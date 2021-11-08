萊卡公司推出線上客戶入口網站，推動服裝業的數位轉型

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為服裝和個人護理業開發創新解決方案的全球領導者萊卡公司(The LYCRA Company)今天宣佈推出LYCRA ONE™線上交易所。新推出的線上客戶入口網站讓品牌商、零售商和服裝製造商能夠在一個專注於舒適、合身和性能科學的便捷平臺上與全球工廠網路連線。

新冠疫情爆發之前，市場上已經出現對數位體驗的需求，以便品牌商和零售商能夠在虛擬環境中與工廠和製造商建立聯繫，並且不會失去面對面溝通的固有優勢。透過LYCRA ONE™入口網站，用戶可以使用數位面料庫來尋找創新型纖維解決方案。用戶也可以直接與工廠連線，以建立或擴大業務關係，瞭解產品性能，並查看產品目錄。

萊卡公司執行長Julien Born表示：「萊卡公司擁有豐富的創新傳統，我們也必須欣然接受數位轉型。LYCRA ONE™入口網站的推出利用了我們在服裝和個人護理價值鏈上的連結能力，並提供一站式無縫解決方案，讓我們客戶的構想能夠迅速從概念變為實際上市。」

LYCRA ONE™入口網站設有知識中心，用戶可以存取其中的獨家內容，如網路研討會、白皮書和影片。內容涵蓋新纖維科技、產業趨勢、行銷、永續性等多方面資訊。這些資源有助於教導用戶充分利用萊卡公司及其創新解決方案的價值，從而提供能夠符合消費者需求的產品，並激發靈感以產生新構想。客戶可以透過LYCRA ONE™入口網站發現創新型行銷和商品促銷解決方案，包括品牌資產和服裝吊牌。此外，客戶還可以提交商標授權合約和纖維認證申請，在LYCRA®品牌的強力支撐下，此舉有助於強化產品品質。

如欲瞭解更多資訊並在LYCRA ONE™入口網站註冊，請造訪one.lycra.com並選擇註冊按鈕。

關於萊卡公司

萊卡公司為服飾和個人護理業生產創新纖維，並提供一流的科技方案。萊卡公司總部位於美國德拉瓦州威明頓市，其創新產品、技術專長、永續解決方案以及強大的行銷支援享譽世界。萊卡公司擁有眾多首屈一指的消費者及行業品牌：包括LYCRA®、LYCRA® HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。萊卡公司業務可追溯至1958年，獨創的彈性纖維—氨綸紗線LYCRA®（萊卡®）纖維誕生。如今，萊卡公司專注於為客戶產品增添價值，開發獨特的創新方案以迎合消費者對舒適和持久性能的要求。瞭解更多資訊，敬請造訪www.thelycracompany.com。

LYCRA®（萊卡®）和LYCRA ONE™是萊卡公司擁有的商標。

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