IC Markets Garante Importante Contrato de Patrocínio do Futebol Europeu

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A IC Markets, uma das maiores corretoras Forex CFD do mundo, garantiu o patrocínio de 12 times de futebol de La Liga da Espanha e da Bundesliga da Alemanha na atual temporada de 2021/22.

La Liga e Bundesliga são duas das ligas de esportes profissionais mais populares em todo o mundo e estão entre as ligas de futebol de elite da Europa, dando à IC Markets acesso a uma média de público de mais de 25.000 para os jogos de La Liga e 40.000 para os da Bundesliga.

Os times de La Liga incluídos no contrato de patrocínio são RCD Mallorca, Cádiz, Real Sociedad, Athletic Club Bilbao, Getafe e Granada. Na Bundesliga, a IC Markets garantiu patrocínios com o Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC, FC Augsburg, DSC Arminia Bielefeld, Greuther Fürth e VfL Bochum.

Sob os termos de patrocínio, a marca IC Markets ganhará exposição para públicos ao vivo e transmitidos através de telas de LED da marca nos locais dos times, logotipos e direitos de IP, bem como acesso a experiências VIP e merchandise. As parcerias foram facilitadas pela agência mundial de negócios esportivos SPORTFIVE.

O Diretor Executivo da IC Markets, Andrew Budzinski, disse que a empresa ficou satisfeita por ter garantido os direitos de patrocínio de duas das principais ligas de futebol da Europa.

"Prática, trabalho árduo e disciplina são as bases para o sucesso, e estes valores são abundantes no futebol europeu. A Bundesliga e La Liga se destacam como os principais exemplos das virtudes do espírito esportivo, e a IC Markets tem o orgulho de dar este passo com uma liga com um legado tão rico. La Liga e Bundesliga têm profundas raízes em suas comunidades e isto se reflete na lealdade demonstrada por sua base de fãs. É por isto que estamos fazendo parceria com estes clubes excepcionais a fim de trazer os fãs mais perto do que nunca da ação", comentou o Sr. Budzinski.

Sobre a IC Markets

Construída por operadores para operadores, a IC Markets é a maior corretora de Forex CFD do mundo dedicada a oferecer condições de negociação isentas e serviço de classe internacional 24 horas por dia, 7 dias por semana, a clientes em mais de 200 países.

Desde seu lançamento em 2007, a IC Markets preencheu a lacuna entre os clientes de varejo e institucionais, ao oferecer uma solução de negociação que antes só estava disponível a bancos de investimento e pessoas físicas com alto patrimônio líquido.

Como resultado, a IC Markets é o destino de escolha para operadores ativos em todo o mundo que buscam um ambiente de negociação que os ajude a se tornarem operadores mais confiantes e capazes, fornecendo plataformas de negociação intuitivas com ferramentas de valor agregado e suporte a todas as estratégias e estilos de negociação.

A IC Markets se dedica à inovação, ao aperfeiçoamento constante e ao uso de tecnologia de ponta para o benefício de nossos clientes.

Aviso legal:

Os CFDs (Contratos por Diferença) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.73,59% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

A IC Markets (EU) Ltd é autorizada e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre com a Licença nº 362/18

A IC Markets (EU) Ltd é considerada autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. A natureza e a extensão das proteções ao consumidor podem ser diferentes daquelas para empresas sediadas no Reino Unido. Detalhes do Regime de Permissões Temporárias, que permite que empresas sediadas na Zona Econômica Europeia operem no Reino Unido por um período limitado enquanto buscam plena autorização, estão disponíveis no site da Autoridade de Conduta Financeira.

Os CFDs de criptomoedas não estão disponíveis a clientes de varejo no Reino Unido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.