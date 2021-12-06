香港理工大学商学院荣获WRDS-SSRN创新奖

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--沃顿研究数据服务中心(Wharton Research Data Services, WRDS)和SSRN欣然宣布，香港理工大学商学院荣获2021年亚太区WRDS-SSRN创新奖。WRDS是宾夕法尼亚大学沃顿商学院下属机构，致力于支持全面的思想领导力、历史分析和对学术研究最新创新的洞察力。

WRDS-SSRN创新奖每年都会授予北美、欧洲和亚太地区崭露头角的商学院，以表彰他们在创新和研究方面的卓越表现。WRDS-SSRN系列创新奖提升了影响力专题研究以及开展这些研究的机构的知名度。在线上举行的国际高等商学院协会(AACSB)亚太区年会上，WRDS执行董事Steve Sheehan和SSRN董事总经理Gregg Gordon向香港理工大学商学院院长Edwin Cheng博士颁发了该奖项。

Edwin Cheng博士表示：“科学研究是知识的重要来源，也是我们创新驱动的教育和专家咨询的基础。我们商学院很高兴获得今年的创新奖，感谢WRDS和SSRN对我们的认可。依托我们在一带一路发展、品牌和营销、金融科技、领导力和创新、海事研究、航运和物流、可持续发展和创业融资等方面开展的多种研究和各个专业中心，我们欢迎能够促进研究和学术的合作。”

WRDS董事总经理Bob Zarazowski表示：“很高兴能向香港理工大学颁发WRDS-SSRN创新奖。能够对正在进行的创新研究以及该校对推进其商业计划的承诺予以表彰，非常令人激动。”

Gregg Gordon表示：“本年度的创新奖让SSRN继续感到振奋，因为像香港理工大学这样的学校正在开展重要的研究。世界需要更多高质量的研究，而香港理工大学商学院正在各个领域从事这种研究。”

WRDS正在与世界领先的学术研究网络SSRN合作，积极推进专注于影响力的研究，以改善监管、国家和全球层面的政策和实践。除创新奖外，两家组织还合作开发了一个可检索的资料库——WRDS研究论文系列，其中收录了所有提交给SSRN并在其中引用了WRDS的论文。

关于WRDS

沃顿研究数据服务中心(WRDS)是面向全球机构的领先商业情报、数据分析和研究平台——支持全面的思想领导力、历史分析和对学术研究最新创新的洞察力。WRDS实现了数据访问的大众化，所有学科的人员均可在数据资源库中轻松搜索相关概念。WRDS支持开发了一系列独特产品，包括旨在介绍商业概念的教学工具包WRDS课堂、学习路径 策划和指导的资源、分析工具、研究应用、链接工具和示例程序。WRDS为超过35个国家的500多家机构的75,000多名商业、学术和政府用户提供支持，是数据管理、创新工具、分析和研究服务的全球黄金标准——所有这些都以沃顿商学院的信誉和领导力为支撑。http://whartonwrds.com

关于沃顿商学院

宾夕法尼亚大学沃顿商学院创建于1881年，是全球首家大学级的商学院，通过培育思想、激发洞察和培养改变世界的领袖来塑造商业的未来。沃顿的教员队伍由超过235位知名教授组成，学院拥有5,000名本科生、MBA、EMBA和博士生。每年有1.3万名来自世界各地的专业人员通过沃顿高管教育的个人、企业定制和在线课程追求职业上的提升。超过10万名沃顿校友组成了一个强大的全球领导者网络，每一天他们都在改变着商业世界。如需了解更多信息，请访问：www.wharton.upenn.edu。

关于SSRN

SSRN是领先的在线多学科开放访问知识库，专注于为全球约140个国家的人们提供早期学术研究，即“面向未来的研究”(Tomorrow’s Research Today)。SSRN成立于1994年，于2016年5月加入爱思唯尔，现已发展为70个基于学科的研究网络，拥有来自50多万名作者的近100万篇论文，截止目前用户已下载超过1.5亿篇论文。SSRN的各个研究网络都鼓励通过审查和分发学者和研究组织提交的内容，促进预印本和其他早期研究成果的分享。

关于爱思唯尔

爱思唯尔(Elsevier)是一家全球化信息分析公司，帮助科研人员和临床人员寻找新的答案，重塑人类知识，并解决一些人类最迫在眉睫的危机。140年来，我们与研究界通力合作，筛选整理和鉴别科学知识。如今，我们致力于将严格的标准带到新一代的平台。爱思唯尔在战略研究管理、研发绩效、临床决策支持和专业教育等领域提供数字解决方案和工具；包括ScienceDirect、Scopus、SciVal、ClinicalKey和Sherpath。爱思唯尔出版超过2,500种数字期刊，包括《柳叶刀》(The Lancet)和《细胞》(Cell)，3.9万部电子书和许多标志性参考书，包括《格氏解剖学》(Gray's Anatomy)。爱思唯尔是RELX旗下公司，RELX是面向专业及商业客户提供基于信息的分析和决策工具的全球性企业。www.elsevier.com

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