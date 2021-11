Découvrez le nouveau podcast métier “Totally Clinical” de Teckro – dorénavant sur Spotify, Apple et Google

Don't touch that dial! Get "Totally Clinical" with the new industry podcast hosted by Teckro - now on Spotify, Apple and Google. (Graphic: Teckro)

Watch Dr Cox from hit TV series Scrubs explain more about the "Totally Clinical" podcast!

LIMERICK, Irlande--(BUSINESS WIRE)--Teckro, le créateur de la seule plateforme d’essais cliniques qui facilite la collaboration entre les parties prenantes, annonce le lancement du podcast Totally Clinical: Trial Triumphs & Rad Trends. La série fournit un moyen pour les divers intervenants de l’écosystème des essais cliniques d’engager la conversation, inspirant de nouvelles façons de concevoir, d’assurer et d’améliorer la participation.

Pour promouvoir la nouvelle série de podcasts, Teckro a collaboré avec l’acteur primé John C. McGinley. Connu sous le nom de Dr Perry Cox dans la série télévisée à succès Scrubs, M. McGinley est la vedette dans une vidéo présentant Totally Clinical.

Totally Clinical couvre une variété de sujets allant des perspectives pour les études sur le terrain aux progrès en matière de développement de médicaments, en passant par les expériences des patients et les tendances technologiques. Gary Hughes, cofondateur et PDG de Teckro, donne le coup d'envoi de la série en parlant d’un fonctionnement pour le bien commun et de ce que cela signifie d’être une société animée par une mission au 21e siècle.

« Teckro est déjà l'acteur incontournable des communications efficaces ; reliant les parties prenantes en dépit de la nature complexe, distribuée et souvent cloisonnée des essais cliniques », affirme M. Hughes. « Aujourd’hui, avec l’introduction du podcast Totally Clinical, nous élargissons notre ambition d’engager encore plus de parties prenantes dans des conversations ; faisant avancer la recherche clinique et sensibilisant davantage aux essais cliniques comme option pour les meilleurs soins possibles. »

Parmi les autres sujets abordés, citons :

Dr Deborah Zajchowski, directrice scientifique pour la Clearity Foundation à but non lucratif, parle de la manière dont les essais cliniques ciblés, basés sur des biomarqueurs tumoraux, peuvent aider à accroître les taux de survie pour le cancer des ovaires.

Dr Brendan Buckley, médecin-chef chez Teckro, explore les tendances dans les essais cliniques – des essais de très grande envergure à la médecine personnalisée.

Lydia Beaudette, chargée de gestion de la croissance chez LMC Manna Research, présente le point de vue du site d’étude et les moyens de réduire le fardeau de la technologie sur le personnel, déjà fortement sollicité.

Maria Milas nous fait découvrir une "journée dans la vie" d’une attachée de recherche clinique et la manière dont la pandémie insuffle le changement pour le mieux.

Et Martin Lovell, un survivant du cancer de la prostate, raconte comment l’occasion de lire un article de journal a sauvé sa vie.

« Chaque initiative incitant les personnes à échanger constitue un pas en avant », déclare le Dr Zajchowski, « mais la série de podcasts Totally Clinical est également une occasion pour les organisations à but non lucratif de toucher d’autres publics. Elle nous permet d’engager des conversations susceptibles d’accélérer la recherche de traitements et de médicaments qui améliorent les résultats et la survie. »

Le podcast Totally Clinical: Trial Triumphs & Rad Trends est disponible sans publicité sur Spotify, Apple et Google. Si vous souhaitez proposer un sujet, contactez-nous.

À propos de Teckro

Reconnue comme l’une des startups d’essais cliniques à la croissance la plus rapide, Teckro transforme le protocole d’étude en une plateforme de communication et de collaboration. C’est une plateforme numérique qui met en relation tous les intervenants dans une étude avec les connaissances dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin. Des milliers de chercheurs et plus de 23 000 sites à travers le monde comptent sur Teckro pour réaliser des essais cliniques. Teckro travaille avec des organisations de biotechnologie et pharmaceutiques mondiales émergentes, dont 12 des 20 plus importantes. Teckro prend en charge tous les domaines thérapeutiques, toutes les phases et tous les formats d’essais, dont les essais cliniques traditionnels décentralisés en clinique, ou adopte une approche hybride.

