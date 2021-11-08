百加得将礼品包装塑料含量减少50%

百慕大哈密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的私营烈酒公司百加得宣布，今年假期季其礼品包装中的塑料含量将比去年减少50%。

百加得将采用全新的创新设计，消除对塑料的需求，并使用森林管理委员会(Forest Stewardship Council)认证的可持续纸板制品替代塑料内衬或托盘，将每年在礼品包装中使用的一次性塑料减少147吨。

百加得的目标是到2023年在礼品包装和销售点材料中去除全部一次性塑料，到2030年实现100%无塑料。今年塑料含量减少50%标志着百加得向这两个目标迈出了一大步。

百加得现在的礼品包装系列包含100%无塑料设计，将在今年假日季首次推出，其中包括为公司多个标志性品牌设计的精美礼品包装，如百加得8年陈酿朗姆酒(BACARDÍ Reserva Ocho)、灰雁(GREY GOOSE)伏特加、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE)金酒、孟买莓瑰(BOMBAY BRAMBLE)金酒、马天尼费艾洛(MARTINI Fiero)和帝王(DEWAR’S) 12年苏格兰调和威士忌。

百加得全球安全、质量与可持续发展部副总裁Rodolfo Nervi表示：“作为一家有着近160年历史的家族企业，我们精心酿造出了多款深受一代代消费者喜爱的优质酒。我们之所以能够取得如此长久的成功，是因为我们始终着眼于未来，为我们的消费者、客户和我们公司做正确的事情。今天公布的这一消息就是证明。我们希望成为对环境负有高度责任感的全球酒类公司，要实现这一目标，我们只有不断地探索和投资新的创新型产品，如塑料的可持续替代品，这将有助于我们达成公司的环境目标。”

根据公司的Good Spirited企业责任计划和联合国可持续发展目标(SDG)，百加得设定了多个目标，承诺到2025年实现这些目标。除承诺到2030年实现100%无塑料外，这些目标还包括：

温室气体排放量减少50%；

用水量减少25%；

关键原材料和包装100%以可持续方式采购；

产品包装100%可回收；

产品包装材料中回收成分占40%；

所有生产基地实现零垃圾填埋。

全新100%无塑料礼品包装于假日季在全球部分市场推出。

如需详细了解百加得的可持续发展承诺和在环保方面成为高度负责的全球烈酒公司的愿景，请访问：https://www.bacardilimited.com/corporate-responsibility/environment/

理性饮酒。

关于百加得

百加得有限公司(Bacardi Limited)是全球首屈一指的私营烈酒公司，生产并销售获得国际认可的烈酒和红酒。百加得品牌组合由200多个品牌和商标组成，包括百加得(BACARDÍ®)朗姆酒、灰雁(GREY GOOSE®)伏特加、PATRÓN®龙舌兰、帝王(DEWAR’S®)苏格兰调和威士忌、孟买蓝宝石(BOMBAY SAPPHIRE®)金酒、马天尼(MARTINI®)苦艾酒和气泡酒、卡萨多雷(CAZADORES®)100%蓝色龙舌兰酒以及威廉·劳森(WILLIAM LAWSON’S®)苏格兰威士忌、圣日耳曼(ST-GERMAIN®)接骨木花利口酒和皇太子(ERISTOFF®)伏特加等其它领先的新兴品牌。家族企业百加得有限公司成立于近160年前的古巴圣地亚哥，目前拥有7,000多名员工，在10个国家经营着多处生产设施，产品销往170多个国家。百加得有限公司是指百加得企业集团，包括百加得国际有限公司(Bacardi International Limited)。敬请访问www.bacardilimited.com，或者在Twitter、LinkedIn或Instagram上关注我们。

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