AM Best Revisa a Positivas las Perspectivas de HDI Global Seguros, S.A.

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a+” (Excelente) de HDI Global Seguros, S.A. (HDI-GS) (México). Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de HDI-GS. La perspectiva de esta Calificación Crediticia (calificación) es estable.

Las calificaciones de HDI-GS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de HDI-GS, también reflejan el respaldo sustancial del grupo a través de su contrato de reaseguro con HDI Global Network AG, que actualmente tiene una FSR de A (Excelente) y una ICR de Largo Plazo de “a+” (Excelente). Adicionalmente, la calificación toma en cuenta la integración de sus operaciones con las de su casa matriz HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. (HDI V.a.G.) en relación a su modelo de negocios y al consistente respaldo financiero.

La revisión de las perspectivas a positivas de HDI-GS refleja la expectativa de AM Best de que la cultura de riesgo prudente y el desempeño operativo fuerte y estable de HDI-V.a.G., respaldados por una mejor rentabilidad de su principal segmento comercial, mejorarán aún más la resiliencia del balance de HDI-GS.

HDI-GS es una filial de HDI Global Insurance Company (99.9%) y de HDI Global Network AG (0.1%), las cuales a su vez son subsidiarias de HDI V.a.G. El portafolio de negocios de HDI-GS está compuesto por incendio, responsabilidad civil, marítimo y riesgos diversos. El modelo de negocio de HDI-GS utiliza una retención muy baja, situándose en 0.11% a diciembre de 2020, la cual está totalmente respaldada por el contrato facultativo automático de reaseguro con su empresa afiliada y accionista minoritario HDI Global Network AG.

La capitalización ajustada por riesgos se encuentra en el nivel más fuerte, medida a través del Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), con un crecimiento en capital durante los últimos cinco años, principalmente impulsada por resultados positivos consistentes. Dado el perfil de cesión de la compañía, el riesgo crediticio continúa siendo el principal impulsor del capital requerido; sin embargo, AM Best no lo considera como una preocupación debido al excelente nivel de security de su contraparte, así como a las características del contrato en relación a las obligaciones de HDI-GS. En el pasado, el apoyo del grupo ha llegado a través de inyecciones de capital, siendo la más reciente en 2015, con el propósito de apoyar su crecimiento, así como mantener reservas adecuadas y suficiencia de capital.

Las comisiones de reaseguro continúan teniendo un impacto positivo en los costos de adquisición, debido a que el extenso programa de reaseguro de HDI-GS está colocado con su filial, HDI Global Network AG, y continúa siendo un pilar para la rentabilidad. A julio de 2021, HDI-GS ha sido capaz de mantener un flujo de efectivo estable e impulsar el crecimiento de primas a pesar de los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19. La compañía ha sido capaz de mantener la rentabilidad a través de la suscripción, mientras se beneficia del ingreso financiero sin depender completamente dependiente de éste.

Si se tomaran acciones positivas de calificación en las principales filiales operativas de HDI/grupo Talanx, dada una resiliencia demostrada en el balance debido a la cultura de riesgo prudente del grupo, respaldada por un desempeño operativo fuerte y estable en todos los segmentos de negocios, las calificaciones de HDI-GS se moverían en conjunto. De la misma manera, si se tomaran acciones de calificación negativas sobre HDI V.a.G. como resultado de un deterioro en el desempeño operativo por debajo del nivel requerido para la evaluación de fuerte, debido a factores tales como pérdidas altas no esperadas o a un marcado deterioro en los controles de riesgo de suscripción que resulten en una disminución sostenida de los resultados técnicos, las calificaciones de la subsidiaria mexicana reflejarían estos mismos ajustes.

