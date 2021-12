Square, Inc. si chiamerà Block

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Square, Inc. (NYSE: SQ) ha annunciato oggi che cambierà la ragione sociale in Block. Il nome dell’azienda come persona giuridica sarà Block. Il nome Square è diventato sinonimo dell’entità commerciale venditrice dell’azienda, che fornisce un ecosistema integrato di soluzioni commerciali, software aziendale e servizi bancari per i venditori. Questa mossa permette all’unità commerciale venditrice di possedere il marchio Square per cui è stata costruita.

Il nuovo nome attesta la crescita dell’azienda. Dalla sua costituzione nel 2009, l’azienda ha aggiunto Cash App, TIDAL e TBD54566975 come attività commerciali e il cambio di nome crea spazio per un’ulteriore crescita. Block è un ecosistema a tutto campo di molte aziende unite dallo scopo di potenziamento economico e serve molti soggetti: privati, artisti, appassionati, sviluppatori e venditori.

“Abbiamo costruito il marchio Square per la nostra attività commerciale venditrice, perché il suo posto è proprio lì”, ha detto Jack Dorsey, cofondatore e CEO di Block. “Block è un nuovo nome, ma il nostro scopo di potenziamento economico rimane invariato. Non importa come cresciamo o cambiamo, continueremo a costruire strumenti per contribuire ad aumentare l’accesso all’economia.”

Il cambio di nome in Block distingue l’entità aziendale dalle sue attività commerciali o elementi costitutivi. Non ci saranno cambiamenti organizzativi e Square, Cash App, TIDAL e TBD54566975 continueranno a mantenere i loro rispettivi marchi. Una forza lavoro essenziale, che include team come quello dell’ufficio legale, le risorse umane e finanze, continuerà a contribuire alla guida dell’ecosistema a livello aziendale. In conseguenza del cambio nome, Square Crypto, un’iniziativa separata dell’azienda che si occupa dell’avanzamento del Bitcoin, cambierà nome adottando Spiral.

Il nome ha molti significati associati per l’azienda: building blocks (blocco da costruzione), neighborhood blocks (isolato di quartiere) e le sue attività commerciali locali, comunità che si uniscono in feste dell’isolato piene di musica, la blockchain, un segmento di codice e ostacoli da superare.

Square, Inc. è chiamata “Block” in questo comunicato stampa. Si prevede che la ragione sociale “Square, Inc.” verrà modificata per motivi legali in “Block, Inc.” attorno al 10 dicembre 2021, dopo avere adempiuto a tutti i requisiti di legge. “SQ”, il simbolo ticker NYSE dell’azienda per ora non cambierà. Ogni cambiamento in futuro verrà divulgato. Agli attuali azionisti non si richiede di eseguire alcuna attività. Le azioni ordinarie di classe A dell’azienda continueranno a essere quotate al listino del NYSE e il CUSIP non cambierà.

Per maggiori informazioni visitare www.block.xyz o seguire le notizie aziendali via Twitter @blocks e @blockIR. Per gli organi d’informazione, si rinvia a www.block.xyz/mediakit. Intendiamo utilizzare il sito dedicato alla relazioni con gli investitori e gli account Twitter @blocks e @blockIR come strumento di divulgazione di informazioni rilevanti non di pubblico dominio nonché ai fini del rispetto degli obblighi di divulgazione ai sensi della Regulation FD.

Informazioni su Block

Block (NYSE: SQ) è un’azienda tecnologica globale che si occupa di servizi finanziari. I nostri elementi componenti sono Square, Cash App, Spiral, TIDAL e TBD54566975 e costruiamo utensili che aiutano più persone a interagire con l’economia. Square aiuta i venditori a condurre e accrescere la loro attività commerciale con il suo ecosistema integrato di soluzioni commerciali, software aziendale e servizi bancari. Con Cash App ognuno può facilmente inviare, spendere o investire il denaro in azioni o Bitcoin. Spiral (già Square Crypto) costruisce e finanzia progetti Bitcoin gratuiti e open source. Gli artisti usano TIDAL come ausilio per avere successo come imprenditori e collegarsi con i fan in modo meno superfıcıale. TBD54566975 sta costruendo una piattaforma sviluppatori aperta, per agevolare l’accesso ai Bitcoin e ad altre tecnologie blockchain, senza dove passare per un istituto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.