Quarante ans après le début de l'épidémie de VIH, de nouvelles données dévoilent que les personnes atteintes de VIH sont confrontées à des attitudes d'une autre époque et à une discrimination persistante

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Une stigmatisation et des préjugés rampants à l'égard des personnes vivant avec le VIH persistent encore, selon une nouvelle étude internationale publiée aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Financée par ViiV Healthcare, le spécialiste mondial du VIH détenu majoritairement par GlaxoSmithKline Plc ("GSK"), avec Pfizer Inc. et Shionogi Limited comme actionnaires, l'étude révèle des attitudes d'une autre époque et des préjugés latents du public à l'encontre des personnes atteintes de VIH. Une majorité écrasante (88%) de répondants estiment qu'il existe encore des perceptions négatives à l'égard des personnes vivant avec le VIH, même si la maladie est aujourd'hui gérée efficacement grâce aux antirétroviraux (ARV). Fait préoccupant, près d'un tiers (30%) des personnes interrogées pensent à tort que le VIH est transmissible par le baiser.

Réalisée en ligne par The Harris Poll, l'étude porte sur 5 047 adultes dans quatre pays, l'Australie, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les données ont révélés que plus des trois quarts (76%) des répondants ne savent pas qu'une personne vivant avec le VIH qui suit un traitement efficace ne peut pas transmettre sexuellement le virus car son niveau est indétectable dans le sang du partenaire.1 Ces dernières années, un vaste corpus de preuves cliniques a fermement reconnu le concept Indétectable = Intransmissible (I=I) comme étant scientifiquement recevable. Malgré cela, les idées fausses ont la peau dure.

Cette étude renforce l'importance des campagnes de lutte contre la stigmatisation, à l'instar de la campagne "Le VIH en images", une collaboration entre ViiV Healthcare et Shutterstock Studios visant à établir la plus grande photothèque en ligne de personnes vivant avec le VIH. Le VIH en images propose des clichés forts dépeignant fidèlement la réalité du VIH aujourd'hui. Bien loin d'illustrer la peur autrefois associée au VIH, la galerie est remplie d'exemples probants montrant à quel point les choses ont évolué pour les personnes vivant avec le VIH.

Interrogée sur les résultats de l'étude, Silvia Petretti, PDG de Positively UK – un organisme caritatif dirigé par des pairs dont la mission consiste à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes atteintes de VIH – et participante à la collaboration photographique, déclare: "Durant les quatre dernière décennies, nous avons été témoins d'avancées incroyables dans la riposte au VIH. Malgré cela, comme l'étude le démontre clairement, il existe encore beaucoup d'idées erronées sur la maladie. Je suis fière d'avoir pris part au projet photographique Le VIH en images, pour montrer que les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie épanouissante et saine. J'espère que Le VIH en images aidera le public à mieux cerner la réalité du VIH et à se débarrasser des préjugés observés dans les résultats de l'étude."

"La communauté du VIH a fait de grands pas en avant dans le combat contre la stigmatisation accablant les personnes vivant avec le VIH, mais il est alarmant de voir le niveau d'incompréhension et de préjugés latents mis en lumière par cette nouvelle étude", déclare Deborah Waterhouse, PDG de ViiV Healthcare. "Nous voyons souvent dans la communauté du VIH que les interactions avec les amis, la famille, le public et même les soignants sont parfois fracturées en raison de la mésinformation, de conceptions erronées et de préjugés latents à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Nous espérons qu'avec des campagnes anti-stigmatisation comme Le VIH en images nous pourrons changer la manière dont le monde perçoit le VIH pour qu'un jour nous parvenions à éliminer cette stigmatisation omniprésente une bonne fois pour toute."

Téléchargez la galerie photo ici pour contribuer à changer la perception du VIH.

