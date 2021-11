RIMINI BIDCO ANNUNCIA UN'OFFERTA DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUSTAINABILITY-LINKED SENIOR GARANTITO A TASSO VARIABILE

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Rimini BidCo S.p.A. (la "Società"), una società controllata da fondi affiliati ad Apollo Global Management, Inc., annuncia l’intenzione di emettere e collocare un prestito obbligazionario garantito “Sustainability-Linked Senior” pari ad €445 milioni e con scadenza nel 2026 (il "Prestito Obbligazionario") nel contesto di un'offerta (l'"Offerta") in esenzione dai requisiti di registrazione di cui al Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").

La Società prevede di utilizzare i proventi lordi del Prestito Obbligazionario per (i) rimborsare alcuni prestiti in essere di Reno de Medici S.p.A. ("RdM") e delle proprie controllate, (ii) rimborsare i prestiti in essere sottoscritti dalla Società in relazione all'acquisizione di RdM e (iii) pagare alcune commissioni e spese relative all’operazione di acquisizione di RdM.

La Società si riserva il diritto di determinare se procedere o meno all'Offerta sulla base delle condizioni di mercato.

Il Prestito Obbligazionario sarà offerto solo a persone che ragionevolmente si ritiene siano (i) “qualified institutional buyers” ai sensi della Rule 144A del Securities Act e (ii) investitori non statunitensi ai sensi del Regolamento S del Securities Act. Il Prestito Obbligazionario non sarà registrato ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di qualsiasi altra giurisdizione e non potrà essere offerto o venduto negli Stati Uniti in assenza di una valida dichiarazione di registrazione o di un’applicabile esenzione rispetto ai requisiti di registrazione o di un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo e non costituisce un'offerta, una sollecitazione o una vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. Questo comunicato stampa viene rilasciato ai sensi e in conformità della Rule 135c del Securities Act.

Esclusivamente clienti professionali/controparti qualificate (MiFID II), no PRIIPS KID – Il mercato di riferimento del produttore (product governance ai sensi della MiFID II) è costituito esclusivamente da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione previsti). Non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni chiave (KID) PRIIPs in quanto gli strumenti non sono disponibili agli investitori retail nello SEE e nel Regno Unito.

Dichiarazioni prospettiche

Questa comunicazione e altre dichiarazioni scritte o orali fatte da o per conto della Società contengono dichiarazioni prospettiche secondo il significato ad esse attribuito dalla sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, che ricadono sotto le disposizioni "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. In particolare, le dichiarazioni che utilizzano parole come "può", "cercare", "sarà", "probabile", "assumere", "stimare", "aspettarsi", "anticipare", "intendere", "credere", "non credere", "mirare", "prevedere", "piano", "progetto", "continuare", "potenziale", "orientamento", " "prevedere", "potrebbe", "obiettivo", "prospettiva", "tendenze", "futuro", "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "obiettivo", "in linea" o le loro negazioni o variazioni, e terminologia simile e parole di simile importanza, generalmente implicano dichiarazioni future o prospettiche. Le dichiarazioni prospettiche riflettono le opinioni, i piani o le aspettative attuali della Società riguardo agli eventi futuri e alle prestazioni finanziarie. Esse sono intrinsecamente soggette a significativi rischi commerciali, economici, competitivi e di altro tipo, incertezze e imprevisti. L'inclusione di dichiarazioni prospettiche in questa o in qualsiasi altra comunicazione non deve essere considerata come una rappresentazione da parte della Società o di qualsiasi altra persona che i piani o le aspettative attuali saranno realizzati. Di conseguenza, non si dovrebbe fare eccessivo affidamento su qualsiasi dichiarazione prospettica. Le dichiarazioni prospettiche valgono solo a partire dalla data in cui sono state fatte e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione prospettica, sia a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altro, eccetto come altrimenti richiesto dalla legge.