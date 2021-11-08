百加得的禮品包裝塑膠含量減少50%

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的私營烈酒公司百加得宣佈，今年假日季節其禮品包裝中的塑膠含量將比去年減少50%。

百加得將採用全新的創新設計，去除對塑膠的需求，並使用森林管理委員會(Forest Stewardship Council)認證的永續紙板製品替代塑膠內襯或托盤，將每年在禮品包裝中使用的一次性塑膠減少147噸。

百加得的目標是到2023年在禮品包裝和銷售點材料中去除全部一次性塑膠，到2030年達到100%無塑膠。今年塑膠含量減少50%是百加得向這兩個目標邁出的一大步。

百加得現在的禮品包裝系列包含100%無塑膠設計，將在今年假日季節首次推出，其中包括為公司多個代表性品牌設計的精美禮品包裝，如百加得8年陳釀蘭姆酒(BACARDÍ Reserva Ocho)、灰雁(GREY GOOSE)伏特加、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE)琴酒、龐貝莓果風味琴酒(BOMBAY BRAMBLE gin)、馬丁尼費艾洛(MARTINI Fiero)和帝王(DEWAR’S) 12年蘇格蘭調和威士忌。

百加得全球安全、品質與永續發展部副總裁Rodolfo Nervi表示：「身為有著近160年歷史的家族企業，我們精心釀造出多款深受一代代消費者喜愛的優質酒。我們能夠取得如此長久的成功是因為我們始終著眼於未來，為我們的消費者、客戶和公司做正確的事。今天公佈的這一消息就是證明。我們希望成為對環境負有高度責任感的全球酒類公司，要達到這一目標，我們只有不斷地探索和投資新的創新型產品，如塑膠的永續替代品，這將有助於我們達成公司的環境目標。」

根據公司的Good Spirited企業責任計畫和聯合國永續發展目標(SDG)，百加得設定了多個目標，承諾到2025年達成這些目標。除承諾到2030年100%無塑膠外，這些目標還包括：

溫室氣體排放量減少50%；

用水量減少25%；

關鍵原材料和包裝100%以永續方式採購；

產品包裝100%可回收；

產品包裝材料中回收成分占40%；

所有生產基地做到零廢棄物掩埋。

全新100%無塑膠禮品包裝於假日季節在全球部分市場推出。

如欲詳細瞭解百加得的永續發展承諾和在環保方面成為高度負責任全球烈酒公司的願景，請造訪：https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/

理性飲酒。

關於百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私營烈酒公司，生產並銷售獲得國際認可的烈酒和紅酒。百加得品牌組合由200多個品牌和商標組成，包括百加得(BACARDÍ®)蘭姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龍舌蘭、帝王(DEWAR’S®)蘇格蘭調和威士忌、龐貝藍鑽(BOMBAY SAPPHIRE®)琴酒、馬丁尼(MARTINI®)苦艾酒和氣泡酒、CAZADORES®100%藍色龍舌蘭酒以及WILLIAM LAWSON’S®蘇格蘭威士忌、ST-GERMAIN®接骨木花酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它一流的新興品牌。家族企業百加得有限公司成立於近160年前的古巴聖地牙哥，目前擁有7,000多名員工，在10個國家經營多處生產設施，產品銷往170多個國家。百加得有限公司是指百加得企業集團，包括百加得國際有限公司(Bacardi International Limited)。敬請造訪www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上關注我們。

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