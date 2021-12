UNE ÉTUDE INDÉPENDANTE RÉVÈLE QUE LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS MÉDIATIQUES AUGMENTENT LEURS REVENUS, LA PARTICIPATION DE LEUR PUBLIC AINSI QUE LA DEMANDE AVEC LES SOLUTIONS DE BRIGHTCOVE

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (Nasdaq : BCOV), leader mondial de la vidéo pour les entreprises, a publié les conclusions des études Total Economic Impact™ (TEI) menées par Forrester Consulting. Examinant les économies et les avantages commerciaux offerts par les solutions Brightcove, elles révèlent que les entreprises et les organisations médiatiques peuvent s’attendre à un retour sur investissement de 225 % et 226 % respectivement et à récupérer la totalité de leur investissement initial en moins de six mois.

Forrester Consulting a interrogé les décideurs de plusieurs entreprises et organisations médiatiques ayant utilisé Brightcove. Les personnes interrogées travaillaient dans des organisations dont le siège social était établi aux États-Unis ou dans la région EMEA et dont le chiffre d’affaires annuel s’élevait à plusieurs milliards de dollars. Les entreprises sélectionnées couvraient plusieurs secteurs, comme la construction automobile, la production de technologies et les services médiatiques, et avaient principalement recours aux vidéos pour vendre leurs produits et services et former leurs employés. Pour les organisations médiatiques, les personnes interrogées étaient les décideurs utilisant déjà Brightcove pour diffuser et monétiser leur contenu.

ROI des entreprises

L’étude a conclu qu’après avoir investi dans Brightcove, les organisations des personnes interrogées ont bénéficié de meilleures analyses, d’une réduction du temps consacré à la gestion et à la distribution de leurs contenus et, surtout, d’une meilleure participation en ligne. Pour des vidéos hébergées sur la plateforme Brightcove et déployées de concert avec des offres visant à générer des revenus, Les décideurs ont observé que leur organisation pouvait utiliser les analyses de Brightcove pour adapter leur contenu aux besoins de différents publics, qu’il s’agisse d’employés, de clients ou de partenaires. Avant d’utiliser Brightcove, les solutions de gestion vidéo et les flux de travail des entreprises manquaient de cohérence et ces dernières cherchaient à disposer d’analyses améliorées et à pouvoir adapter leur contenu et regrouper leurs vidéos pour les distribuer à n’importe quelle source.

Un responsable produit de plateforme du secteur de la production de technologies a souligné que l’expérience utilisateur et l’interface simple de Brightcove étaient bien meilleures que celles de leur ancien fournisseur vidéos. Son équipe a compris qu’elle pouvait publier ses vidéos à l’international plus rapidement grâce aux métadonnées multilingues, alors qu’elle devait auparavant modifier manuellement les titres, les vignettes et les sous-titres de chaque vidéo. L’organisation étant présente dans 27 pays, son équipe passe désormais moins de temps à traduire manuellement les vidéos et peut consacrer plus de temps aux activités à forte valeur ajoutée, comme la création de contenus et la planification stratégique de ses campagnes.

De nombreux utilisateurs ont mentionné les avantages offerts par l’expérience utilisateur et l’interface simple de Brightcove, l’impact commercial incluant des économies en matière de ressources grâce à une gestion des contenus plus efficace :

Une réduction de 80 % du temps nécessaire à la migration du contenu avec une puissance de traitement avancée

Une réduction de 50 % des dépenses liées à la gestion et à la distribution de contenus supplémentaires

Une réduction de 75 % du temps nécessaire au regroupement de vidéos

ROI des organisations médiatiques

Les organisations médiatiques cherchant à élargir leurs offres à l’international, elles ont de plus en plus besoin d’une qualité vidéo supérieure, d’une mise sur le marché plus rapide et de nouveaux moyens de monétiser leur contenu. L’étude a observé que les clients médiatiques de la plateforme Brightcove sont plus en mesure de distribuer et de monétiser leur contenu vidéo en direct et à la demande sur plusieurs plateformes, de manière plus sûre et plus fiable. Avant d’utiliser Brightcove, les organisations médiatiques ne réussissaient pas toujours à saisir certaines opportunités d’expansion en raison de complexités techniques, comme la lenteur du transcodage, les défaillances et les temps d’arrêt pendant les pics de demande, ou encore les processus d’assurance qualité, qui prennent beaucoup de temps.

Avec la plateforme de Brightcove, les organisations médiatiques sont en mesure de pénétrer sur de nouveaux marchés et d’être disponibles sur de nouveaux appareils plus facilement : le transcodage du contenu est accéléré, le traitement du contenu devient plus fiable et l’expérience du spectateur final est améliorée, ce qui se traduit par une augmentation de la valeur vie client.

Le directeur mondial de la technologie des médias au sein d’une société de médias/divertissement a souligné les améliorations technologiques constantes de Brightcove, qui lui permettent d’obtenir une meilleure qualité tout en disposant d’une bande passante plus large. Après le passage de leur ancienne solution à Brightcove, ils ont remarqué que la qualité avait connu une nette augmentation pour leurs publics.

Parmi les autres résultats clés pour les organisations médiatiques, notons :

Une augmentation de 15-25 % de l’audience potentielle sur la période modélisée

Une réduction de 80 % du temps nécessaire à la migration du contenu pour améliorer la capacité de mise à l’échelle

Une réduction de 83 % du temps consacré aux activités manuelles de gestion de contenus

Une réduction de 75 % du nombre de cas de non-conformité

« Les entreprises savent que la vidéo est LE moyen le plus efficace d’entrer en contact avec leur public. Trop souvent, cependant, les entreprises ne sont pas capables de mesurer les avantages commerciaux ou même de savoir quels indicateurs cibler pour s’améliorer », a déclaré Jennifer Griffin Smith, responsable marketing de Brightcove. « Les conclusions de Forrester fournissent des orientations sur les grands domaines d’opportunité pour nos clients, comme l’amélioration de la participation des utilisateurs, l’augmentation de l’acquisition d’audience, l’expansion sur de nouveaux marchés et la génération de revenus. Elles soulignent également, à notre avis, l’expérience dont Brightcove dispose pour aider les entreprises à ajuster leurs opérations de manière plus efficace et à en mesurer l’impact commercial. »

Pour consulter l’étude Total Economic Impact™ de Forrester, rendez-vous sur https://www.brightcove.com/en/resources/downloads/studies/forrester-tei-study/

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions de technologie vidéo les plus fiables, les plus évolutives et les plus sécurisées au monde pour renforcer la connexion entre les entreprises et leurs publics, où qu’ils se trouvent et quels que soient les appareils avec lesquels ils consomment des contenus. Dans plus de 70 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove aide les entreprises à vendre plus efficacement, les leaders médiatiques à diffuser et monétiser leurs contenus de manière plus fiable, et toute organisation à communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Brightcove a été récompensé pour ses efforts d’innovation par deux Emmy®, l’un pour notre technologie et l’autre pour notre ingénierie. Nous faisons constamment preuve d’une disponibilité et d’une évolutivité inégalées dans le secteur et nous repoussons constamment les frontières des possibilités de la vidéo. Suivez Brightcove sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Visitez www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