À propos de l'étude

Cette étude a été menée en ligne par The Harris Poll pour le compte de ViiV Healthcare du 13 au 18 octobre 2021 auprès de 5 047 personnes âgées de 18 ans et plus dans quatre pays (2 036 aux États-Unis, 1 012 au Royaume-Uni, 1 005 en Australie, 1 004 au Portugal). Cette étude en ligne n'est pas basée sur un échantillon de probabilité. Dès lors, aucune estimation de l'erreur d'échantillonnage théorique ne peut être calculée. Pour la méthodologie complète de l'étude, y compris les variables de pondération et les tailles des échantillons de sous-groupe, veuillez contacter Kate Senter, directrice de la communication d'entreprise internationale et interne de ViiV Healthcare, à l'adresse kate.x.senter@viivhealthcare.com.

Notes au rédacteur

La collection "Le VIH en images" est proposée gratuitement dans le cadre de la licence standard de Shutterstock, pour être utilisée dans le cadre de projets, de campagnes et de communications. Les utilisateurs nécessitant une licence améliorée seront tenus de verser une redevance plus élevée, dont l'intégralité des recettes sera versée à (RED), une organisation à but non-lucratif qui contribue à en finir avec le SIDA, à la discrétion de Shutterstock. Pour de plus amples informations au sujet de la comparaison de licences, visitez https://www.shutterstock.com/license-comparison.

À propos de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est une plateforme créative internationale proposant des solutions à service complet, des contenus de haute qualité et des applications pour les marques, les entreprises et les sociétés de médias. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, Shutterstock est un fournisseur mondial de premier plan de photographies, vecteurs, illustrations, vidéos, modèles 3D et musiques sous licence. En travaillant avec sa communauté croissante comptant plus de 1,9 million de collaborateurs, Shutterstock ajoute chaque semaine des centaines de milliers d'images. La société possède actuellement plus de 390 millions d'images et met à disposition plus de 23 millions de clips vidéo.

Basé à New York, Shutterstock dispose de bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La Société possède également PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images; Offset, une collection d'images haute résolution; Shutterstock Studios, une boutique de créations personnalisées de bout en bout; PremiumBeat, une bibliothèque musicale gratuite; Shutterstock Editorial, une source d'images et vidéos éditoriales destinées aux médias internationaux; TurboSquid, une plateforme de contenus 3D; Amper Music, une plateforme musicale dotée d'IA; et Bigstock, un référentiel de médias orienté sur la valeur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et sur Facebook.

À propos de ViiV Healthcare

ViiV Healthcare est une société internationale spécialisée dans le VIH, créée en novembre 2009 par GlaxoSmithKline (LSE: GSK) et Pfizer (NYSE: PFE) dans le but de faire progresser la mise à disposition de traitements et d’améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou risquant d’être infectées par le VIH. Shionogi a rejoint l’entité en octobre 2012 en tant qu'actionnaire. L’objectif de l’entreprise est de s’intéresser plus profondément et plus largement au VIH/SIDA qu’aucune autre entreprise ne l’a fait jusqu’à présent, de recourir à une approche nouvelle pour mettre à disposition des médicaments innovants et efficaces dans le traitement et la prévention du VIH et de soutenir les communautés touchées par le VIH.

Pour plus d’informations sur l’entreprise, sa direction, son portefeuille de produits et de projets, et son engagement, veuillez consulter le site www.viivhealthcare.com.

À propos de GSK

GSK est une société internationale de soins de santé axée sur la science. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.gsk.com/en-gb/about-us/.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

GSK avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs ou les projections formulés par GSK, y compris ceux contenus dans ce communiqué de presse, sont sujets à des risques et incertitudes pouvant entraîner des écarts substantiels entre les résultats réels et les prévisions. Parmi ces facteurs figurent ceux décrits dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F pour 2020, les résultats du T3 de GSK et les impacts de la pandémie de COVID-19.

Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles:

N° 3888792

Siège social:

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

TW8 9GS

1 National Institutes of Health (NIH). (2019). The science is clear: with HIV, undetectable equals untransmittable. Disponible sur: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/science-clear-hiv-undetectable-equals-untransmittable. Dernière consultation en novembre 2021

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.