HomeToGo beneficerà del ritorno dei viaggiatori nel Sud Europa con i suoi brand Agriturismo.it, CaseVacanza.it e Escapada Rural. Il più grande marketplace per affitti turistici del mondo pubblica nuovi dati che indicano un aumento della domanda per l'Italia e la Spagna. (Photo: Business Wire)

HomeToGo beneficerà del ritorno dei viaggiatori nel Sud Europa con i suoi brand Agriturismo.it, CaseVacanza.it e Escapada Rural. Il più grande marketplace per affitti turistici del mondo pubblica nuovi dati che indicano un aumento della domanda per l'Italia e la Spagna. (Photo: Business Wire)

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--HomeToGo SE (Borsa di Francoforte: HTG), il marketplace con la più grande selezione di affitti turistici al mondo, ha pubblicato oggi nuovi dati interni che evidenziano un notevole aumento della domanda turistica per l'Europa del Sud. Mentre le restrizioni di viaggio legate alla pandemia si sono attenuate nell'ultimo anno, HomeToGo, che comprende l’italiana Feries (con i brand Agriturismo.it e CaseVacanza.it) e la spagnola EscapadaRural, sta rilevando un aumento del numero di viaggiatori che cercano soluzioni extra-alberghiere in Italia e Spagna, con particolare riferimento alle destinazioni rurali, marittime e montane. Sulla base di dati interni, HomeToGo ha osservato:

Un aumento del 25% nelle ricerche globali per l'Italia nel 2021 rispetto al 2020 1

nel 2021 rispetto al 2020 Un aumento del 40% nelle ricerche globali per la Spagna nel 2021 rispetto al 2020 1

nel 2021 rispetto al 2020 La maggior parte della domanda di soluzioni extra-alberghiere si concentra sulle destinazioni rurali - il 78% delle ricerche in Spagna e il 91% delle ricerche in Italia si concentrano su destinazioni rurali in contrapposizione a città e aree urbane 2

e in contrapposizione a città e aree urbane Il valore medio delle prenotazioni è aumentato del 30% in Spagna e del 14% in Italia nel 2021 rispetto al 2020 3

nel 2021 rispetto al 2020 Per il 2022, l'Italia è la destinazione internazionale più popolare per i viaggiatori statunitensi e la Spagna è la destinazione internazionale più popolare per i viaggiatori francesi e britannici 4

e L'Italia e la Spagna sono nella top ten delle destinazioni internazionali preferite per il 2022 anche per i viaggiatori nei principali mercati, come Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. 4

Con l'aumento dell'interesse dei viaggiatori e l'apertura delle frontiere, i marketplace per affitti turistici come Agriturismo.it, CaseVacanza.it e EscapadaRural.com offrono un vantaggio a chi desidera soggiornare in sistemazioni uniche, riservate e di alta qualità, specialmente se interessati a scoprire destinazioni non urbane e di nicchia in Italia e Spagna. A vantaggio di proprietari e property manager, i brand locali stanno sviluppando sinergie con HomeToGo per aiutare gli host e le proprietà di tutti i tipi a entrare in contatto con una qualificata domanda turistica internazionale.

Patrick Andrae, co-fondatore & CEO, HomeToGo: "Insieme ai nostri marketplace CaseVacanza.it, Agriturismo.it e EscapadaRural.com, offriamo in Spagna e Italia una ineguagliabile selezione di annunci unici, di alta qualità e rurali, che non è possibile trovare su altre piattaforme. Poiché il turismo sta ripartendo, la nostra priorità è di fornire ai viaggiatori la più ampia scelta di affitti turistici per qualsiasi viaggio possano desiderare - che si tratti di un soggiorno in un agriturismo nella tranquilla campagna toscana o di una villa sulla vibrante costa andalusa. Non vediamo l'ora di crescere ulteriormente con questi brand e con i loro team locali per dare ai viaggiatori e ai gestori di proprietà in tutto il mondo un'esperienza di prim’ordine in questa nuova era del turismo".

Montse Gil, Managing Director, EscapadaRural.com: "La missione di EscapadaRural è quella di promuovere il turismo rurale e fornire soggiorni incredibili ai viaggiatori più appassionati, dando loro un’esperienza profondamente legata alle comunità e alle culture locali. Essere parte del gruppo HomeToGo ci permette di continuare a crescere nei mercati spagnolo e portoghese. Il sostegno reciproco, lo scambio di buone pratiche, sommati alle loro soluzioni tecnologiche e alla nostra esperienza accumulata negli ultimi quattordici anni, ci offrono la possibilità di continuare a generare valore e fornire il miglior servizio a viaggiatori e proprietari.”

