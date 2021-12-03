Aurora依靠AWS加速Aurora Driver的開發

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon.com, Inc., NASDAQ: AMZN)旗下公司Amazon Web Services, Inc.(AWS)今天宣布，自動駕駛汽車技術領導者Aurora (NASDAQ: AUR)已選擇AWS作為其首選雲端服務提供者，用於機器學習訓練和雲端式模擬工作。Aurora將利用AWS可靠的基礎架構和無與倫比的功能組合，加速其Aurora Driver（一種可擴充的自動駕駛汽車技術）的開發並確保安全。Aurora Driver由感知外界的感測器、規劃安全路徑的軟體，以及為Aurora的軟硬體提供技術支援，並將其與任何車輛平臺整合的電腦組成。Aurora全面依靠AWS來推展機器學習訓練和雲端式模擬工作，每天在雲端處理兆級的資料點。該公司目前正在雲端擴充其訓練工作負載，有望在今年年底前每天完成多達1,200萬次實際的駕駛模擬，此類模擬以該公司在實際路測期間收集的千兆位元組(PB)的大量資料為基礎。

自動駕駛是一項極其複雜的技術挑戰，很大程度上依賴於雲端運算來實現感知、嵌入式計算、機器學習、運動路徑規劃、決策制定和先進感測器技術等方面的突破。憑藉AWS在高效能運算、機器學習、儲存和安全方面的能力，Aurora可最佳化並擴充其虛擬測試工作，並在確保安全的前提下快速擴充Aurora Driver的功能。

Aurora執行長Chris Urmson表示：「Aurora的先進機器學習和大規模模擬是我們以安全的方式快速開發技術的基礎，而AWS能夠提供我們不斷改進技術所需的高效能。憑藉其近乎無限的規模，AWS為我們旨在驗證Aurora Driver功能的數百萬次虛擬測試工作提供支援，以便其能夠以安全的方式應對現實世界駕駛過程中的無數極端場景。」

Aurora獨一無二的虛擬測試套件由AWS提供技術支援，用於加速開發Aurora Driver。Aurora可以使用其在現實世界中觀察到的一種測試情況的資料集合，透過不同的排列組合，在虛擬測試套件中產生數百種相關測試場景。該虛擬測試有助於訓練Aurora Driver更快速、更安全地應對複雜路況，如道路施工、不遵守交通規則和無任何保護的左轉彎。例如，在Aurora Driver嘗試在實際道路上進行無保護左轉彎之前，它已測試套件中完成了近230萬次模擬轉彎——相當於約2萬小時的真實世界駕駛練習。自2019年以來，Aurora一直利用AWS進行大規模執行模擬，並計畫到2021年底將其在AWS上執行的模擬量增至目前的三倍，達到每天超過1,200萬次模擬的規模。

Aurora Driver軟體堆疊的離線元件全部在AWS上執行，包括虛擬測試套件、高畫質路網地圖(Aurora “Atlas”)、機器學習模型和軟體開發工具等。例如，Aurora使用Amazon SageMaker（AWS 的一項服務，可幫助開發人員和資料專家快速建置、訓練和部署機器學習模型）來建立、執行和持續完善機器學習模型，以支援其駕駛模擬。透過這項服務，Aurora可以存取P4d等Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)執行個體類型，這些執行個體類型可為雲端的機器學習訓練提供頂級效能。

在開發模擬之前，Aurora使用AWS安全地儲存和處理其在實際測試期間記錄的PB級資料，然後利用這些資料來訓練其機器學習模型。預處理工作負載在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)和Amazon EMR上執行，這項AWS服務可利用開放原始碼工具處理雲端的大量資料。隨後，Aurora的機器學習依靠AWS最佳化的深度學習框架（如TensorFlow和PyTorch）來訓練工作負載。最後，Aurora使用Amazon EKS和Amazon EC2在數十萬個並行vCPU和數千個並行GPU上協調並自動擴充其模擬工作流程，Amazon EKS和Amazon EC2提供類似G4dn的加速計算執行個體類型。

Amazon Web Services, Inc.機器學習部門副總裁 Swami Sivasubramanian表示：「AWS高度可擴充的計算、機器學習和分析服務正在幫助Aurora推動自動駕駛汽車技術向前發展，並促進其在現實世界中的廣泛使用。我們可靠的基礎架構和整套雲端服務（包括Amazon SageMaker等產業領先的機器學習服務）可為Aurora提供堅實的基礎，以幫助其從每天產生的數兆個資料點中取得洞見，進而持續增強其技術水準。我們很自豪能夠為加速自動駕駛汽車創新提供幫助，並期待貨車運輸、配送和行動運輸的轉型能夠提高安全性和效率。」

關於Amazon Web Services

超過15年來，Amazon Web Services (AWS)一直是世界上最全面、最廣泛採用的雲端平臺產品。AWS一直在持續拓展其服務，以便為任何雲端工作負載提供虛擬支援，目前透過25個地理區域內的81個可用區(Availability Zone, AZ)，為計算、儲存、資料庫、網路、分析、機器人、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、手機、保全、混合、虛擬和擴增實境（VR和AR）、媒體和應用程式開發、部署和管理提供超過200項功能齊全的服務，並已宣布計畫在澳洲、加拿大、印度、印尼、以色列、紐西蘭、西班牙、瑞士和阿聯增加27個可用區和9個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括成長最快的新創企業、規模最大的企業和領先的政府機構，信賴AWS為他們的基礎架構助力，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如需瞭解有關AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（Amazon Web Services）、Kindle自出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@ AmazonNews。

關於Aurora

Aurora由自動駕駛行業的專家於2017年創立，其使命是以安全方式快速、廣泛地為人們帶來自動駕駛技術的益處。為確保人員和貨物順暢通行，公司正在全力打造Aurora Driver，這是一個集軟體、硬體和資料服務於一體的平臺，用於自動駕駛客車、輕型商用車和重型卡車。Aurora得到了紅杉資本(Sequoia Capital)、Baillie Gifford、由T. Rowe Price Associates提供諮詢的基金和客戶等多個投資方的支持，並與豐田(Toyota)、優步(Uber)、富豪(Volvo)和PACCAR等產業領導者建立了合作關係。Aurora在灣區、匹茲堡和達拉斯測試其車輛。公司在這些地區以及蒙大拿州波司曼、華盛頓州西雅圖、科羅拉多州路易斯維和密西根州威克瑟姆設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪www.aurora.tech。

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