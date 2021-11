Nouveau Monde fait le point sur le développement de ses activités dans le domaine des matériaux pour batteries, de la mine au marché

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSXV: NOU) progresse de manière soutenue sur son cheminement critique pour développer sa chaîne de valeur entièrement intégrée verticalement pour le matériel d'anode, du minerai aux matériaux de batterie, en s'appuyant sur son gisement de graphite Matawinie, ses écotechnologies uniques de transformation à valeur ajoutée, son accès à des infrastructures robustes et à de l'hydroélectricité propre, ainsi que son excellent emplacement, aux portes des marchés nord-américains et européens.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, souligne : « La progression méthodique de Nouveau Monde arrive à point nommé pour répondre à la demande toujours croissante du marché et tirer parti des engagements, de la réglementation et des capitaux privés mobilisés pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. Je suis convaincu que nous offrons un excellent équilibre en termes de compétitivité, de développement durable et de croissance commerciale pour positionner la Société comme un fournisseur de solutions clés en main pour les secteurs des véhicules électriques et du stockage de l'énergie. »

Matériel d'anode de qualité batterie

Nouveau Monde a terminé la construction de l'installation de phase 1 de purification de Bécancour en respectant le budget et en limitant l'impact sur l'échéancier suite à des retards dans la livraison de certains équipements. Dans les dernières étapes de la mise en service, la Société a produit des lots qui démontrent la performance de l'écotechnologie unique de Nouveau Monde et la qualité élevée du graphite purifié sphérique (« SPG ») pour les batteries.

Le matériel a été testé dans le nouveau laboratoire ultra-moderne de Nouveau Monde et dans un centre de R&D minéral externe, confirmant une pureté de +99,99%, bien supérieure au niveau requis pour les applications énergétiques. La perte au feu (« LOI ») a été réalisée selon la méthode d'essai standard ASTM C561-16 et l'analyse ICP des éléments critiques comme le fer et le nickel a donné des résultats inférieurs à 1 ppm.

La Société a déposé une demande de brevet pour protéger ses droits de propriété intellectuelle quant à cette technologie de purification thermochimique, une alternative plus écologique, sans acide fluorhydrique, comparativement à celle actuellement utilisée dans la production traditionnelle de matériel d'anode.

Des travaux préparatoires sont en cours à l'usine de démonstration de la Société pour doubler sa production de mise en forme de phase 1 et bâtir un module d’enrobage de phase 1. La construction et la mise en service des deux unités de valorisation sont prévues pour le premier semestre 2022 afin de fournir à l'équipe des ventes de Nouveau Monde jusqu'à 2 000 tpa de matériel d'anode pour soutenir la qualification de produit et les discussions commerciales avec les fabricants de batteries et de véhicules électriques.

De plus, Nouveau Monde poursuit l'étude de faisabilité FEL-3 pour l'usine de matériel de batterie à grande échelle de la phase 2 à Bécancour, regroupant les opérations de toutes les étapes de transformation à valeur ajoutée. Compte tenu du développement par la Société d'une production avancée de matériel d'anode pour répondre à l'accélération du marché des batteries lithium-ion (voir la section «Tendances à la hausse du marché » plus bas), l'étude reflétera le modèle d'affaires intégré de Nouveau Monde pour un cadre complet de planification, de projection des coûts et de développement. L'étude de faisabilité du projet minier Matawinie selon le règlement 43-101 couvrant le gisement de la Zone Ouest sera mise à jour en fonction de la dernière mise à jour des ressources minérales et des étapes de transformation à valeur ajoutée qui font partie de l'usine de matériel de batterie de Bécancour. Une fois l'étude terminée, Nouveau Monde prévoit passer à la phase d'exécution et établir un échéancier de construction pour la phase 2 de la mine et de l'usine de matériel de batterie.

Travaux civils pour le projet minier Matawinie

La construction de la route d'accès de près de 8 km du projet minier Matawinie progresse selon le calendrier et le budget prévus ; les travaux sont achevés à 70 %. Les travaux civils pour la plateforme industrielle ont commencé et se poursuivront en 2022. En parallèle, l'ingénierie du concentrateur et du bâtiment pour le procédé, l'électricité, la structure, la tuyauterie et l'aménagement sont finalisés pour préparer les plans et les spécifications. Le plan de disposition des résidus, l'infrastructure de gestion des eaux et la sélection des équipements miniers progressent en vue des prochaines étapes de travaux préparatoires.

En parallèle, les équipes techniques de Nouveau Monde et de Caterpillar collaborent pour planifier le développement, les tests et le déploiement des machines Cat® zéro émission pour la flotte minière toute électrique.

