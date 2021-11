Fluence by OSRAM lance « Fluence Unfiltered », une plateforme de discussion pour les esprits les plus innovants du monde de la science et des technologies horticoles

Fluence by OSRAM premiered “Fluence Unfiltered,” a conversation platform for the world’s most innovative minds in horticulture science and technology. In the webcast’s first episode, Fluence CEO David Cohen discusses the trials and successes of Michigan cultivator Michael Ward in building and launching Harbor Farmz in the state’s nascent cannabis industry.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’éclairage LED écoénergétiques destinées à la production commerciale de cannabis et de produits alimentaires, a lancé aujourd’hui « Fluence Unfiltered », une plateforme de discussion pour les esprits les plus innovants de la planète dans le domaine de la science et des technologies horticoles.

Animé par le PDG de Fluence, David Cohen, et disponible sur la chaîne YouTube de l’entreprise, chaque épisode de « Fluence Unfiltered » présente M. Cohen en conversation avec des leaders mondiaux de l’horticulture pour discuter des connaissances, des innovations et des tendances en matière de production de cannabis et d’aliments. « Fluence Unfiltered » offre des conseils cruciaux et exploitables que les cultivateurs et autres acteurs de l’industrie peuvent mettre en œuvre dès aujourd’hui dans leurs propres opérations.

« Alors que la production alimentaire reste un problème urgent pour la population mondiale croissante et que la consommation de cannabis continue d’évoluer sur le plan législatif dans le monde entier, les producteurs sont à la recherche des stratégies de culture les plus avancées et les plus efficaces pour leur permettre de mieux servir leurs communautés », a déclaré M. Cohen. « Fluence s’est engagée à fournir, à ses clients et partenaires, plus que de l’éclairage. Depuis nos débuts, nous nous sommes toujours efforcés de rassembler les acteurs de l’industrie pour que tous ensemble nous aidions le monde à devenir plus intelligent. ‘Fluence Unfiltered’ représente une prolongation naturelle de notre mission principale. Nous proposerons de francs conseils prodigués directement par les principaux cultivateurs du monde, vous montrerons comment démarrer votre parcours au sein de l’industrie du cannabis et détaillerons clairement les premières mesures que vous pouvez prendre pour optimiser vos opérations. »

Le premier épisode de « Fluence Unfiltered » dresse le portrait de Michael Ward, PDG et fondateur de Harbor Farmz, une société de culture du cannabis basée à Kalamazoo, dans le Michigan. Dans l’épisode, M. Ward discute de la façon dont il a réussi à construire à partir de zéro une exploitation de cannabis à la pointe de la technologie et à améliorer la qualité de la production de cannabis à usage médical et récréatif dans le Michigan. En tant que cultivateur d’avant-garde dans le Midwest, Harbor Farmz donne la priorité à des stratégies de culture efficaces, adopte une approche organique unique et a intégré dans ses installations des technologies de pointe, comme l’éclairage LED de Fluence pour atteindre ses objectifs de culture.

Pour visualiser le premier épisode ainsi que tous les prochains épisodes de « Fluence Unfiltered », abonnez-vous à la chaîne YouTube de Fluence ici. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Harbor Farmz

Fondée en 2017, Harbor Farmz est aujourd’hui le premier choix pour les produits artisanaux de cannabis biologique dans le Michigan. Nous contrôlons nos pratiques de culture, d’extraction, de fabrication et d’emballage en interne afin de pouvoir maintenir la qualité propre à Harbor Farmz, de la culture tissulaire à la vente. Depuis notre création, notre objectif est de créer un médicament naturellement puissant sur lequel nos clients peuvent compter. Nous nous concentrons sur l’utilisation des méthodes de culture biologique pour fournir des fleurs de la plus haute qualité qui se retrouvent ensuite dans notre remarquable gamme d’extraits, de concentrés et de produits consommables. Notre conviction est que les produits de la plus haute qualité au départ se traduisent par les meilleurs produits à la sortie. Dans cette optique, nous avons bâti une main-d’œuvre basée sur une culture de travail positive, le travail d’équipe et l’égalité, ce qui nous permet de garantir que notre passion pour le secteur reste aussi puissante que nos produits.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.