Fabrizio Begossi, Managing Director, Agriturismo.it & CaseVacanza.it: “I brand Feries sono lieti di veder aumentare l’interesse dei viaggiatori in Italia, dato che le restrizioni di viaggio continuano a diminuire. La nostra solida esperienza locale, combinata con la portata globale di HomeToGo e la sua piattaforma tecnologica, permette a Agriturismo.it e CaseVacanza.it di attingere a un nuovo segmento di viaggiatori internazionali prevenienti dai principali mercati, come la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti. I nostri proprietari e gestori sono pronti a fornire soluzioni incredibili, sicure e uniche per accogliere i viaggiatori nel nostro splendido paese".

In seguito alla quotazione di HomeToGo nella Borsa di Francoforte nel settembre 2021, l’espansione globale rappresenta una priorità per il marchio specializzato in affitti turistici.

Feries (CaseVacanza.it, Agriturismo.it) e EscapadaRural.com sono stati acquisiti da HomeToGo rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Mentre i brand locali continuano a mantenere le loro identità uniche e rimangono operativi, essere parte del gruppo HomeToGo consente loro di rafforzare la presenza europea e di lavorare insieme verso un obiettivo comune: rendere accessibili a tutti i migliori alloggi.

Informazioni su EscapadaRural

EscapadaRural è la più grande piattaforma specializzata nel turismo rurale in Spagna e Portogallo. Dalla sua fondazione 14 anni fa, è diventata la destinazione di riferimento per una comunità di più di due milioni di viaggiatori alla ricerca di vacanze rurali.

EscapadaRural concentra migliaia di alloggi rurali in un unico spazio, dando ai proprietari una maggiore visibilità e soluzioni tecnologiche per promuovere il loro business.

EscapadaRural ha sede a Barcellona, Spagna.

Informazioni su Feries

Feries è il leader italiano nel segmento della ricettività extra-alberghiera con i suoi brand Agriturismo.it e CaseVacanza.it. Feries offre soluzioni turistiche a più di 15 milioni di viaggiatori internazionali ogni anno.

Agriturismo.it è da più di 20 anni il punto di riferimento per l'agriturismo in Italia e un partner riconosciuto di per proprietari e gestori. Intorno ad Agriturismo.it si è raccolta una comunità mondiale di appassionati di turismo rurale che amano l’accoglienza e l’unicità delle sue offerte.

CaseVacanza.it è il marketplace leader per gli affitti turistici in Italia, con un'attenzione particolare alle destinazioni marittime e montane. Oltre 11.000 proprietari di case e professionisti scelgono CaseVacanza.it come partner per promuovere ville, appartamenti, case vacanza e tutte le altre tipologie di sistemazioni extra-alberghiere.

Feries ha sede a Milano.

Informazioni su HomeToGo

HomeToGo è stata fondata nel 2014 con la visione di rendere accessibili a tutti le case vacanza più incredibili. Per realizzare questa visione, HomeToGo ha costruito una piattaforma tecnologica affidabile e facile da usare che unisce i provider di proprietà affittabili con i viaggiatori di tutto il mondo.

HomeToGo gestisce un marketplace di soluzioni extra-alberghiere che mette in contatto i viaggiatori alla ricerca di una sistemazione perfetta con migliaia di provider in tutto il mondo. Oggi HomeToGo offre l’inventario più completo al mondo nel suo settore.

Il marketplace di HomeToGo porta vantaggi per entrambe le parti coinvolte: i consumatori che visitano il sito web di HomeToGo ottengono l'accesso alla più grande selezione di alloggi al mondo raccolta in un unico luogo, mentre i provider approfittano della portata e delle soluzioni tecnologiche della piattaforma. Questo permette loro di servire una vasta gamma di clienti e di generare una domanda di qualità superiore.

Mentre la sede legale di HomeToGo SE si trova in Lussemburgo, HomeToGo GmbH ha sede a Berlino, in Germania. HomeToGo gestisce siti web localizzati e applicazioni in 23 paesi.

HomeToGo SE è quotata alla Borsa di Francoforte con il ticker "HTG". Per maggiori informazioni visitare: www.hometogo.com/about

Metodologia

1Basato sulle ricerche dei viaggiatori in tutti i domini HomeToGo per viaggi in Italia o Spagna tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2021, rispetto allo stesso periodo nel 2020.

2Basato sulle ricerche dei viaggiatori in tutti i domini HomeToGo per destinazioni urbane e rurali in Spagna e Italia tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2021.

3 Basato sul valore medio delle prenotazioni dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.

4Basato sulle ricerche dei viaggiatori nei paesi più importanti su HomeToGo.com, HomeToGo.it, HomeToGo.co.uk HomeToGo.de e HomeToGo.fr tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2021, con una data di check-in tra il 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022.