Discussions commerciales continues

Dans le cadre de ses efforts pour négocier une entente d'approvisionnement à long terme, la Société est impliquée jusqu'à présent dans des discussions commerciales et/ou a signé des protocoles d’ententes et des accords de non-divulgation, représentent une capacité de production annuelle totale prévue approximative de 1 TWh d’ici 2030, ce qui, de manière correspondante, nécessiterait plus d’un million de tonnes par an de graphite de qualité batterie. Les opérations de la phase 1 de Nouveau Monde soutiennent les efforts de marketing technique et de qualification des produits grâce aux échantillons fournis aux clients potentiels dans le cadre de ces discussions.

Nouveau Monde a récemment participé au plus grand et au plus complet des salons commerciaux de fabrication de batteries avancées en Amérique du Nord, The Battery Show. La Société sera présente lors de la prochaine édition européenne, qui se tiendra en Allemagne du 30 novembre au 2 décembre 2021, pour positionner son approvisionnement écologique hors-Chine en matériel d’anode sur ce marché en plein essor. Nouveau Monde présentera les derniers résultats de son matériel d’anode purifié sans acide fluorhydrique ainsi que les derniers résultats des tests électrochimiques sur son graphite à son stand #232 (hall 8). Nouveau Monde travaille à offrir des solutions au marché européen des batteries lithium-ion en quête de sécurité d'approvisionnement, d'une traçabilité garantie des matériaux, de prix compétitifs et de matériel d’anode à faible empreinte carbone. Les visiteurs peuvent organiser une rencontre en communiquant avec Jean-Luc Cialdini, directeur du développement commercial pour l'Europe, à jlcialdini@nmg.com.

Développement durable

Engagée envers sa philosophie « zéro danger », Nouveau Monde maintient le cap en matière de performance environnementale, de santé et de sécurité sur ses sites opérationnels, en accordant une attention particulière au travaux de génie civil du projet minier Matawinie et à la mise en service de l'installation de purification de phase 1 de Bécancour.

Dans un contexte où les fonds durables ont vu leurs actifs combinés grimper à 3,9 trillions de dollars à la fin du T3-2021 (Morningstar, octobre 2021), Nouveau Monde a publié son rapport inaugural sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG») afin de fournir aux actionnaires et aux gestionnaires d'actifs un aperçu des engagements fondamentaux de la Société, des initiatives phare et des indicateurs de performance.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, ajoute : « Nous développons nos activités carboneutres sur la base de la transparence et de normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Nous sommes convaincus que les consommateurs et les fabricants recherchent des solutions performantes qui sont extraites et transformées de manière responsable. L'engagement fort de Nouveau Monde à cet égard, dès le tout début, représente un atout dans nos échanges avec nos communautés, les gouvernements, les marchés financiers et les clients. »

Au 30 septembre 2021, la Société disposait d'une trésorerie de plus de 81 M$ CA, ce qui suffit à soutenir ses opérations courantes et l'avancement de ses projets clés.

Tendances à la hausse du marché

Les scientifiques et la communauté internationale conjuguent de plus en plus leurs efforts et leurs fonds pour assurer une transition vers un bilan net zéro d'ici 2050 afin d'atténuer les effets de la crise climatique. La pression en faveur de l'électrification dans le cadre des objectifs de décarbonisation se traduit par des conditions de marché favorables pour le matériel d'anode carboneutre de Nouveau Monde.

Les projections de la demande pour la fabrication d'anodes continuent d’augmenter pour répondre aux 4 625 GWh de capacité de production mondiale de batteries lithium-ion prévus d'ici 2030, soit une augmentation de 13 % depuis la fin du deuxième trimestre 2021 (Benchmark Mineral Intelligence, octobre 2021). Les annonces faites en octobre par les fabricants de batteries totalisent à elles seules 430 000 tpa de nouvelles capacités de production d'anodes, ce qui porte la projection mondiale à 5 030 700 tpa.

Représentant +95 % de l'anode, le graphite est le minéral le plus contrôlé de tous les matériaux de batterie, alors que la Chine produit actuellement 100% de l'offre mondiale de graphite sphérique. Les prix du graphite continuent d'augmenter en raison des pénuries d'énergie dans certaines provinces chinoises et d'importantes perturbations logistiques (Roskill, octobre 2021). Ces hausses de prix rappellent l'importance d'établir des partenariats solides avec des fournisseurs fiables et locaux tels que Nouveau Monde pour atténuer ce risque.

En voie de devenir l'exploitation de graphite naturel la plus importante et la plus avancée en Amérique du Nord, Nouveau Monde met en œuvre son plan de développement progressif à risque réduit pour développer une alternative locale, clé en main et carboneutre à l'approvisionnement chinois.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

