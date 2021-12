Aurora is scaling up its Virtual Testing Suite on AWS, running millions of daily tests to rapidly add capabilities to the Aurora Driver. (Video: Aurora)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Amazon Web Services, Inc. (AWS), een Amazon.com, Inc. bedrijf (NASDAQ: AMZN), aangekondigd dat Aurora (NASDAQ: AUR), een leider op het gebied van technologie voor zelfrijdende voertuigen, AWS heeft geselecteerd als zijn geprefereerde cloud provider voor machine learning training en cloud gebaseerde simulatie workloads. Aurora gebruikt AWS’ bewezen infrastructuur en ongeëvenaarde portfolio van mogelijkheden om de ontwikkeling van de Aurora Driver, zijn schaalbare technologie voor zelfrijdende voertuigen, veilig te versnellen. De Aurora Driver bestaat uit sensoren die de wereld waarnemen, software die een veilig pad door de wereld plant, en een computer die Aurora’s hardware en software aandrijft en integreert met elk voertuigplatform. Voor zijn machine-learning training en cloud-gebaseerde simulatie workloads, is Aurora all-in op AWS, en het gebruikt de cloud om triljoenen datapunten per dag te verwerken. Nu schaalt het bedrijf zijn trainings workloads in de cloud om tegen het einde van het jaar tot 12 miljoen fysica-gebaseerde rijsimulaties per dag te voltooien, voortbouwend op de petabytes aan gegevens die het verzamelt tijdens real-world tests op de weg.

