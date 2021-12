Square, Inc. verandert naam in Block

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Square, Inc. (NYSE: SQ) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf zijn naam gaat veranderen in Block. Block wordt de naam voor het bedrijf als ondernemingsentiteit. De naam Square is synoniem geworden met de verkoopactiviteiten van het bedrijf, wat een geïntegreerd ecosysteem biedt van handelsoplossingen, bedrijfssoftware en bankierdiensten voor verkopers en deze ingreep maakt mogelijk dat de verkoopactiviteiten eigenaar zijn van het merk Square waarvoor het werd opgebouwd.

De verandering in Block bevestigt de groei van het bedrijf. Sinds de start heeft het bedrijf in 2009 Cash App, TIDAL en TBD54566975 als bedrijven toegevoegd en de naamsverandering zorgt voor ruimte voor verdere groei. Block is een overkoepelend ecosysteem van een aantal bedrijven die zijn verenigd door hun doel van economische empowerment en bedient een groot aantal mensen - individuele personen, artiesten, fans, ontwikkelaars en verkopers.

“We hebben het merk Square opgebouwd voor ons verkoopbedrijf, en dat is waar het hoort”, aldus Jack Dorsey, medeoprichter en CEO van Block. “Block is een nieuwe naam, maar onze doelstelling van economische empowerment blijft hetzelfde. Het maakt niet uit hoe wij groeien of veranderen, wij zullen blijven bouwen aan hulpmiddelen voor het helpen verruimen van de toegang tot de economie”.

De naamsverandering in Block onderscheidt de ondernemingsentiteit van zijn bedrijven, of bouwstenen. Er zullen geen organisatorische veranderingen optreden, en Square, Cash App, TIDAL en TBD54566975 zullen hun respectievelijke merken verder voortzetten. Een oprichtingsteam, dat bestaat uit teams zoals Counsel, People en Finance blijft helpen bij het richting geven aan het ecosysteem op ondernemingsniveau. Als gevolg van de naamsverandering zal Square Crypto, een afzonderlijk initiatief van het bedrijf dat gewijd is aan het op een hoger plan brengen van Bitcoin, zijn naam veranderen in Spiral.

De naam heeft een groot aantal samenhangende betekenissen voor het bedrijf, bouwstenen, buurtblokken en hun lokale bedrijven, gemeenschappen die samenkomen bij blokfeestjes vol muziek, een blockchain, een codesectie en weg te nemen hindernissen.

In dit persbericht wordt Square, Inc. aangegeven als “Block”. De wettelijke naam “Square, Inc.” zal naar verwachting wettelijk worden veranderd in “Block, Inc.” rond 10 december 2021, nadat is voldaan aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. Het NYSE tickersymbool “SQ” zal op dit moment niet veranderen. Eventuele veranderingen in de toekomst zullen publiekelijk bekend worden gemaakt. Er is geen actie nodig van de huidige aandeelhouders. De klasse A gewone aandelen van het bedrijf zullen genoteerd blijven op de NYSE en de CUSIP zal niet veranderen.

Bezoek voor meer informatie www.block.xyz of volg het bedrijfsnieuws via Twitter @blocks en @blockIR.

Block (NYSE: SQ) is een wereldwijd technologiebedrijf dat gericht is op de financiële dienstverlening. Bestaande uit Square, Cash App, Spiral, TIDAL en TBD54566975 bouwen we hulpmiddelen om meer mensen te helpen toegang te krijgen tot de economie. Square helpt verkopers bij het runnen en verder uitbreiden van het bedrijven met zijn geïntegreerde ecosysteem van handelsoplossingen, bedrijfssoftware en bankierdiensten. Met Cash App kan iedereen gemakkelijk zijn geld versturen, uitgeven of investeren in aandelen of Bitcoin. Spiral (vroeger Square Crypto) bouwt en financiert vrije, open-source bitcoinprojecten. Artiesten maken gebruik van TIDAL om hen te helpen slagen als ondernemers en een diepere connectie te krijgen met hun fans. TBD54566975 is bezig met de bouw van een open ontwikkelaarsplatform om het gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot bitcoin- en andere blockchaintechnologieën zonder dat dit via een instantie hoeft te gaan.

