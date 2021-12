Caldera Medical anuncia autorização da FDA para novo Desara® TVez para incontinência urinária de esforço

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Caldera Medical, empresa de dispositivos médicos que desenvolve os melhores produtos cirúrgicos para o tratamento da incontinência urinária de esforço, prolapso de órgãos pélvicos e pólipos anunciou o lançamento do Desara® TVez, uma expansão da família de produtos Desara®.

“Mantendo-se fiel ao nosso compromisso com o foco no cirurgião e no paciente, a Caldera Medical colaborou com dezenas de importantes cirurgiões para entregar maior facilidade de uso e segurança do paciente na forma do Desara® TVez”, comentou Bryon Merade, diretor executivo da Caldera Medical.

“Para tratar cirurgicamente pacientes com incontinência urinária de esforço de maneira segura e eficaz, os médicos precisam de ferramentas e implantes que melhoram o controle e simplifiquem o procedimento”, afirmou Robert Harris, M.D., importante uroginecologista da Jackson, MS. “Na minha opinião, o design exclusivo do Desara® TVez entrega isso. Como consultor durante o processo de desenvolvimento do Desara® TVez, percebi em primeira mão como a dedicação da Caldera Medical para aprimorar produtos através do engajamento de médicos promove o cuidado com as mulheres sofrendo de incontinência urinária de esforço e outros distúrbios da saúde pélvica.”

Sobre a Caldera Medical

Todos nós da Caldera Medical nos sentimos profundamente conectados a servir mulheres, vemos como nossa responsabilidade permanecer firmes em nosso compromisso com a nossa ‘Missão de melhorar a qualidade de vida das mulheres’! Estamos orgulhosos que cirurgiões no mundo inteiro confiam em nós para entregarmos os melhores produtos para tratar seus pacientes.

A Caldera Medical cria relacionamentos próximos com cirurgiões e continua construindo a empresa em torno do princípio da intimidade com o cliente. Em parceira com nossos clientes cirurgiões, a Caldera Medical possui o maior programa humanitário entre quaisquer empresas de saúde da mulher e está comprometida a tratar um milhão de mulheres em populações carentes, mundialmente, até 2025.

A Caldera Medical foi nomeada pela INC 5000 como uma das empresas privadas de mais rápido crescimento por três anos consecutivos.

Conecte-se com a Caldera Medical em www.calderamedical.com, LinkedIn e Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.