导，包括改进用户参与度、赢得更多受众、新市场拓展和创收等。我们认为，该调查也彰显出我们在帮助公司更有效地扩大运营和衡量业务影响方面的丰富经验。”

如需阅读Forrester的整体经济影响研究，请访问http://www . bright cove . com/en/resources/downloads/studies/Forrester-tei-study/

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上具有一流可靠性、可扩展性和安全性的视频技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在70多个国家，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借业界长期领先的创新和正常运行时间而获得两项技术和工程艾美奖(Technology and Engineering Emmy® Award)，同时具有无与伦比的可扩展性，从而不断推动视频技术的发展。在Twitter、LinkedIn和Facebook上关注Brightcove。请访问www.brightcove.com。Brightcove。视频即商业(Video That Means Business™)。

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