UNO STUDIO DI HILTON SVELA COME LA PANDEMIA ABBIA CAMBIATO LE ABITUDINI DI VIAGGIO E TRACCIA L PROFILO DEL VIAGGIATORE DEL 2022

MILANO--(BUSINESS WIRE)--La pandemia ha indubbiamente modificato il modo di viaggiare, ma questa è solo una parte del racconto. Di recente Hilton ha pubblicato un global trend report che svela come la pandemia abbia cambiato le persone. L’indagine – “The 2022 Traveler: Emerging Trends and the Redefined Traveler, a Report from Hilton” – si addentra in una verità lampante: in due anni, le nostre vite hanno subìto un cambiamento drastico, che ha modificato radicalmente le persone.

In quanto azienda che ha accolto 3 miliardi di ospiti durante la sua storia ultra-centenaria, nello studio Hilton dimostra la propria evoluzione contemporaneamente a quella del viaggiatore, prendendo in esame alcuni ambiti quali:

Fitness : come le app di workout e nuovi programmi di allenamento abbiano cambiato l’approccio di dove, quando e come le persone si allenano.

: come le app di workout e nuovi programmi di allenamento abbiano cambiato l’approccio di dove, quando e come le persone si allenano. Spa : come il focus crescente sul wellness stia modificando la spa, così come l’esperienza olistica dell’hotel.

: come il focus crescente sul wellness stia modificando la spa, così come l’esperienza olistica dell’hotel. Food & beverage : come il pane a lievitazione naturale, trend del 2020, venga sostituito da una sempre maggior richiesta di esperienze culinarie.

: come il pane a lievitazione naturale, trend del 2020, venga sostituito da una sempre maggior richiesta di esperienze culinarie. Sostenibilità : dalla cottura in forni solari fino alle biciclette elettriche, come i 18 mesi di lockdown abbiano contribuito a ridefinire l’interesse per un pianeta più sano.

: dalla cottura in forni solari fino alle biciclette elettriche, come i 18 mesi di lockdown abbiano contribuito a ridefinire l’interesse per un pianeta più sano. Design : come i lavoretti fai da te, gli hobby di giardinaggio e l’attenzione per gli spazi esterni, come i cortili, stiano cambiando la percezione del design dell’hotel.

: come i lavoretti fai da te, gli hobby di giardinaggio e l’attenzione per gli spazi esterni, come i cortili, stiano cambiando la percezione del design dell’hotel. Servizi : come il numero crescente di animali domestici durante la pandemia stia portando a un interesse maggiore dei viaggi in loro compagnia e al conseguente diffondersi di hotel per cani, agevolazioni per i cuccioli e altro.

: come il numero crescente di animali domestici durante la pandemia stia portando a un interesse maggiore dei viaggi in loro compagnia e al conseguente diffondersi di hotel per cani, agevolazioni per i cuccioli e altro. Loyalty: come la creazione di nuovi programmi di fedeltà – in tutti i settori – stia determinando una customizzazione e benefit maggiori per i clienti.

“Il mondo – e il settore hospitality – hanno subìto cambiamenti radicali negli ultimi due anni. E come abbiamo scoperto in questo report, le esigenze e gli interessi dei viaggiatori sono cambiati”, ha affermato Christ Nassetta, presidente e CEO di Hilton. “In Hilton abbiamo lavorato molto per poter soddisfare le richieste dei nostri ospiti, nonostante i momenti difficili trascorsi. Guardo al futuro con ottimismo – il viaggio è una certezza che sta tornando, e noi siamo entusiasti di partecipare a questo cambiamento epocale”.

Numerosi e nuovi sono i trend di viaggio che emergono dal report e che determinano innovazioni sia interne sia esterne all’hotel. Da questi emergono quattro temi costanti, che riescono a ridefinire la tipologia del viaggiatore post pandemia:

Nel caos, le persone hanno riscoperto il valore dell’efficienza e la vorranno sperimentare anche durante un viaggio : questo aspetto è stato accolto positivamente in diversi ambiti della vita e verrà ricercato anche in viaggio, per esempio con il check-in e il check-out contactless e la digital key.

: questo aspetto è stato accolto positivamente in diversi ambiti della vita e verrà ricercato anche in viaggio, per esempio con il check-in e il check-out contactless e la digital key. L'attenzione generale al benessere andrà oltre la palestra : modi differenti di vivere il luogo di lavoro e l'affermarsi di una nuova modalità di allenamento fisico si rifletteranno nella pianificazione dei viaggiatori, che opteranno sempre più per esperienze in grado di intensificare il contatto con la natura e di ritrovare il giusto equilibrio

: modi differenti di vivere il luogo di lavoro e l'affermarsi di una nuova modalità di allenamento fisico si rifletteranno nella pianificazione dei viaggiatori, che opteranno sempre più per esperienze in grado di intensificare il contatto con la natura e di ritrovare il giusto equilibrio I viaggiatori hanno coltivato passioni nuove e avranno gusti più raffinati : hobby nuovi o rinnovati implicano viaggiatori più informati, sofisticati e, in determinati casi, in forma. Si prevede che le persone partano con le proprie passioni in valigia, portando avanti la richiesta di nuovi trend nel fitness, nelle scelte gastronomiche e nelle esperienze di viaggio uniche.

: hobby nuovi o rinnovati implicano viaggiatori più informati, sofisticati e, in determinati casi, in forma. Si prevede che le persone partano con le proprie passioni in valigia, portando avanti la richiesta di nuovi trend nel fitness, nelle scelte gastronomiche e nelle esperienze di viaggio uniche. È emerso un nuovo senso di interesse verso il prossimo, che aumenterà sempre più: la pandemia ha separato famiglie e amici, generando un crescente desiderio di rivedersi con viaggi di gruppo nel 2022. Varcando i limiti degli interessi personali, si prevede che i viaggiatori avranno più a cuore la sostenibilità e il benessere della comunità – e vorranno continuare a dimostrare la loro affezione nei confronti di brand, aziende e organizzazioni che incarnano i loro stessi valori.

“L’effetto della pandemia sul settore turistico è stato ben documentato. Nonostante ciò, è ugualmente essenziale riconoscere l’impatto psicologico causato da questo periodo e che continuerà ancora per i prossimi anni”, ha commentato la psicologa Kate Cummins, che considera il viaggio come componente importante per la salute mentale. “Il viaggiatore avrà senz’altro vissuto dei cambiamenti, ma il potere benefico del viaggiare rimane: miglioramento dell’emotività e del benessere e, dopo due anni tosti, ne abbiamo bisogno”.

Per informazioni aggiuntive e per avere il report completo, visitare il sito Newsroom.Hilton.com/TrendsReport. Per iniziare a pianificare i viaggi del 2022, visitare Hilton.it.

