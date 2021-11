Share Chinese Mobility Solution con il World "China Motor & E-vehicle Brand" partecipa all’EICMA

KUNSHAN, Cina--(BUSINESS WIRE)--Il 23 novembre, EICMA è stata inaugurata in grande stile. Questa fiera milanese vede la partecipazione di migliaia di famose imprese delle due ruote di tutto il mondo per presentare i loro prodotti. Tra queste, la "China Brand Fair" composta da *ARIIC, CFMOTO, CYCLONE, DAYNG, DAYUN, QJMOTOR, SENKE, TAOMOTOR, TEYIN, VOGE, ZNEN, ZONTES e altre rinomate aziende di veicoli elettrici come *AIMA, OKAI, SUNRA, TAILG, TROMOX e YADEA, si sono presentate con vigore a questo grande evento sotto la direzione generale del Trade Development Bureau, Ministry of Commerce, P. R. R CHINA, dimostrando al mondo il contegno elegante dell'industria cinese delle due ruote.

La mattina del 24 novembre, l'evento di promozione "Cooperation and Mutual Benefits Harmonious Development” China Motorcycle & E-vehicle Brand e l’evento Approaches the World, intrapreso dal Consiglio per lo Sviluppo del Commercio, Ministero del Commercio, CINA e Camera di Commercio Cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, presso lo stand HALL22O10, il nuovo centro espositivo di Milano, Italia.

Il Consigliere Commerciale Shu Luomei del Consolato Generale della Cina a Milano, il Vice Direttore Generale Chen Huaming del Ministero del Commercio, il Segretario Generale Guo Kuilong della Camera di Commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, il Presidente di EICMA Pietro Meda e altri leader hanno partecipato a questa conferenza stampa e tenuto un discorso.

Durante la conferenza stampa, sono saliti sul palco anche i più importanti marchi nazionali delle due ruote come YADEA, TROMOX, TEYIN, ARIIC e altri, per condividere le idee di sviluppo dei loro rispettivi marchi con l'industria globale e presentare soluzioni tecnologiche per i prodotti.

Gli organizzatori dell'evento hanno assunto traduttori professionisti e personale di servizio per connettersi al sito e fornire servizi. Gli organizzatori adotteranno continuamente la modalità di matchmaking online B2B per realizzare la negoziazione commerciale via Zoom.

Come tutti ben sappiamo, la pandemia ha avuto un forte impatto sugli scambi economici e commerciali tra paesi e regioni di tutto il mondo. Le attività di promozione di China Motorcycle and E-vehicle Brand Walks in Milano e Approaches the World hanno costruito un ponte per la comunicazione tra Cina e Italia.

*I brand sono elencati in ordine alfabetico