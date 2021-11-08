莱卡公司推出在线客户门户网站，推动服装行业数字化转型

特拉华州威明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为服装和个人护理行业开发创新解决方案的全球领导者莱卡公司(The LYCRA Company)今天宣布推出LYCRA ONE™在线交易所。新推出的在线客户门户网站让品牌商、零售商和服装制造商能够在一个聚焦舒适、合身和性能科学的便捷平台上与全球工厂网络对接。

新冠疫情爆发之前，市场上已经出现对数字化体验的需求，以便品牌商和零售商能够通过虚拟环境与工厂和制造商联系，并且不会失去面对面沟通的固有优势。通过LYCRA ONE™门户网站，用户可以使用数字面料库来寻找创新型纤维解决方案。用户也可以直接与工厂联系，建立或扩大业务关系，了解产品性能，并查看产品目录。

莱卡公司首席执行官Julien Born表示：“莱卡公司拥有丰富的创新传统，我们也必须拥抱数字化转型。LYCRA ONE™门户网站的推出利用了我们在服装和个人护理价值链上的连结能力，并提供一站式无缝解决方案，让我们客户的想法能够迅速从概念变为现实。”

LYCRA ONE™门户网站设有知识中心，用户可以访问里面的独家内容，如网络研讨会、白皮书和视频。内容涵盖新纤维技术、行业趋势、营销、可持续性等多方面信息。这些资源可帮助指导用户充分利用莱卡公司及其创新解决方案的价值，从而提供能够满足其消费者需求的产品，并激发新想法的灵感。

客户可以通过LYCRA ONE™门户网站发现创新型营销和推销解决方案，包括品牌资产和服装吊牌。此外，客户还可以提交商标许可协议和纤维认证申请，在LYCRA®品牌的强力支撑下，此举有助于增强产品质量。

如需了解更多信息并在LYCRA ONE™门户网站注册，请访问one.lycra.com并选择注册按钮。

关于莱卡公司

莱卡公司为服饰和个人护理行业生产创新纤维，并提供领先技术方案。莱卡公司总部位于美国特拉华州威明顿市，其创新产品、技术、可持续解决方案以及强大市场支持享誉世界。莱卡公司拥有众多领先消费者及行业品牌：包括LYCRA®、LYCRA® HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。莱卡公司业务可追溯至1958年，独创氨纶纤维—氨纶纱线LYCRA®（莱卡®）纤维诞生。如今，莱卡公司专注为客户产品增值，通过开发独特创新方案，满足消费者对舒适和持久性能的要求。了解更多信息，敬请访问www.thelycracompany.com。

LYCRA®（莱卡®）和LYCRA ONE™是莱卡公司拥有的商标。

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