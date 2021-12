EMPRESAS DE DIVERSOS SETORES E EMPRESAS DE MÍDIA AUMENTAM A RECEITA, O ENGAJAMENTO E A DEMANDA COM AS SOLUÇÕES DA BRIGHTCOVE, REVELA ESTUDO INDEPENDENTE

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove Inc. (Nasdaq: BCOV), líder global em vídeo para empresas, divulgou descobertas de que empresas de diversos setores e empresas de mídia podem gerar 225% e 226% de retorno sobre o investimento (ROI) respectivamente com a Brightcove e ver um retorno total sobre o investimento inicial em menos de seis meses. Os estudos comissionados Total Economic Impact™ (TEI) realizados pela Forrester Consulting examinaram a economia de custos e os benefícios comerciais com as soluções da Brightcove para empresas em geral e empresas de mídia.

A Forrester Consulting entrevistou tomadores de decisão de muitas empresas de diversos setores e empresas de mídia com experiência no uso da plataforma da Brightcove. Os entrevistados eram de empresas com sede nos EUA e EMEA, todos com bilhões de dólares em receitas anuais. Os entrevistados das empresas de vários setores representaram indústrias que incluem os setores de fabricação automotiva, desenvolvimento de tecnologias e serviços de mídia, que utilizam o vídeo principalmente para vender produtos e serviços e treinar os seus funcionários. Os entrevistados das empresas de mídia representaram tomadores de decisão em empresas que já utilizavam a plataforma da Brightcove para transmitir e monetizar o seu conteúdo.

Retorno sobre o investimento (ROI) de empresas

O estudo descobriu que após o investimento na Brightcove, as empresas dos entrevistados obtiveram mais informações, redução no gerenciamento e tempo de distribuição de conteúdo e, mais importante, aumento do engajamento digital. Os tomadores de decisão que implantaram os vídeos hospedados pela plataforma da Brightcove, em conjunto com as ofertas geradoras de receita, descobriram que sua empresa poderia usar as análises fornecidas pela Brightcove para adaptar o seu conteúdo para atender às necessidades de seus diferentes públicos, sejam funcionários, clientes ou parceiros. Antes de utilizar a plataforma da Brightcove, as empresas separavam soluções e fluxos de trabalho de gerenciamento de vídeo e se esforçavam para conseguir análises aprimoradas, a capacidade para escalonar o conteúdo e distribuir vídeos para transmissão em qualquer fonte.

Um gerente de produtos de plataforma no setor de desenvolvimento de tecnologias citou a experiência do usuário e a interface fácil de usar da plataforma da Brightcove como consideravelmente melhores do que a solução de seu provedor de vídeo anterior. Sua equipe percebeu que poderia globalizar vídeos de maneira mais rápida com metadados multilíngues, enquanto anteriormente a equipe precisava alterar manualmente os títulos, miniaturas e legendas. Como parte de uma empresa que opera em 27 localidades, a equipe agora passa menos tempo traduzindo manualmente os vídeos e mais tempo se concentrando em fluxos de trabalho de alto valor, como a criação de conteúdo e estratégia de campanhas.

Vários usuários citaram os benefícios da experiência do usuário e da interface fácil de usar da plataforma da Brightcove, cujo impacto nos negócios inclui economia nas despesas com recursos através de eficiências do gerenciamento de conteúdo, que incluem:

80% de redução do tempo que leva para migrar o conteúdo com poder de processamento avançado

50% de redução nos gastos com distribuição e gerenciamento de conteúdo adicional

75% de redução em tempo de distribuição de vídeo

Retorno sobre o investimento (ROI) da mídia

À medida as empresas de mídia buscam maneiras de expandir suas ofertas globalmente, existe uma necessidade crescente por qualidade de vídeo superior, tempo mais rápido de comercialização e formas de monetizar o seu conteúdo. O estudo descobriu que os clientes da mídia que utilizam a plataforma da Brightcove podem distribuir e monetizar melhor o conteúdo de vídeo ao vivo e sob demanda em várias plataformas de forma mais segura e confiável. Antes de utilizar a plataforma Brightcove, as empresas de mídia perderam oportunidades de expansão devido às complexidades técnicas, como tempos de transcodificação lentos, falha e tempo de inatividade durante a demanda máxima e processos demorados de garantia de qualidade.

Com a plataforma da Brightcove, as empresas de mídia podem expandir mais facilmente para novos mercados e dispositivos através da transcodificação mais rápida do conteúdo, processamento de conteúdo mais confiável e melhores experiências do visualizador final, resultando em aumento de valores do tempo de vida do cliente.

Um chefe global de tecnologia de mídia em uma empresa de mídia/entretenimento comentou sobre os constantes aprimoramentos da tecnologia da Brightcove que resultam em melhor qualidade com mais largura de banda. Depois de mudar de sua solução legada para a Brightcove, eles notaram um aumento significativo na qualidade para o seu público.

Outros importantes resultados para as empresas de mídia incluem:

15 a 25% de aumento no público potencial sobre o período modelado

80% de redução no tempo para migrar o conteúdo para aprimorar a capacidade de escalonamento

83% de redução no tempo gasto em tarefas manuais de gerenciamento de conteúdo

75% de redução no número de violações de conformidade

“As empresas sabem que o vídeo é a maneira mais eficaz de conexão com o seu público. Com muita frequência, no entanto, as empresas não foram capazes de quantificar os benefícios comerciais ou mesmo saber quais métricas deveriam se propor a melhorar”, disse Jennifer Griffin Smith, diretora de marketing (CMO) na Brightcove. “As descobertas da Forrester proporcionam uma orientação sobre as principais áreas de oportunidade para os nossos clientes, incluindo a melhoria no envolvimento do usuário, o aumento da aquisição de público, a expansão de novo mercado e a geração de receita. O estudo também destaca, em nossa opinião, a experiência que tivemos na Brightcove em ajudar empresas a escalonar suas operações de forma mais eficaz e medir o impacto comercial.”

Para ler o estudo Forrester Total Economic Impact™, visite https://www.brightcove.com/en/resources/downloads/studies/forrester-tei-study/

Sobre a Brightcove Inc.

Brightcove cria as soluções de tecnologia de vídeo mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para construir uma conexão entre as empresas e o seu público, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 70 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita às empresas vender para clientes de forma mais eficaz, aos líderes de mídia transmitir e gerar receita com conteúdo de maneira mais confiável e a todas as empresas se comunicar com os membros de equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no Twitter, LinkedIn e Facebook. Visite a www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

