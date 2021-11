TA Associates annuncia un investimento strategico per la crescita in Nactarome

BOSTON e MILANO--(BUSINESS WIRE)--TA Associates ("TA"), importante società globale di private equity per la crescita, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita in Nactarome S.p.A. ("la Società" o "Nactarome"), gruppo di aziende europee specializzate nello sviluppo e nella produzione di aromi naturali, colori, ingredienti funzionali e clean label per l'industria alimentare e delle bevande. Una volta perfezionata la transazione, TA diventerà l'azionista di maggioranza di Nactarome e collaborerà da vicino con il team dirigenziale, che mantiene un pacchetto azionario di minoranza; anche Ambienta, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, nonché attuale azionista di Nactarome, dovrebbe continuare a detenere una quota di minoranza. Non sono stati resi noti i termini finanziari delle transazioni.

Nactarome costituisce un asset unico e strategico che propone un'offerta completa di prodotti, quali aromi naturali, colori e ingredienti, destinati a una vasta gamma di applicazioni e mercati finali. La Società ha consolidato la propria posizione di attore leader indipendente nel segmento europeo degli aromi e degli ingredienti naturali, con una base diversificata di oltre 4.200 clienti serviti dai suoi 10 siti produttivi specializzati, dislocati in tutta Europa.

Il team dirigenziale di Nactarome e TA collaboreranno per accelerare ulteriormente la visione della Società: diventare il partner d'eccellenza nel mercato dei prodotti alimentari, delle bevande e delle applicazioni life science, con una prolungata crescita organica favorita dalla consolidata presenza della Società nel settore e dall'attenzione posta all'R&D e a un servizio di qualità elevata, oltre che dall'espansione internazionale e dalle operazioni strategiche e continuative di M&A.

"Abbiamo dedicato gli ultimi dieci anni alla realizzazione di partenariati con i nostri clienti, per fornire prodotti su misura e consentire loro di conquistare i consumatori in momenti cruciali. La missione della Società resta quella di garantire ai clienti flessibilità, reattività ed elevati standard qualitativi in ogni momento", è stata la dichiarazione del Dr. Hans Udo Wenzel, fondatore e presidente di Nactarome, e di Luigi del Monaco, CEO di Nactarome. "Desideriamo ringraziare Ambienta, per il supporto e l'ambizione che ci hanno dedicato in questo ultimo triennio, e dare il benvenuto a TA, il nuovo partner focalizzato sulla crescita che condivide la nostra visione: proseguire nella traiettoria di crescita ed espanderci in altri mercati".

"Gli aromi naturali e i colori rappresentano un mercato vasto e con un modello di reddito qualitativamente elevato che, riteniamo, presenta il potenziale per una crescita strutturale a lungo termine", ha affermato Patrick Sader, direttore generale di TA e co-responsabile della divisione EMEA Services Group di TA. "Siamo lieti di collaborare con Udo e Luigi alla prossima fase della crescita organica ed esterna di Nactarome, sempre continuando a dare la massima attenzione all'approccio della Società, incentrato sul cliente, e al suo impegno per la sostenibilità".

Mauro Roversi, partner e CIO di Ambienta, ha aggiunto: "Riteniamo che TA sia in grado di offrire la miglior continuità nella realizzazione di un'ampia piattaforma attraverso l'ulteriore consolidamento del settore".

La transazione, che dovrebbe essere perfezionata nel primo trimestre del 2022, è soggetta alle abituali condizioni di chiusura e approvazioni normative. Gli azionisti di Nactarome si sono avvalsi della consulenza di Lazard, Pedersoli, Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario, Ramboll ed EY, mentre il team dirigenziale della Società ha scelto come consulenti Fides Partners. Nomura, LABS Corporate Finance, Latham & Watkins, EY, Golder e Alix Partners sono stati i consulenti di TA.

Informazioni su Nactarome

Nactarome S.p.A., con sede a Milano, attualmente dispone di 10 siti produttivi presso cui operano oltre 450 dipendenti, e vanta un fatturato consolidato che supera i 135 milioni di euro. Creata nel 2018 con l'acquisizione di AromataGroup (FiorioColori è stata rilevata nel 2016) dall'investitore di private equity Ambienta SGR SpA, ha consolidato la sua presenza e competitività sul mercato europeo degli aromi, colori, ingredienti funzionali e clean label per il settore alimentare e delle bevande tramite una serie di acquisizioni strategiche. Dal 2019 a oggi il gruppo ha rilevato: IPAM (Italia), Nactis Flavours (Francia e Benelux), Create Flavours e TasteConnections (Regno Unito), Pharmorgana GmbH (Germania) e FIAS (Italia).

Informazioni su TA

TA è una società globale leader nel private equity per la crescita. Specializzata in particolare in selezionati settori di cinque segmenti - tecnologico, sanitario e dei servizi finanziari, consumer e aziendali - investe in aziende con opportunità di crescita continuativa; ha finanziato oltre 550 aziende internazionali. In qualità di azionista di maggioranza o minoranza, TA adotta un approccio a lungo termine e utilizza le sue risorse strategiche per aiutare i team dirigenziali a creare valore duraturo nelle aziende di qualità e in crescita. Dalla sua fondazione, nel 1968, TA ha raccolto capitali per 47,5 miliardi di dollari USA. Con l'azienda collaborano oltre 100 professionisti degli investimenti che operano dalle sedi di Boston, Menlo Park, Londra, Mumbai e Hong Kong. Per ulteriori informazioni su TA visitare il sito www.ta.com.

Informazioni su Ambienta

Ambienta è una società europea di gestione investimenti focalizzata su aziende sia quotate che non quotate. Con sedi a Milano, Londra, Parigi e Monaco di Baviera, Ambienta gestisce oltre 1,5 miliardi di euro di patrimoni incentrati su investimenti in società, quotate e non quotate, sospinte dai megatrend ambientali e i cui prodotti o servizi migliorano l'efficienza nell'uso delle risorse o riducono l'inquinamento. A oggi, Ambienta ha completato 45 investimenti nell'ambito del private equity e, sui mercati azionari pubblici, ha precorso i tempi proponendo il primo fondo azionario absolute return al mondo interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale.

