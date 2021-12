LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Volgens een nieuw internationaal onderzoek dat vandaag op Wereld Aids dag is gepubliceerd, blijft het stigma en de vooroordelen jegens mensen met hiv bestaan. Gefinancierd door ViiV Healthcare, het wereldwijde specialistische hiv-bedrijf waarvan de meerderheid in handen is van GlaxoSmithKline Plc (“GSK”), met Pfizer Inc. en Shionogi Limited als aandeelhouders, onthult het onderzoek achterhaalde houdingen en inherente vooroordelen bij het grote publiek ten aanzien van mensen met hiv. Een overweldigende meerderheid (88%) van de respondenten is van mening dat er nog steeds een negatief beeld bestaat over mensen met hiv, ook al kan het nu effectief worden behandeld met antiretrovirale (ARV) medicatie. Het is zorgwekkend dat bijna een derde (30%) van de ondervraagden ten onrechte gelooft dat hiv kan worden overgedragen door te zoenen.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk de volledige release hier: https://www.businesswire.com/news/home/20211130006152/en/

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.