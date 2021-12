Aurora accélère le développement de l’Aurora Driver avec AWS

Aurora is scaling up its Virtual Testing Suite on AWS, running millions of daily tests to rapidly add capabilities to the Aurora Driver. (Video: Aurora)

Aurora is scaling up its Virtual Testing Suite on AWS, running millions of daily tests to rapidly add capabilities to the Aurora Driver. (Video: Aurora)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), a annoncé qu’Aurora (NASDAQ : AUR), un leader de la technologie des véhicules autonomes, avait choisi AWS comme fournisseur de cloud préférentiel, pour ses entraînements basés sur l’apprentissage automatique et ses charges de travail simulées en nuage. Aurora va utiliser l’infrastructure éprouvée d’AWS et son portefeuille inégalé de capacités pour accélérer en toute sécurité le développement d’Aurora Driver, sa technologie évolutive de véhicule autonome. Le système Aurora Driver se compose de capteurs qui perçoivent le monde, d’un logiciel qui planifie un chemin sûr pour le traverser, et d’un ordinateur qui alimente et intègre le matériel et les logiciels d’Aurora à n’importe quelle plateforme de véhicule. Pour ses entraînements basés sur l’apprentissage automatique et ses charges de travail simulées en nuage, Aurora constitue un système tout-en-un sur AWS, qui utilise le cloud pour traiter chaque jour des billions de points de données. Désormais, l’entreprise fait évoluer ses charges de travail d’entraînement en nuage de manière à effectuer jusqu’à 12 millions de simulations de conduite, par jour, basées sur la physique, d’ici la fin de l’année, en s’appuyant sur les pétaoctets de données qu’elle collecte lors des essais réalisés sur route en conditions réelles.

La conduite autonome est un défi technologique extrêmement complexe qui repose amplement sur le cloud computing pour conduire à des percées dans les domaines de la perception, de l’informatique embarquée, de l’apprentissage automatique, de la planification de mouvement, de la prise de décision, et des technologies de capteurs avancées. Grâce aux capacités d’AWS en matière de calcul haute performance, d’apprentissage automatique, de stockage et de sécurité, Aurora optimise et adapte ses efforts de tests virtuels pour étendre les capacités de l’Aurora Driver en toute sécurité et rapidement.

« L’apprentissage automatique avancé et la simulation à grande échelle, d’Aurora sont essentiels au développement rapide et sûr de notre technologie, et AWS offre les performances élevées dont nous avons besoin pour maintenir notre dynamique de progrès », a déclaré Chris Urmson, PDG d’Aurora. « Grâce à son échelle pratiquement illimitée, AWS prend en charge des millions de tests virtuels pour valider les capacités de l’Aurora Driver de sorte que le système puisse faire face en toute sécurité aux innombrables cas de conduite dans le monde réel. »

La Virtual Testing Suite d’Aurora, alimentée par AWS constitue un accélérateur hors pair pour le développement de l’Aurora Driver. Aurora peut utiliser les données d’une seule situation de test, qu’elle observe dans le monde réel, pour guider des centaines de permutations dans sa Virtual Testing Suite. Les tests virtuels permettent d’entraîner l’Aurora Driver à naviguer plus rapidement et en toute sécurité dans des situations complexes, comme sur des routes en travaux, face à des piétons indisciplinés, ou en cas de virages à gauche non protégés. Par exemple, avant que l’Aurora Driver ne tente un virage à gauche non protégé sur une route physique, il a effectué près de 2,3 millions de virages en simulation, ce qui équivaut à environ 20 000 heures de conduite réelle. Aurora exécute des simulations à grande échelle sur AWS depuis 2019, et prévoit de tripler le volume de ses simulations exécutées sur AWS, qui devraient s’élever à plus de 12 millions par jour d’ici la fin de 2021.

Les composants hors ligne de la pile logicielle de l’Aurora Driver s’exécutent tous sur AWS, notamment la Virtual Testing Suite, les feuilles de route haute définition (l’« Atlas » d’Aurora), les modèles d’apprentissage automatique, et les outils de développement logiciel. Par exemple, Aurora utilise Amazon SageMaker (un service d’AWS qui aide les développeurs et les data scientists à créer, entraîner et déployer rapidement des modèles d’apprentissage automatique) pour créer, exécuter et affiner en continu les modèles d’apprentissage automatique qui rendent possibles ses simulations de conduite. Grâce à ce service, Aurora accède aux instances de type Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) comme P4d, qui offrent les meilleures performances pour les entraînements basés sur l’apprentissage automatique dans le cloud.

