ABS, HHI et KSOE collaborent sur des projets axés sur la production d'hydrogène vert et sur la capture et le stockage de carbone

GLASGOW, Écosse--(BUSINESS WIRE)--À la COP26, ABS, Hyundai Heavy Industries (HHI) et Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (KSOE) ont annoncé deux projets phares de développement conjoints (PDC) visant la mise au point de technologies de décarbonisation afin de soutenir les ambitions mondiales de durabilité.

Ces deux projets ont trait à la production d'hydrogène vert et à la capture et au stockage de carbone (CSC) en haute mer, deux technologies primordiales pour atteindre la consommation énergétique nette zéro.

ABS, HHI et KSOE élaboreront conjointement des directives techniques pour produire de l'hydrogène vert à partir de plateformes en haute mer, ce qui constituera la première étape clé de la conception et de la construction d'installations d'ici 2025. Ces directives faciliteront la mise en place d'installations de production dont la contribution sera indispensable à la croissance de l'économie mondiale de l'hydrogène vert.

Ce projet fera appel au procédé de génération d'hydrogène vert par électrolyse d'eau de mer. Les étapes ultérieures potentielles du projet se concentreront sur l'approbation de principe et l'approbation de conception générique par ABS en vue de soutenir le projet, de la mise au point technique à la construction.

Le second PDC de capture de carbone en haute mer est axé sur l'obtention de l'approbation de principe de KSOE et de HHI pour mettre au point une plateforme d'injection de CO 2 permettant de stocker celui-ci offshore. Cette plateforme sera conçue pour capturer et stocker chaque année 400 000 tonnes de CO 2 liquéfié à partir de 2025.

Cette annonce a été planifiée pour coïncider avec l'édition 2021 de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP26 organisée à Glasgow, où le potentiel de l'hydrogène vert en soutien à la réalisation des ambitions mondiales de durabilité par la capture, l'utilisation et la séquestration de carbone sera au centre des discussions. L'hydrogène vert est un carburant entièrement obtenu à partir de sources d'énergies renouvelables. Seul un pour cent du combustible hydrogène est actuellement produit de la sorte.

« Nous sommes ravis de mettre notre expertise en matière de plateformes CSC et de production d'hydrogène vert au service de la décarbonisation en haute mer. Ces projets font partie de nos efforts et de notre engagement continus en faveur d'un avenir durable aligné sur "Beyond Blue Forward to Green", la vision ESG du groupe HHI. Nous promettons également que le groupe HHI encouragera la création de valeur pour devenir leader du marché en répondant aux attentes des clients désireux d'atteindre zéro émission de GES », a déclaré Won Ho JOO, directeur technique et premier vice-président directeur de HHI.

« Avoir pu mettre ces PDC sur les rails pour créer ces plateformes CSC et de production d'hydrogène vert innovantes en haute mer constitue un cap technologique assez important. KSOE estime que son modèle d'autodéveloppement contribuera aux efforts mondiaux de décarbonisation. Nous préparons en outre la mise en œuvre de l'ensemble de la chaîne de valeur du CO 2 et de l'hydrogène vert. Nous vous présenterons d'ailleurs la technologie "Perfect Net Zero" dans un avenir proche », a expliqué Sung Joon KIM, directeur technique de KSOE.

« Être capable de produire les quantités nécessaires de carburants zéro carbone pour mener à bien la transition de nos industries nécessitera une importante amplification des sources d'énergies renouvelables mondiales. L'hydrogène vert aura certainement un rôle essentiel à jouer, mais nous partons de très loin et l'accroissement de la production est une priorité mondiale urgente. En parallèle, la capture de carbone pourrait totalement changer la donne, et ABS œuvre à l'accélération de la mise au point de cette technologie et des dispositifs nécessaires pour la rendre viable », a affirmé le président-directeur général d'ABS, Christopher J. Wiernicki. « Nous sommes fiers d'être en mesure d'utiliser notre expertise de pointe en matière de durabilité et de technologies offshore pour soutenir les avancées dans ces domaines technologiques clés et le mouvement international en faveur de la décarbonisation. »

▬▬

À propos d’ABS

ABS, un fournisseur de premier plan mondial de services de classification et de conseils techniques pour les secteurs maritime et offshore, s’engage à définir des normes pour la sécurité et l’excellence en matière de conception et de construction. Axé sur l’application sûre et pratique de technologies avancées et de solutions numérique, ABS travaille avec l’industrie et des clients pour développer une conformité précise et économique, une performance optimisée et une efficacité opérationnelle pour les actifs maritimes et offshore.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.