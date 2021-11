ABS, HHI e KSOE colaboram na produção de hidrogênio verde e captura e armazenamento de carbono

GLASGOW (Escócia)--(BUSINESS WIRE)--Presentes na COP26, a ABS, Hyundai Heavy Industries (HHI) e Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (KSOE) anunciaram dois projetos de desenvolvimento em conjunto para desenvolver tecnologias de descarbonização a fim de apoiar as ambições de sustentabilidade global.

Os projetos abordam a produção de hidrogênio verde e a captura e armazenamento de carbono offshore (CCS) – duas tecnologias que serão fundamentais para alcançar o “net zero”.

ABS, HHI e KSOE desenvolverão, em conjunto, uma guia técnica para a produção de hidrogênio verde a partir de plataformas offshore como um primeiro passo importante para o projeto e construção de uma instalação até 2025. A guia vai facilitar o desenvolvimento de instalações de produção, proporcionando uma contribuição vital para o crescimento de uma economia mundial de hidrogênio verde.

O projeto utilizará a eletrólise da água do mar para gerar hidrogênio verde. Os estágios posteriores incluem, potencialmente, a Aprovação em Princípio (AIP) para a ABS e a aprovação do projeto genérico, apoiando o desenvolvimento da engenharia até a construção do projeto.

Um segundo projeto de desenvolvimento em conjunto de captura de carbono offshore está focado em garantir uma AIP para a HHI e o projeto da KSOE para uma plataforma de injeção de CO 2 para armazenamento offshore. A plataforma foi projetada para armazenar 400 mil toneladas de CO 2 capturado e liquefeito todos os anos a partir de 2025.

O anúncio está programado para coincidir com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), em Glasgow (Escócia), onde o potencial do hidrogênio verde para apoiar as ambições de sustentabilidade global e a captura, utilização e sequestro de carbono serão centrais para a discussão. O hidrogênio verde é um combustível criado a partir de fontes de energia totalmente renováveis. Atualmente, apenas 1% do combustível de hidrogênio é produzido dessa forma.

“Temos o prazer de aproveitar nossa experiência em plataformas de hidrogênio verde e captura e armazenamento de carbono offshore para a descarbonização offshore. Estes projetos são parte de nossos esforços contínuos e compromisso com um futuro sustentável que está alinhado com a visão de Governança Ambiental, Social e Corporativa do Grupo HHI: “Beyond Blue Forward to Green”. Também prometemos que o Grupo HHI fomentará a criação de novo valor para liderar o mercado, satisfazendo o desejo dos clientes de zerar as emissões de GEE”, disse Won Ho JOO, vice-presidente executivo sênior e diretor técnico da HHI.

“Trata-se de um marco tecnológico bastante significativo para estas plataformas inovadoras de hidrogênio verde e captura e armazenamento de carbono offshore. A KSOE acredita que nosso modelo de desenvolvimento próprio contribuirá para o esforço mundial de descarbonização. Além disso, estamos preparando o desenvolvimento de todas as cadeias de valor de CO 2 e hidrogênio verde. Em um futuro próximo, mostraremos a tecnologia ‘Perfect Net Zero’”, comentou Sung Joon KIM, diretor de Tecnologia da KSOE.

“Garantir as quantidades necessárias de combustíveis sem carbono para impulsionar a transição de nossa indústria vai exigir um aumento significativo das fontes de energia renováveis globais. Sem dúvida nenhuma, o hidrogênio verde terá um papel crucial a desempenhar, mas estamos partindo de uma base muito baixa e aumentar a produção é uma prioridade mundial urgente. Enquanto isso, a captura de carbono é um fator de mudança em potencial e a ABS está trabalhando para acelerar o desenvolvimento da tecnologia e das embarcações necessárias para tornar isso viável”, afirmou o presidente e CEO da ABS, Christopher J. Wiernicki. “Estamos orgulhosos de poder usar nossa experiência offshore e de sustentabilidade líder do setor para apoiar os avanços nessas áreas-chave da tecnologia e no impulso internacional de descarbonização.”

Sobre a ABS

A ABS, fornecedora líder global de serviços de classificação e consultoria técnica para as indústrias marítimas e offshore, está comprometida em estabelecer padrões de segurança e excelência em concepção e construção. Focada na aplicação prática e segura de tecnologias avançadas e soluções digitais, a ABS trabalha com a indústria e os clientes para desenvolver uma conformidade precisa e rentável, um desempenho otimizado e uma eficiência operacional para ativos marítimos e offshore.

