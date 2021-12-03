Aurora依托AWS加速Aurora Driver的开发

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon.com, Inc., NASDAQ: AMZN)旗下公司亚马逊网络服务(Amazon Web Services, Inc., AWS)今天宣布，自动驾驶汽车技术领导者Aurora (NASDAQ: AUR)已选择AWS作为其首选云服务提供商，用于机器学习训练和基于云的模拟工作。Aurora将利用AWS可靠的基础设施和无与伦比的功能组合，加速其Aurora Driver（一种可扩展的自动驾驶汽车技术）的开发并确保安全。Aurora Driver由感知外界的传感器、规划安全路径的软件，以及为Aurora的软硬件提供技术支持并将其与任何车辆平台整合的计算机组成。Aurora全面依靠AWS来开展机器学习训练和基于云的模拟工作，每天在云端处理万亿级别的数据点。该公司目前正在云端扩展其训练工作负载，有望在今年年底前每天完成多达1,200万次基于物理的驾驶模拟，此类模拟以该公司在实际路测期间收集的千万亿字节(PB)的海量数据为基础。

自动驾驶是一项极其复杂的技术挑战，很大程度上依赖于云计算来实现感知、嵌入式计算、机器学习、运动路径规划、决策制定和先进传感器技术等方面的突破。凭借AWS在高性能计算、机器学习、存储和安全方面的能力，Aurora可优化并扩展其虚拟测试工作，并在确保安全的前提下快速扩展Aurora Driver的功能。

Aurora首席执行官Chris Urmson表示：“Aurora的先进机器学习和大规模模拟是我们以安全的方式快速开发技术的基础，而AWS能够提供我们不断改进技术所需的高性能。凭借其近乎无限的规模，AWS为我们旨在验证Aurora Driver功能的数百万次虚拟测试工作提供支持，以便其能够以安全的方式应对现实世界驾驶过程中的无数极端场景。”

Aurora独一无二的虚拟测试套件由AWS提供技术支持，用于加速开发Aurora Driver。Aurora可以使用其在现实世界中观察到的一种测试情况的数据集合，通过不同的排列组合，在虚拟测试套件中生成数百种相关测试场景。该虚拟测试有助于训练Aurora Driver更快速、更安全地应对复杂路况，如道路施工、乱穿马路和无任何保护的左转弯。例如，在Aurora Driver尝试在实际道路上进行无保护左转弯之前，它已测试套件中完成了近230万次模拟转弯——相当于约2万小时的真实世界驾驶练习。自2019年以来，Aurora一直利用AWS进行大规模运行模拟，并计划到2021年底将其在AWS上运行的模拟量增至目前的三倍，达到每天超过1,200万次模拟的规模。

Aurora Driver软件堆栈的离线组件全部在AWS上运行，包括虚拟测试套件、高清路网地图(Aurora “Atlas”)、机器学习模型和软件开发工具等。例如，Aurora使用Amazon SageMaker（AWS 的一项服务，可帮助开发人员和数据专家快速构建、训练和部署机器学习模型）来创建、运行和持续完善机器学习模型，以支持其驾驶模拟。通过这项服务，Aurora可以访问P4d之类的亚马逊弹性计算云(Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2)实例类型，这些实例类型可为云端的机器学习训练提供顶级性能。

在开发模拟之前，Aurora使用AWS安全地存储和处理其在实际测试期间记录的PB级数据，然后利用这些数据来训练其机器学习模型。预处理工作负载在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)和Amazon EMR上运行，这项AWS服务可利用开源工具处理云端的海量数据。随后，Aurora的机器学习依靠AWS优化的深度学习框架（如TensorFlow和PyTorch）来训练工作负载。最后，Aurora使用Amazon EKS和Amazon EC2在数十万个并发vCPU和数千个并发GPU上编排并自动扩展其模拟工作流程，Amazon EKS和Amazon EC2提供类似G4dn的加速计算实例类型。

亚马逊网络服务机器学习部门副总裁 Swami Sivasubramanian表示：“AWS高度可扩展的计算、机器学习和分析服务正在帮助Aurora推动自动驾驶汽车技术向前发展，并促进其在现实世界中的广泛使用。我们可靠的基础设施和整套云服务（包括Amazon SageMaker等行业领先的机器学习服务）可为Aurora提供坚实的基础，以帮助其从每天生成的数万亿个数据点中获取洞见，进而持续增强其技术水平。我们很自豪能够为加速自动驾驶汽车创新提供助力，并期待货车运输、配送和移动出行的转型能够提高安全性和效率。”

关于亚马逊网络服务

超过15年来，亚马逊网络服务(AWS)一直是世界上最全面、最广泛采用的云平台产品。AWS一直在持续拓展其服务，以便为任何云工作负载提供虚拟支持，目前通过25个地理区域内的81个可用区(Availability Zone, AZ)，为计算、存储、数据库、网络、分析、机器人、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、手机、安保、混合、虚拟和增强现实（VR和AR）、媒体和应用程序开发、部署和管理提供超过200项功能齐全的服务，并已宣布计划在澳大利亚、加拿大、印度、印尼、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和阿联酋增加27个可用区和9个AWS区域。数以百万计的客户，包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构，信赖AWS为他们的基础设施助力，帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解有关AWS的更多信息，请访问aws.amazon.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@ AmazonNews。

关于Aurora

Aurora由自动驾驶行业的专家于2017年创立，其使命是以安全方式快速、广泛地为人们带来自动驾驶技术的益处。为确保人员和货物顺畅通行，公司正在全力打造Aurora Driver，这是一个集软件、硬件和数据服务于一体的平台，用于自动驾驶乘用车、轻型商用车和重型卡车。Aurora得到了红杉资本、Baillie Gifford、由T. Rowe Price Associates提供咨询的基金和客户等多个投资方的支持，并与丰田、优步、沃尔沃和PACCAR等行业领导者建立了合作关系。Aurora在湾区、匹兹堡和达拉斯测试其车辆。公司在这些地区以及蒙大拿州博兹曼、华盛顿州西雅图、科罗拉多州路易斯维尔和密歇根州威克瑟姆设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.aurora.tech。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。