Fortum déploie des opérations de marché annexe pour les territoires nordiques avec Hansen Trade

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN) a le plaisir d'annoncer une expansion de son partenariat avec Fortum, son client de longue date. Dans le cadre de cet accord, Fortum, une société énergétique européenne évoluant dans plus de 40 pays, utilisera Hansen Trade pour couvrir ses opérations de régulation des marchés mFRR et aFRR sur l'ensemble de ses actifs clés, en Suède et en Finlande, ainsi que la capacité d'étendre l'utilisation de ses actifs Uniper à la région nordique.

Avec un courtage nuagique automatisé fournissant la meilleure voie à suivre pour les entreprises énergétiques et de services publics, cette solution permettra à Fortum d'automatiser la réglementation des appels d'offres énergétiques et aFRR, et de rationaliser les opérations de courtage au quotidien. Avec l'adoption accrue de Hansen Trade sur les marchés nordiques, Fortum est la plus récente entité à déployer une solution de pointe capable de mettre en place une automatisation totale pour éliminer des interventions manuelles coûteuses. Exécuté en tant que solution SaaS nuagique, Hansen Trade répond parfaitement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité d'un marché complexe du courtage énergétique.

Baard Eilertsen, responsable des marchés et de la distribution, Fortum: "Un élément majeur dans l'expansion de l'activité de Fortum est la tranquillité d'esprit – un bilan éprouvé et une excellence de service – que nous apportent nos partenaires de confiance. Avec plus d'une décennie d'exécution exceptionnelle et avec la détermination d'automatiser nos opérations, la décision d'approfondir notre relation avec Hansen en adoptant la solution Hansen Trade a été une évidence."

Scott Weir, président régional, EMEA, Hansen Technologies: "Chez Hansen, nous sommes convaincus que les systèmes automatisés peuvent conduire à des résultats d'automatisation bénéfiques pour les fournisseurs d'énergie et de services publics. Avec Hansen Trade et notre expertise reconnue en termes d'efficience commerciale pour les sociétés énergétiques, nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Fortum, à l'heure où ils cherchent à saisir les opportunités d'un secteur dynamique et en perpétuelle évolution."

Plus d'infos à propos de Hansen Technologies sur www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 550 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données clients, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.hansencx.com

À propos de Fortum

Fortum est une société énergétique européenne évoluant dans plus de 40 pays. Nous fournissons à nos clients de l'électricité, du gaz, du chauffage et de la climatisation, ainsi que des solutions intelligentes pour améliorer l'efficience des ressources. Au côté de notre filiale Uniper, nous sommes le troisième plus grand producteur d'électricité sans émission de CO2 en Europe. Avec près de 20 000 collaborateurs et un bilan combiné d'environ 60 milliards EUR, nous avons l'échelle, les compétences et les ressources pour nous développer et promouvoir la transition énergétique.

L'action Fortum est cotée au Nasdaq Helsinki et l'action Uniper est cotée à la Bourse de Francfort. www.fortum.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.