沙迦酋長發佈首版17卷本《阿拉伯語歷史語料庫》

阿聯沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿拉伯聯合大公國聯邦最高委員會成員、沙迦酋長國酋長Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi博士殿下，在沙迦王儲兼副酋長Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi殿下陪同下，發佈了《阿拉伯語歷史語料庫》(Historical Corpus of the Arabic Language)前17卷，這個開創性專案以編年史形式記錄了阿拉伯語在長達17個世紀的漫長歲月中的發展，標誌著阿拉伯世界完成了一項歷史文化壯舉。

11月2日（週二），在沙迦展覽中心(Expo Centre Sharjah)舉行的第40屆沙迦國際書展開幕典禮上，沙迦酋長正式發佈了該語料庫，出席典禮的還有阿拉伯國家多位部長、本地區阿拉伯語學院院長和阿拉伯語學者和研究人員。酋長殿下還藉此場合公佈了《阿拉伯語歷史語料庫》官方網站。

沙迦酋長在主題演講中指出：「阿拉伯語是現存最古老的語言之一。我們在這裡慶祝阿拉伯語專家的傑出工作成果，他們攜手工作多年，記錄阿拉伯語字母表的源流和含義。我們已經做了很多工作，努力填補這門語言文件記錄中存在的空白。這套精美的語料庫最終得以面世，它是本地區眾多阿拉伯語機構共同努力的成果。」

他補充道：「這套詳實的語料庫將在學生、研究人員、語言學家甚至日常語言愛好者的求知和教育方面扮演重大角色。毫不誇張地說，沒有其他任何專案能像該專案一樣吸引我本人和本地區阿拉伯語言學家群體的關注。我會繼續追蹤參與這項專案的每位人員的工作進展，我向大家保證，在未來幾年裡，我們將會再出版多卷語料庫。感謝每一位參與該專案並為專案的成功付出努力的人員。」

沙迦酋長還談到了線上平臺和智慧型手機應用程式，它們讓《歷史語料庫》以數位方式呈現，方便人們從世界上任何地方輕易存取這些資源。他還在2021年沙迦國際書展開幕典禮上為首版《阿拉伯語歷史語料庫》進行了簽名活動。

語料庫前幾卷的內容專門針對前五個阿拉伯字母：Hamza、ba、ta、tha和jeem，概要介紹了它們從前伊斯蘭時代、伊斯蘭時代（伊斯蘭教紀元1 - 132年）、阿巴斯哈里發帝國時代（伊斯蘭教紀元133 - 656年）直至現代（伊斯蘭教紀元1214年至今）的演變歷史。

專屬網站

《阿拉伯語歷史語料庫》專屬網站讓學者、語言學家、研究人員和語言愛好者能夠從世界任何地方存取17卷語料庫。

整個地區的阿拉伯語宣導者攜手合作

該語料庫見證了阿拉伯世界10所阿拉伯語學院的數百名研究人員和語言學家、編輯和專家的合作，位於埃及開羅的阿拉伯科學語言學院聯盟負責監督，沙迦阿拉伯語學院負責管理專案執行委員會。語料庫的編寫根據在過去四年中收集和數位化的資料來源庫，包括2萬本阿拉伯書籍、手稿、資料來源和歷史文件，甚至包括舊銘文和考古發現。

《阿拉伯語歷史語料庫》致力於提供關於阿拉伯詞彙歷史的重要資訊，包括每個單詞的原始詞根和所有源自該詞根但聲音和語音發生變化的其他單詞。語料庫會追溯每個特定單詞的歷史，並確定這個單詞的首位使用者及其自前伊斯蘭時代的阿拉伯到現代阿拉伯的演變。就這一點而言，該語料庫與任何其他字典不同，因為它引用了《古蘭經》的現存詩句和穆罕穆德的言行錄，願他平安。

語料庫還揭示了幾個世紀以來阿拉伯語成語和表達的發展，並記錄進入阿拉伯語的新單詞，列出不再使用的單詞，並解釋其原因。此外，語料庫還回顧了與語言學直接相關的藝術和科學的發展，包括語法學、詞法學、語言學、語音學、修辭學、押韻學等。

語料庫還提供關於阿拉伯語的比較詞彙評論，以及它對其他閃米特語系的影響，如希伯來語、阿卡德語、敘利亞語、阿比西尼亞語和阿姆哈拉語。專家委員會概述了阿拉伯語詞和這些語言同等詞之間的相似之處，引用例子並記錄專案中使用的文獻和參考書籍。

多位高級官員出席了語料庫發佈，包括阿聯寬容共存部長Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan；國際出版商協會總裁Bodour Al Qasimi；沙迦藝術基金會總裁Sheikha Hoor Al Qasimi；沙迦民用航空部董事長Sheikh Khalid bin Issam Al Qasimi；沙迦酋長辦公室主席Sheikh Salem bin Abdulrahman Al Qasimi；沙迦藝術基金會董事Sheikha Nawar bint Ahmed Al Qasimi；阿聯衛生和預防部長Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais。

開羅阿拉伯語言學院院長Salah Fadl博士；《阿拉伯語歷史語料庫》科學經理Mamoun Wajeeh博士；阿拉伯科學語言學院聯盟秘書長兼開羅阿拉伯語言學院秘書長Abdulhamid Madkour博士也出席了語料庫發佈儀式。

*來源：AETOSWire

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