Boyd Corporation continua ad espandersi nel campo della scienza dei materiali a livello globale con l’acquisizione di Grando

BRUXELLES, Belgio--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation, fornitore leader di tecnologie innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati operante a livello globale, ha annunciato oggi l’acquisizione di Grando, un’azienda belga specializzata nella scienza della gomma, della schiuma e dei polimeri plastici per i settori altamente regolamentati del trasporto ferroviario e delle tecnologie industriali. L’acquisizione andrà ad ampliare e diversificare il portafoglio globale di Boyd nel campo della scienza dei materiali, oltre a contribuire all’aumento della sua capacità di produzione di polimeri nella regione europea e alla sua ulteriore espansione in Belgio con una maggiore penetrazione del mercato in Francia, Italia, Spagna e Belgio.

“Gli esperti in scienza dei polimeri e tecnologie di conversione al servizio di Grando accresceranno la capacità di innovazione di Boyd nel campo degli elastomeri migliorando al tempo stesso sia le capacità sia il servizio di assistenza regionali per i nostri clienti europei” ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd. “Stiamo accelerando l’innovazione in mercati a crescita elevata come quelli della mobilità elettrica, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio di batterie e delle tecnologie industriali. Le competenze e le capacità aggiuntive di Grando contribuiranno all’ulteriore accelerazione di questa innovazione, man mano che continua la nostra espansione a livello regionale”.

L’innovazione e le tecnologie orientate al valore di Boyd permettono ai suoi clienti di distinguersi nel mercato. Grando rafforzerà la capacità di produzione di materiali ingegnerizzati di Boyd, ottimizzata a garanzia di un insieme ben bilanciato di prestazioni elevate, sostenibilità e produzione snella. La robusta piattaforma produttiva globale di Boyd, le sue competenze in ambito progettuale e la rapida prototipazione aiutano i clienti ad abbreviare i tempi di commercializzazione, garantire la continuità operativa e gestire in maniera efficiente le esigenze delle catene di fornitura globali.

“L’impegno di Grando rispetto all’offerta di prodotti d’alta qualità, di un servizio clienti eccezionale e di un’assistenza tecnica di prim’ordine, nonché di consegne puntuali e affidabili si allinea perfettamente con i valori di Boyd. Stiamo accelerando la crescita in Europa e le operazioni di produzione di Grando in Belgio e tale accelerazione è alimentata da personale altamente competente e clienti pregiati” ha affermato Joop Ruijgrok, direttore generale per la regione Europa presso Boyd.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un innovatore leader globale di tecnologie di scienze dei materiali, di materiali ingegnerizzati e di gestione termica per sigillare, proteggere, manipolare e raffreddare le applicazioni più critiche dei suoi clienti. Ci affidiamo alla scienza per raggiungere ambiziosi obiettivi prestazionali. Boyd architetta l’innovazione dei materiali, combinando tecnologie in modi nuovi per ridefinire il possibile. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali; creano i presupposti per tecnologie con prestazioni critiche per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che diminuiscono gli sprechi e riducono al minimo l’impronta di carbonio.

Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

