沙迦酋长发布首版17卷本《阿拉伯语历史语料库》

阿联酋沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋联邦最高委员会成员、沙迦酋长国酋长Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi博士殿下在沙迦王储兼副酋长Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi殿下陪同下，发布了《阿拉伯语历史语料库》(Historical Corpus of the Arabic Language)前17卷，这个开创性项目以编年史形式记录了阿拉伯语在长达17个世纪的漫长岁月中的发展，标志着阿拉伯世界完成了一项历史文化壮举。

11月2日（周二），在沙迦展览中心(Expo Centre Sharjah)举行的第40届沙迦国际书展开幕典礼上，沙迦酋长正式发布了该语料库，出席典礼的还有阿拉伯国家多位部长、本地区阿拉伯语学院院长和阿拉伯语学者和研究人员。酋长殿下还借此场合公布了《阿拉伯语历史语料库》官方网站。

沙迦酋长在主题演讲中指出：“阿拉伯语是现存最古老的语言之一。我们在这里庆祝阿拉伯语专家的杰出工作成果，他们携手工作多年，记录阿拉伯语字母表的源流和含义。我们已经做了很多工作，努力填补这门语言文档记录中存在的空白。这套精美的语料库最终得以面世，它是本地区众多阿拉伯语机构共同努力的成果。”

他补充道：“这套详实的语料库将在学生、研究人员、语言学家甚至日常语言爱好者的求知和教育方面发挥巨大作用。毫不夸张地说，没有其他任何项目能像该项目一样吸引我本人和我们地区阿拉伯语言学家群体的关注。我将跟进参与这个项目中的每位人员的工作，我向大家保证，在未来几年里，我们将会再出版多卷语料库。感谢每一位参与该项目并为项目的成功付出努力的人员。”

沙迦酋长还谈到了在线平台和智能手机应用，它们让《历史语料库》以数字方式呈现，方便人们从世界上任何地方轻松访问这些资源。他还在2021年沙迦国际书展开幕典礼上为首版《阿拉伯语历史语料库》进行了签名活动。

语料库前几卷的内容专门针对前五个阿拉伯字母：Hamza、ba、ta、tha和jeem，概要介绍了它们从前伊斯兰时代、伊斯兰时代（伊斯兰教纪元1 - 132年）、阿巴斯哈里发帝国时代（伊斯兰教纪元133 - 656年）直至现代（伊斯兰教纪元1214年至今）的演变历史。

专属网站

《阿拉伯语历史语料库》专属网站让学者、语言学家、研究人员和语言爱好者能够从世界任何地方访问17卷语料库。

整个地区的阿拉伯语倡导者携手合作

该语料库见证了阿拉伯世界10所阿拉伯语学院的数百名研究人员和语言学家、编辑和专家的合作，位于埃及开罗的阿拉伯科学语言学院联盟负责监督，沙迦阿拉伯语学院负责管理项目执行委员会。语料库的编写基于在过去四年中收集和数字化的资料数据库，包括2万本阿拉伯书籍、手稿、资料来源和历史文件，甚至包括旧铭文和考古发现。

《阿拉伯语历史语料库》致力于提供关于阿拉伯词汇历史的重要信息，包括每个单词的原始词根和所有源自该词根但声音和语音发生变化的其他单词。语料库会追溯每个特定单词的历史，并确定这个单词的首位使用者及其自前伊斯兰时代的阿拉伯到现代阿拉伯的演变。就这一点而言，该语料库不同于任何其他字典，因为它引用了《古兰经》的现存诗句和穆罕穆德的言行录，愿他平安。

语料库还揭示了几个世纪以来阿拉伯语习语和表达的发展，并记录进入阿拉伯语的新单词，列出不再使用的单词，并解释其原因。此外，语料库还回顾了与语言学直接相关的艺术和科学的发展，包括语法学、词法学、语言学、语音学、修辞学、押韵学等。

语料库还提供关于阿拉伯语的比较词汇评论，以及它对其他闪米特语的影响，如希伯来语、阿卡德语、叙利亚语、阿比西尼亚语和阿姆哈拉语。专家委员会概述了阿拉伯语词和这些语言同等词之间的相似之处，引用例子并记录项目中使用的文献和参考书籍。

多位高级官员出席了语料库发布，包括阿联酋宽容共存部部长Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan；国际出版商协会总裁Bodour Al Qasimi；沙迦艺术基金会总裁Sheikha Hoor Al Qasimi；沙迦民用航空部董事长Sheikh Khalid bin Issam Al Qasimi；沙迦酋长办公室主席Sheikh Salem bin Abdulrahman Al Qasimi；沙迦艺术基金会董事Sheikha Nawar bint Ahmed Al Qasimi；阿联酋卫生和预防部长Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais。

开罗阿拉伯语言学院院长Salah Fadl博士；《阿拉伯语历史语料库》科学经理Mamoun Wajeeh博士；阿拉伯科学语言学院联盟秘书长兼开罗阿拉伯语言学院秘书长Abdulhamid Madkour博士也出席了语料库发布仪式。

*来源：AETOSWire

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