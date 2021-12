Aurora acelera o desenvolvimento da Aurora Driver com a AWS

Aurora is scaling up its Virtual Testing Suite on AWS, running millions of daily tests to rapidly add capabilities to the Aurora Driver. (Video: Aurora)

Aurora is scaling up its Virtual Testing Suite on AWS, running millions of daily tests to rapidly add capabilities to the Aurora Driver. (Video: Aurora)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou que a Aurora (NASDAQ: AUR), líder em tecnologia de condução autônoma, selecionou a AWS como sua fornecedora em nuvem preferida para treinamento em aprendizado de máquina e simulações de cargas de trabalho baseados em nuvem. A Aurora usa a infraestrutura comprovada da AWS e portfólio incomparável de capacidades para acelerar com segurança o desenvolvimento da Aurora Driver, sua tecnologia de veículo de condução autônoma escalável. A Aurora Driver consiste de sensores que detectam o mundo, software que planeja um caminho seguro através dele, e um computador que alimenta e integra o hardware e software da Aurora com qualquer plataforma de veículo. Para seu treinamento de aprendizado de máquina e simulações de cargas de trabalho baseados em nuvem, a Aurora conta totalmente com a AWS, e usa a nuvem para processar trilhões de pontos de dados todos os dias Hoje, a empresa está escalando suas cargas de trabalho de treinamento em nuvem para completar até 12 milhões de simulações diárias de condução com base nas leis da física até o final do ano, construindo nos petabytes de dados que ela coleta durante testes rodoviários no mundo real.

A condução autônoma é um desafio tecnológico imensamente complexo que depende intensamente da computação em nuvem para permitir inovações em percepção, computação integrada, aprendizado de máquina, planejamento de movimento, tomada de decisões e tecnologias de sensor avançadas. Com as capacidades da AWS em computação de alto desempenho, aprendizado de máquina, armazenamento e segurança, a Aurora otimiza e escala suas iniciativas de testes virtuais para expandir as capacidades da Aurora Driver de forma rápida e segura.

“O avançado aprendizado de máquina e simulação em escala da Aurora são fundamentais para desenvolver nossa tecnologia de forma segura e rápida e a AWS entrega o alto desempenho que precisamos para manter nosso progresso”, disse Chris Urmson, diretor executivo da Aurora. “Com sua escala virtualmente ilimitada, a AWS suporta milhões de testes virtuais para validar as capacidades da Aurora Driver para que ela possa navegar seguramente os inúmeros casos extremos de condução no mundo real.”

O Virtual Testing Suite alimentado pela AWS da Aurora é um acelerador exclusivo para o desenvolvimento da Aurora Driver. A Aurora pode usar dados de apenas uma situação de teste que ela observa no mundo real para inspirar centenas de permutações no Virtual Testing Suite. Aquele teste virtual ajudar a treinar a Aurora Driver para navegar situações complexas de forma mais segura e mais rápida, tais como construções rodoviárias, pedestres imprudentes e viragens à esquerda desprotegidas. Por exemplo, antes da Aurora Driver tentar uma viragem à esquerda desprotegida em uma rodovia física, ela completou cerca de 2,3 milhões de viragens em simulações - estimativa de ser aproximadamente igual a 20 mil horas de prática de condução no mundo real. A Aurora tem realizado simulações em escala em AWS desde 2019, e planeja triplicar o volume de simulações realizadas em AWS para mais de 12 milhões por dia até o final de 2021.

Os componentes offline da pilha de software da Aurora Driver são todos executados em AWS, incluindo o Virtual Testing Suite, mapas rodoviários de alta definição (“Atlas” da Aurora), modelos de aprendizado de máquina e ferramentas de desenvolvimento de software. Por exemplo, a Aurora usa Amazon SageMaker (um serviço AWS que ajuda desenvolvedores e cientistas de dados a desenvolver, treinar e implementar modelos de aprendizado de máquina rapidamente) para criar, executar e refinar continuadamente os modelos de aprendizado de máquina que permite suas simulações de condução. Com esse serviço, a Aurora acessa tipos de exemplos Amazon Elasticina Compute Cloud (Amazon EC2) como P4d, que entrega o mais alto desempenho para treinamento de aprendizado de máquina em nuvem.

Antes de desenvolver simulações, A Aurora usa a AWS para armazenar com segurança e processar os petabytes de dados que registra durante os testes no mundo real, e em seguida, treina seus modelos de aprendizado de máquina sobre esses dados. As cargas de trabalho antes do processamento são executadas na Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e Amazon EMR, serviços da AWS para processar inúmeras quantidades de dados na nuvem usando ferramentas de código aberto. As cargas de trabalho de treinamento de aprendizado de máquina da Aurora dependem então de estruturas de trabalho de aprendizado profundo, otimizadas pela AWS, tais como TensorFlow e PyTorch. Finalmente, a Aurora orquestra e autoescala suas simulações de fluxos de trabalho em centenas de milhares de vCPUs simultâneos e milhares de GPUs simultâneos com Amazon EKS e Amazon EC2, que oferecem tipos de exemplos de computação acelerada como a G4dn.

“A computação altamente escalável, o aprendizado de máquina e os serviços analíticos da AWS estão ajudando a Aurora a avançar a tecnologia de veículo de condução autônoma em direção ao uso mais amplo no mundo real”, disse Swami Sivasubramanian, vice-presidente de Machine Learning da Amazon Web Services, Inc. “Nossa infraestrutura confiável e conjunto abrangente de serviços em nuvem, incluindo serviços de aprendizado de máquina líder do setor como o Amazon SageMaker, oferece a fundação ideal para que a Aurora ganhe insights a partir de trilhões de pontos de dados que ela gera todos os dias para aprimorar continuadamente sua tecnologia. Estamos orgulhosos em apoiar a aceleração da inovação de veículo autônomo e estamos ansiosos para a segurança e eficácia aprimorada que a transformação do transporte, entrega e mobilidade permitirá.”

Sobre a Amazon Web Services

Por 15 anos, o Amazon Web Services tem sido a oferta em nuvem mais abrangente e amplamente adotada no mundo. A AWS tem expandido continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho em nuvem e agora tem mais de 200 serviços completos para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizado de máquina e inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), mobilidade, segurança, híbrido, realidade virtual e aumentada (VR e AR), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de mídia e aplicativos de 81 zonas de disponibilidade em 25 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 27 zonas de disponibilidade e mais nove regiões da AWS na Austrália, Canadá, Índia, Indonésia, Israel, Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Emirados Árabes Unidos. Milhões de clientes — inclusive as startups que mais crescem, as maiores empresas e as principais agências governamentais — confiam na AWS para alimentar sua infraestrutura, tornar-se mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, e o The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Aurora

Fundada em 2017 por especialistas no setor de condução autônoma, a Aurora está em uma missão para entregar os benefícios da tecnologia de condução autônoma de forma segura, rápida e abrangente. Para mover tanto as pessoas como mercadorias, a empresa está construindo a Aurora Driver, uma plataforma que une o software, hardware e serviços de dados para operar com autonomia veículos de passageiros, veículos comerciais leves e caminhões de grande porte. A Aurora é respaldada pela Sequoia Capital, Baillie Gifford, fundos e contas aconselhados pela T. Rowe Price Associates, entre outras e constituiu parcerias com líderes do setor incluindo Toyota, Uber, Volvo e PACCAR. A Aurora testa seus veículos na Bay Area, Pittsburgh e Dallas. A empresa tem escritórios nessas áreas como também em Bozeman, MT; Seattle, WA; Louisville, CO; e Wixom, MI. Para saber mais, acesse www.aurora.tech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.