WISH ANNUNCIA GRANDI PASSI IN AVANTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DARE MAGGIOR RISALTO AL DISCOVERY COMMERCE

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ContextLogic Inc. (nome commerciale Wish) (NASDAQ: WISH), una delle più grandi piattaforme di e-commerce mobile al mondo, ha condiviso oggi i suoi piani per migliorare la qualità dei prodotti presenti sulla piattaforma. Come parte di un più vasto impegno volto ad accrescere la fiducia degli utenti e aumentare la fidelizzazione dei clienti, Wish introduce il programma Wish Standards al fine di incentivare la qualità dei prodotti e altri comportamenti positivi da parte dei commercianti.

Il nuovo programma, annunciato oggi al Global Merchant Summit di Wish, valuta i commercianti rispetto a una serie di criteri che includono qualità del prodotto, esperienza di spedizione, recensioni dei clienti, tassi di rimborso e conformità con le politiche Wish. I commercianti idonei alla partecipazione al programma riceveranno sconti sulle commissioni, termini di pagamento accelerati e maggior esposizione dei loro prodotti all'interno dell'app; potranno anche sfoggiare il badge "Commerciante Premium", che apparirà sulle inserzioni dei prodotti e nel negozio del commerciante.

"Il nostro programma Wish Standards misura le prestazioni dei commercianti negli ambiti più importanti per i clienti. Migliora l'esperienza di acquisto sulla nostra piattaforma dall'inizio alla fine, premiando i commercianti di qualità che forniscono con costanza una miglior esperienza utente", afferma Farhang Kassaei, Chief Technology Officer di Wish. "Il nostro principale obiettivo è allineare successo dei nostri commercianti e miglior esperienza per gli utenti. In questo modo, speriamo di accrescere la fiducia degli utenti e dimostrare il nostro impegno a lungo termine nei confronti della qualità dei prodotti:"

Durante il summit, Wish ha anche annunciato i suoi piani incentrati sul discovery commerce per attrarre la nuova generazione di acquirenti e brand. Partendo dal nuovo design della home page, pubblicato la scorsa settimana, e mostrando banner interattivi, offerte, brand e prodotti di tendenza, nei prossimi mesi Wish prevede di introdurre video acquistabili, rendendo ancora più sfumati i confini tra social media ed e-commerce.

"La nostra esperienza utente si basa sul concetto di aiutare gli acquirenti a scoprire i prodotti e i brand che amano, e ci stiamo dedicando sempre di più a questo elemento di scoperta", afferma Tarun Jain, Chief Product Officer di Wish. "Crediamo che il futuro dell'e-commerce si basi sulla scoperta fortuita dei prodotti. Diventando un centro di ispirazione, speriamo di suscitare interesse, accrescere la domanda e diventare pionieri nella nuova generazione di e-commerce."

Il Global Merchant Summit di Wish si è tenuto presso il Renaissance Shenzhen Bay Hotel il 9 novembre. Oltre 450 persone hanno partecipato all'evento dal vivo. Tra gli speaker presenti, Tarun Jain (Chief Product Officer), Farhang Kassaei (Chief Technology Officer), Sarah Luo (direttrice del reparto Business Development), Emma Chen (direttrice del reparto Global Logistics) e Dan Yu (manager prodotto di Wish Standards). Le presentazioni del summit sono disponibili in inglese, mandarino, francese, tedesco, spagnolo, coreano e giapponese all'indirizzo merchant.wish.com/wish-merchant-summit-2021.

Wish Standards fa parte di un più ampio impegno di Wish per migliorare la qualità dei prodotti sull'intera piattaforma. A tale scopo, Wish sta diversificando in maniera attiva la sua base di commercianti al di fuori della Cina per ingrandire la selezione e migliorare la qualità dei prodotti.

Wish offre un'esperienza di shopping accessibile e divertente a milioni di consumatori in tutto il mondo. Dal 2010, anno della findazione a San Francisco, siamo diventati una delle principali piattaforme di e-commerce al mondo, mettendo in contatto milioni di clienti attenti al prezzo residenti in oltre 100 Paesi e mezzo milione di commercianti sparsi in tutto il globo.

