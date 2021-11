L’autorità giudiziaria ordina perquisizione e sequestro per prodotti provenienti da sospette violazioni di brevetti Seoul Viosys in Europa

ANSAN, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Seoul Viosys Co., Ltd. (KOSDAQ: 092190), affiliata a Sensor Electronic Technology, Inc. (“SETi”) e sussidiaria di Seoul Semiconductor, ha annunciato che nel settembre 2021 il tribunale di Parigi (Francia) ordinava perquisizione e sequestro nei riguardi di un rivenditore al dettaglio multinazionale di materiale elettrico e i relativi fornitori per la distribuzione di sterilizzatori a LED UV che si supponevano violare i brevetti di Seoul Viosys. Seoul Viosys ha depositato una denuncia per violazione di brevetto al tribunale francese. Con un decreto ingiuntivo di un tribunale francese gli ufficiali giudiziari hanno sequestrato prodotti dagli uffici commerciali di aziende localizzate a Parigi e Lille per acquisire prova della supposta violazione.

Seoul Viosys e relative affiliate sono sviluppatori leader di tecnologie di 2a generazione. E hanno ottenuto con successo ingiunzioni permanenti e ordini di ritiro per prodotti che violavano le loro tecnologie brevettate.

Per esempio SSI (attualmente Mediana Electronics) è stata destinataria di un provvedimento di perquisizione e sequestro per avere rifornito le maggiori aziende della Corea di circuiti integrati per LED bianchi, violando la tecnologia di Seoul Semiconductor al fine di generare centinaia di miliardi di won coreani di fatturato. Alcuni dipendenti SSI sono stati arrestati per il furto di tecnologia di Seoul.

Recentemente Seoul Viosys e relativi partner strategici hanno anche ottenuto una serie di ingiunzioni permanenti o sentenze per violazione della legge sui brevetti negli Stati Uniti e in Europa contro vari produttori di LED UV, come RayVio, Everlight, Bolb, Epileds e LED Engin. Stanno ancora procedendo in azioni legali nei riguardi di alcuni di tali produttori.

Seoul Viosys collabora da oltre 20 anni con SETi, pioniera della tecnologia dei LED UV. Insieme, Seoul Viosys e SETi hanno sviluppato la tecnologia Violeds che è in grado di disinfettare efficacemente acqua, aria e superfici, compresa l’eliminazione del 99,437% del virus SARS-CoV-2 in meno di un secondo, stando ai collaudi svolti da un rinomato istituto di ricerca. Seoul Viosys stima che, grazie all’impiego di Violeds, la probabilità d’infezione venga ridotta al 3% in un ambiente chiuso. La tecnologia Violeds ha applicazioni anche nella deodorazione e stampa 3D. In base all’innovazione introdotta dalla propria tecnologia, Seoul Viosys fornisce soluzioni LED leader per frigoriferi, condizionatori, lavatrici e purificatori d’aria alle tre maggiori società globali di Corea, Stati Uniti e Cina.

“Sebbene società rinomate si vantino di attenersi all’etica aziendale e all’ESG (Environment, Social Responsibility and Corporate Governance), ovvero a parole d’ordine quali ambiente, responsabilità sociale e norme di conduzione aziendale, molte di loro fanno ancora consapevole uso di prodotti che si appropriano illecitamente di tecnologia altrui”, ha affermato Chung Hoon Lee, fondatore di Seoul Viosys. “Queste azioni immorali infrangono le speranze delle piccole imprese e dei giovani innovatori.”

Informazioni su Seoul Viosys

Seoul Viosys è un fornitore di soluzioni a tutto campo per LED UV, laser a cavità verticale a emissione superficiale (Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL), sorgenti luminose di nuova generazione per sensori 3D e laser e “Micro Clean Pixel” RGB a pixel singolo per display. Fondata nel 2002 come filiale di Seoul Semiconductor, ha raggiunto il primo posto nel mercato dei LED UV (LEDinside, 2020). Seoul Viosys ha un ampio portafoglio LED UV con tutti gli spettri di lunghezze d’onda (da 200 a 1600 mm), comprese radiazioni ultraviolette (UV), visibili e infrarosse. Conta più di 4.000 brevetti associati alla tecnologia a LED UV. La sua principale tecnologia a LED UV, violeds, fornisce ottime soluzioni di sterilizzazione e disinfezione intensa (UVC), rigenerazione della pelle (UVB), purificazione dell’acqua/aria e coltivazione efficace per l’orticoltura a una vasta gamma di settori industriali. Nel 2018 Seoul Viosys ha acquisito RayCan, specialista di optoelettronica di spicco, per aggiungere la tecnologia VCSEL avanzata che su cui si fonda il riconoscimento facciale degli smartphone e la guida automatica e ne ha avviato la produzione in massa. Nel gennaio 2020 ha introdotto un sensazionale “Micro Clean Pixel” che potrebbe rivoluzionare il mercato degli schermi. Per ulteriori informazioni visitare http://www.seoulviosys.com/en.