Avant de développer des simulations, Aurora utilise AWS pour stocker et traiter en toute sécurité les pétaoctets de données qu’elle enregistre lors des tests effectués dans le monde réel, puis entraîne ses modèles d’apprentissage automatique sur la base des données obtenues. Les charges de travail de prétraitement s’exécutent sur Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et Amazon EMR, le service d’AWS permettant de traiter de vastes quantités de données dans le cloud, à l’aide d’outils open source. Les charges de travail d’entraînements basé sur l’apprentissage automatique, d’Aurora s’appuient ensuite sur des frameworks d’apprentissage profond optimisés par AWS, comme TensorFlow et PyTorch. Enfin, Aurora orchestre et adapte automatiquement ses workflows de simulation sur des centaines de milliers de processeurs virtuels simultanés et des milliers de GPU simultanés, grâce à Amazon EKS et Amazon EC2, qui fournissent des types d’instances de calcul accéléré comme G4dn.

« Les services de calcul, d’apprentissage automatique et d’analyse, hautement évolutifs d’AWS permettent à Aurora de faire progresser la technologie des véhicules autonomes vers une large utilisation dans le monde réel », a commenté Swami Sivasubramanian, vice-président de l’Apprentissage automatique, chez Amazon Web Services, Inc. « Notre infrastructure fiable et notre ensemble complet de services cloud, avec notamment des services d’apprentissage automatique de pointe comme Amazon SageMaker, constituent la base idéale pour qu’Aurora puisse tirer des enseignements des billions de points de données qu’elle génère chaque jour, améliorant ainsi sa technologie en continu. Nous sommes fiers de soutenir l’accélération de l’innovation liée aux véhicules autonomes, et nous nous réjouissons à l’avance des améliorations en termes de sécurité et d’efficacité, que permettra la transformation du transport routier, des livraisons et de la mobilité. »

À propos d’Amazon Web Services

Depuis plus de 15 ans, Amazon Web Services est la plateforme cloud la plus complète et la plus largement adoptée à travers le monde. AWS développe constamment ses services afin de soutenir la quasi-totalité des charges de travail dans le cloud, et offre désormais plus de 200 services complets pour le calcul, le stockage, la base de données, la mise en réseau, l’analyse, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des Objets (IdO), le mobile, la sécurité, l’hybride, la réalité virtuelle et la réalité augmentée (RV et RA), les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications depuis 81 Zones de Disponibilité dans 25 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 27 Zones de Disponibilité, supplémentaires et neuf autres Régions AWS en Australie, au Canada, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis. Des millions de clients, notamment des startups en pleine croissance, de très grandes entreprises, et des agences gouvernementales de premier plan, font confiance à AWS pour optimiser leurs infrastructures, les rendre plus souples et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une vision à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients, de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et The Climate Pledge (l’Engagement Climat) sont quelques-unes des innovations d’Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about, et suivez @AmazonNews.

À propos d’Aurora

Fondée en 2017 par des experts de l’industrie de la conduite autonome, Aurora a pour mission de rendre disponibles les avantages de la technologie de conduite autonome, en toute sécurité, rapidement et à grande échelle. Pour transporter à la fois des personnes et des marchandises, la société construit l’Aurora Driver, une plateforme intégrant des services logiciels, matériels et de données, à des véhicules de passagers, des véhicules utilitaires légers et des poids lourds, pour leur permettre de fonctionner de manière autonome. Aurora bénéficie du soutien de Sequoia Capital, Baillie Gifford, des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, entre autres ; et travaille en partenariat avec des leaders de l’industrie comme Toyota, Uber, Volvo et PACCAR. Aurora teste ses véhicules dans la région de la baie de San Francisco, à Pittsburgh et à Dallas. La société dispose de bureaux dans ces régions ainsi qu’à Bozeman, dans le Montana ; à Seattle, dans l’État de Washington ; à Louisville, dans le Colorado ; et à Wixom, dans le Michigan. Pour en savoir plus, visitez www.aurora.tech.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.