Continua l’espansione di Eight Sleep in Europa con Pod Pro Cover, ora acquistabile in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna

Eight Sleep Continues Expansion into Europe with Pod Pro Cover Now Available for Purchase in Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands and Spain (Photo: Business Wire)

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Eight Sleep, prima azienda al mondo dedita a sonni ristoratori, ha annunciato oggi che i clienti di Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna ora possono acquistare Pod Pro Cover, articolo campione di vendite del marchio, esclusivamente su eightsleep.com. Le misure disponibili saranno EU matrimoniale, EU matrimoniale grande e EU super king. Il sovramaterasso Pod Pro Cover adotta il design PerfectFitTM in grado di coprire qualsiasi materasso con spessore di massimo 40 cm (16 pollici) per consentire agli utenti di trarre il massimo beneficio dalla tecnologia per il miglioramento del sonno brevettata di Eight Sleep, senza dover cambiare materasso. L’annuncio di oggi fa immediato seguito all’espansione nel Regno Unito di Eight Sleep, iniziata il mese scorso, portando a compimento il progetto dell’azienda di allargare la distribuzione a mercati internazionali a seguito della tornata di finanziamenti da 86 milioni di USD di Serie C.

Il Pod Pro Cover aiuta a dormire meglio e in ultima analisi a vivere vite migliori, più lunghe, più felici, sfruttando la tecnologia innovativa per creare un microclima personalizzato nel letto. Mediante sensori di categoria medica e creando modelli di IA individuali, il Pod Pro Cover adatta la temperatura del letto rispondendo agli modelli di sonno, alle preferenze di temperatura, ai valori ambientali e alla cronologia delle reazioni di ciascun utente. Questo approccio basato sui dati guida l’utente verso l’ottimizzazione del sonno e alcuni studi del caso hanno mostrato che grazie ai prodotti Eight Sleep gli utenti per il 40% si addormentano più rapidamente, per il 20% ha un sonno più profondo, per il 30% incorre in meno risvegli nel cuore della notte e fino al 30% si rigira meno nel letto.

Attualmente oltre 100 atleti professionisti si affidanano alla tecnologia Eight Sleep Pod per potenziare il recupero e tra questi si annoverano olimpionici in attività e a riposo come Matthew Dellavedova (medaglia di bronzo 2020, pallacanestro), Daryl Homer (medaglia d’argento 2020 e 2016, scherma), Jane Campbell (medaglia di bronzo 2020, calcio), Apolo Ohno (due volte medaglia d’oro, pattinaggio di velocità), Justin Medeiros (vincitore Giochi Crossfit 2021 e Rogue Invitational 2021) e Daniel Sturridge (giocatore inglese di calcio).

Alla data odierna, il Pod Pro Cover è disponibile per l’acquisto e la consegna nelle nazioni europee selezionate a prezzi a partire da 1.695 $. Alla cassa i prezzi sono indicati in USD, ma i clienti europei avranno il conto in valuta locale al cambio del momento. Non vi sono costi aggiuntivi previsti per spedizione, dazi o restituzioni. Eight Sleep offre la restituzione gratuita dopo 30 giorni dall’acquisto, oltre a una garanzia limitata di 2 anni per ogni Pod Pro Cover acquistato direttamente presso l’azienda.

“La nostra recente espansione nel Regno Unito è solo il primo passo verso l’ampliamento della portata della nostra azienda ed è con entusiasmo che annunciamo che ora altre sei nazioni in Europa possono accedere ai nostri prodotti basati su tecnologia avanzata che migliorano la salute complessiva” ha dichiarato Matteo Franceschetti, cofondatore e CEO di Eight Sleep. “Attualmente il nostro punto focale è la crescita continua, con l’obiettivo di essere accessibili a tutti. Stiamo aiutando le persone ovunque a raggiungere la salute ottimale e ciò richiede disponibilità. È un momento elettrizzante, poiché un numero sempre maggiore di utenti si può unire ai nostri clienti abituali e diventare, come loro, fan devoti dei prodotti Eight Sleep.”

Eight Sleep: Creazione del movimento per un sonno ristoratore

Eight Sleep ha rivoluzionato la categoria arcaica del sonno, mostrando la via al movimento per un sonno ristoratore. Eight Sleep recentemente ha annunciato una collaborazione esclusiva con il marchio globale di fitness Barry’s per diventare il suo partner ufficiale per un sonno ristoratore (Sleep Fitness Partner). La community attiva di Barry’s ora può migliorare la propria salute e benessere, non solo tramite il fitness, ma anche tramite la tecnologia avanzata del sonno di Eight Sleep. Questo sodalizio concede a entrambe le community più ampio accesso e formazione nelle più recenti tecnologie e regimi di fitness, per migliorare la propria salute. Sempre orientata verso la Ricerca e sviluppo, Eight Sleep ha lanciato di recente SleepOS, il sistema operativo primo al mondo per l’ottimizzazione del sonno, che include una nuova suite di funzionalità all’avanguardia: Smart Temp Autopilot e Sleep and Health Insights. SleepOS opera come centrale operativa di Eight Sleep e usa i dati per personalizzare e regolare il Pod verso gli obiettivi unici di ogni utente per un sonno ristoratore. Queste funzionalità software vengono aggiornate con regolarità, migliorando con continuità l’esperienza dei prodotti Eight Sleep.

Informazioni su Eight Sleep

Eight Sleep è la prima azienda al mondo orientata al sonno ristoratore, con la missione di alimentare il potenziale umano attraverso un sonno ottimale. Fondata nel 2014, Eight Sleep sfrutta la termoregolazione, i dati e la tecnologia per consentire alle persone di recuperare le forze e iniziare ogni giorno con livelli energetici al massimo. Eight Sleep è stata nominata una delle “aziende più innovative del 2018” da Fast Company e insignita per due anni consecutivi del titolo di invenzione migliore dell’anno dalla rivista TIME. Per saperne di più visitare eightsleep.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.