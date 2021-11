Le Centre technique de SEAT S.A. et ESI Group établissent de nouvelles normes pour le développement automobile, vers le 100 % numérique, avec la toute nouvelle CUPRA Formentor

RUNGIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SEAT S.A. et ESI Group (Paris:ESI), acteur mondial du prototypage virtuel pour les industries, s'associent pour mener la transformation digitale globale de SEAT grâce à l’utilisation de technologies de pointe en matière de simulation. En ligne avec l’objectif "propre, sûr et productif" de l’industrie, les deux entreprises réalisent des performances de premier ordre : l’accélération de l’innovation technologique tout en débloquant des gains d'efficacité significatifs dans le développement de nouvelles voitures et en réduisant le coût des matériaux.

Lors du développement de leur nouveau modèle CUPRA Formentor, le management de SEAT a modifié ses processus et méthodologies, exploitant le potentiel de la simulation numérique et de la réalité virtuelle, accélérant ainsi la transformation digitale globale du groupe. Grâce à cela, ils ont considérablement réduit le recours aux essais et prototypes physiques tout en garantissant une note de 5 étoiles aux tests de sécurité NCAP pour leur dernier modèle.

L'équipe de SEAT a conçu, élaboré, fabriqué, assemblé et testé virtuellement le nouveau concept du véhicule CUPRA Formentor, avec d'excellents résultats :

- réduction des coûts d'essai, des déchets et des émissions

- une agilité et une fluidité accrues

- des opérations plus sûres, axées sur le bien-être des travailleurs et de la société.

L'équipementier espagnol pose ainsi de nouveaux jalons dans la démarche de transformation digitale au sein de son groupe en réunissant toutes les activités de conception et d'ingénierie des futurs véhicules SEAT dans un seul et même prototype virtuel de la voiture. Cela constitue une solide base digitale apportant rapidité, confiance et durabilité à toutes les phases du développement. Plus encore, cette base témoigne de l'engagement de l'équipementier en matière de durabilité et d'empreinte environnementale.

« Le prototypage virtuel est notre porte d'entrée pour répondre aux standards de haute qualité de SEAT de manière rapide et rentable. Les logiciels et l'expertise d'ESI en matière de simulation numérique et de science des matériaux nous apportent la liberté dont nous avons besoin pour réduire les émissions et les rebuts liés aux anciens prototypes physiques et aux véhicules de test tout en obtenant la note 5 étoiles EuroNCAP. C'est inestimable et essentiel pour atteindre nos objectifs de Green Deal », déclare Xavier Castillo, responsable CAE du développement fonctionnel SEA/EK13 chez SEAT.

« Aider SEAT à atteindre à la fois sa transformation digitale et ses objectifs de Green Deal démontre notre engagement à construire l'avenir de l'industrie automobile. Nous partageons la même conception d’une innovation produit durable et de processus de fabrication sans test ni prototype physique. S'associer et développer des solutions pour des acteurs de l'automobile avec des objectifs aussi courageux et inspirants est enrichissant et extrêmement motivant pour toutes nos équipes », explique Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

A propos d’ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr.