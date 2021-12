Square, Inc. muda de nome e passa a se chamar Block

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Square, Inc. (NYSE: SQ) anunciou hoje que está mudando seu nome para Block. Block será o nome da empresa como entidade corporativa. O nome Square se tornou sinônimo dos negócios da empresa voltados a vendedores — que oferecem um ecossistema integrado de soluções de comércio, software empresarial e serviços bancários a vendedores —, e essa mudança permite que essas atividades permaneçam com a marca Square como pensado originalmente.

A alteração para Block reconhece o crescimento da empresa. Desde seu início em 2009, ela acrescentou Cash App, TIDAL e TBD54566975 como negócios, e a mudança de nome gera espaço para ainda mais crescimento. A Block é um ecossistema abrangente de diversas empresas unidas pela finalidade de empoderamento econômico e atende a muitas pessoas: pessoas físicas, artistas, fãs, desenvolvedores e vendedores.

“Desenvolvemos a marca Square para nossos negócios direcionados a vendedores, espaço ao qual ela pertence”, declarou Jack Dorsey, cofundador e diretor executivo da Block. “Block é um nome novo, mas nosso propósito de empoderamento econômico permanece o mesmo. Não importa o quanto crescermos ou mudarmos, seguiremos desenvolvendo ferramentas para ampliar o acesso à economia.”

A alteração do nome para Block diferencia a entidade corporativa de seus negócios, ou blocos de construção. Não haverá nenhuma mudança organizacional, e Square, Cash App, TIDAL e TBD54566975 continuarão mantendo suas respectivas marcas. Uma força de trabalho de base — que inclui equipes como consultoria jurídica, gestão de pessoas e finanças — seguirá ajudando a orientar o ecossistema no plano corporativo. Com a mudança no nome, Square Crypto, uma iniciativa separada da empresa e dedicada a promover o bitcoin, alterará seu nome para Spiral.

O nome Block possui diversos significados associados às atividades da empresa, como blocos de construção, quarteirões (ou blocos) de vizinhança e seus negócios locais, comunidades que se reúnem festas de quarteirão (ou “block parties”) cheias de música, uma blockchain, uma seção de código e obstáculos a superar.

A Square, Inc. é denominada “Block” neste comunicado de imprensa. A razão social “Square, Inc.” deve ser alterada legalmente para “Block, Inc.” por volta de 10 de dezembro de 2021, depois de cumpridos todos os requisitos legais aplicáveis. O símbolo ticker NYSE da empresa “SQ” não sofrerá alteração neste momento. Qualquer mudança futura será divulgada publicamente. Os acionistas atuais não precisam tomar nenhuma providência. A ação ordinária de classe A da empresa continuará sendo listada na NYSE, e o código CUSIP não terá alterações.

A Block (NYSE: SQ) é uma empresa de tecnologia global dedicada a serviços financeiros. Compostos das marcas Square, Cash App, Spiral, TIDAL e TBD54566975, desenvolvemos ferramentas para ajudar as pessoas a terem acesso à economia. A marca Square ajuda vendedores a operarem e crescerem seus negócios com seu ecossistema integrado de soluções de comércio, software empresarial e serviços bancários. Com o Cash App, qualquer pessoa pode facilmente enviar, gastar ou investir seu dinheiro em ações ou bitcoin. A marca Spiral (anteriormente Square Crypto) desenvolve e financia projetos gratuitos e de código aberto relacionados com bitcoin. Artistas utilizam o TIDAL para terem sucesso como empreendedores e se conectarem mais profundamente com os fãs. O TBD54566975 está construindo uma plataforma aberta para desenvolvedores com o objetivo de facilitar o acesso ao bitcoin e a outras tecnologias de blockchain sem precisarem recorrer a uma instituição.

