AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Orion Reinsurance (Bermuda) Ltd.

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) de Orion Reinsurance (Bermuda) Ltd. (Orion Re) (Hamilton, Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Orion Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan la más fuerte capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) y la experiencia de su equipo administrativo. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentra el reducido tamaño de la compañía, el cual limita la diversificación de negocios dado el inherente riesgo de concentración.

Orion Re fue fundada en diciembre de 2004 y cuenta con licencia por parte de la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA, por sus siglas en inglés) para actuar como aseguradora de clase III sin restricciones de ningún tipo en su clase. La principal línea de negocio de Orion Re es el seguro de diferencia en condiciones, sin embargo, la compañía también retiene negocios de seguros específicos de vida y no vida. Orion Re cuenta con experiencia y reconocimiento en la industria de servicios públicos, así como alianzas estratégicas para asistir a reaseguradoras reconocidas de América Latina.

A diciembre de 2020, las primas brutas emitidas de la compañía se concentraron en Colombia y México, y el resto en otros nueve países, principalmente de América Latina y el Caribe.

El crecimiento de Orion Re ha fluctuado en los últimos cinco años, lo cual es consistente con el tamaño reducido de la compañía. La suficiencia de primas aún no se ha logrado; no obstante, la compañía ha mantenido resultados netos marginalmente positivos, los cuales se espera que experimenten una mejora a medida que se expanda el negocio de la compañía. Los resultados también están respaldados por los ingresos provenientes del negocio Rent-A-Captive, el cual ha presentado un crecimiento consistente durante los últimos años.

La capitalización ajustada por riesgos de Orion Re, medida por el BCAR, ha mostrado una mejora en los últimos dos años, principalmente como resultado de un enfoque más conservador en las políticas de inversión, lo cual disminuyó el riesgo de los activos. Sin embargo, debido al tamaño y las operaciones de la compañía, los puntajes son sensibles a cambios en su estructura del balance y al volumen de primas de Orion Re.

AM Best no espera acciones positivas de calificación en el mediano plazo. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el crecimiento de primas, cambios en el perfil de riesgo de la inversión y/o suscripción, o un deterioro en los resultados operativos reduce la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

