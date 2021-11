Redberry Restaurants annonce la conclusion d’une entente avec Burger King Canada en vue d’une importante expansion au Québec, un nouveau développement en Saskatchewan et un ambitieux projet de rénovations

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Redberry Restaurants (« Redberry ») annonce aujourd'hui une entente de développement régional avec Burger King Corporation en vue de déployer 50 nouveaux restaurants Burger King au Québec et 15 nouveaux restaurants en Saskatchewan au cours des cinq prochaines années. De plus, Redberry prévoit rénover 60 autres restaurants Burger King, ce qui représente plus de la moitié des restaurants Burger King actuellement détenus par Redberry.

Redberry détient et exploite présentement 16 restaurants Burger King au Québec et plus de 102 restaurants en Ontario et au Manitoba. Ce nouveau projet de développement permettra à Redberry d'intensifier considérablement sa présence au Québec et offrira une nouvelle occasion d’expansion en Saskatchewan.

« L'expansion stratégique de 50 nouveaux restaurants Burger King au Québec ferait plus que tripler notre présence actuelle dans ce marché clé, tandis que nos plans visant à ouvrir 15 restaurants en Saskatchewan nous permettraient d'accroître notre présence dans une quatrième province », a déclaré Ken Otto, directeur général de Redberry. « Nos réalisations antérieures illustrent clairement que nous sommes en mesure d’ouvrir plusieurs restaurants et démontrent qu’une croissance accélérée est possible grâce à nos équipiers talentueux et notre partenaire franchiseur Burger King. Nos projets de croissance rapide en 2021 et au-delà sont extrêmement audacieux. »

Redberry a réussi avec brio à accélérer son développement grâce à l'ouverture de sept nouveaux restaurants Burger King cette année, avec neuf restaurants supplémentaires d’ici la fin de l’année. Par conséquent, le nombre total de restaurants Burger King détenu par Redberry se chiffrerait à 127 unités, ce qui représente plus de 40 pour cent des restaurants Burger King au Canada.

Redberry prévoit construire et acquérir 168 nouveaux restaurants Burger King supplémentaires au cours des années à venir, ce qui lui permettrait de plus que doubler sa taille actuelle.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat auprès de Redberry afin de rapidement faire croître la marque Burger King au Canada, et ce, en offrant des produits emblématiques à un plus grand nombre de clients, notamment le sandwich Whopper », de dire Matt Wright, directeur général de Burger King Canada. « Nous sommes certains que Redberry continuera de répondre aux attentes des clients et de développer notre empreinte à l’échelle nationale. »

Grâce aux nombreux nouveaux restaurants Burger King qui s’ajouteront au sein de quatre provinces, notamment l'Ontario, le Manitoba, le Québec et la Saskatchewan, Redberry souhaite créer plus de 4 000 nouveaux emplois à l’échelle locale afin de soutenir ses importants projets d'expansion.

À propos de BURGER KING®

Fondée en 1954, la marque Burger King est une chaîne de restaurants de hamburgers à service rapide reconnue à l’échelle mondiale pour la qualité de ses aliments et ses produits valeur et comme le seul restaurant où les clients peuvent savourer le Whopper® grillé sur le feu et le sandwich au poulet Ch’KingMC pané à la main. Le système Burger King exploite au-delà de 18 700 restaurants dans plus de 100 pays et territoires américains. Près de 100 pour cent des restaurants BURGER KING® sont détenus et exploités par des franchisés indépendants dont bon nombre sont des entreprises familiales établies depuis plusieurs décennies. Inscrivez-vous aux récompenses du King pour obtenir des réductions sur vos produits favoris et pour en apprendre sur la marque Burger King. Consultez le site Web de la marque Burger King au www.bk.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

À propos de Redberry Restaurants

Fondée en 2005, Redberry Restaurants est l'un des plus importants franchisés de la restauration à service rapide et affiche la croissance la plus forte au Canada. Redberry est fière de détenir et d'exploiter plus de 140 restaurants de marques BURGER KING® Canada, Pizza Hut Canada et Taco Bell. Redberry s’est vu accorder par Franchise Times en 2020 ainsi qu’en 2021 le prix : Meilleurs 200 restaurants - Les franchisés les plus importants et qui réussissent le mieux au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris les possibilités d'emploi, veuillez consulter le site www.redberry.ca.

À propos de City Capital Ventures

En 2019, City Capital Ventures a fait l’acquisition du Groupe Redberry, établi à Toronto. City Capital Ventures, LLC (« CCV ») investit pour le compte d'un réseau exclusif de gestionnaires de grande fortune et d'investisseurs du marché privé. CCV, à la recherche d’entreprises qui en sont à un « point d'inflexion » et d’occasions exceptionnelles en matière de croissance accélérée, alimente en capitaux et en soutien ces types d’entreprises. En tirant parti d'un mandat d'investissement flexible et patient, CCV investit dans des entreprises de consommation, commerciales et de services, lesquelles requièrent en général jusqu'à 100 millions de dollars en capital.