Zynga在全球推出新遊戲FarmVille 3

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈，在全球推出其代表性FarmVille系列遊戲的精彩新版本——FarmVille 3。這款農場模擬社群遊戲現可正式在全球iOS裝置、Android裝置及Mac M1上下載。

自2009年初版FarmVille問世以來，12年間的下載量已超過7億次。FarmVille 3將全新呈現栩栩如生的精彩世界，涵蓋形形色色的全動畫角色和互動動物。

深受粉絲喜愛的嚮導Marie又回到FarmVille 3中，她將歡迎FarmVille社群的歸來，並在新玩家建造家園和完成挑戰時迎接他們。除了Marie外，遊戲中還會增加一批具備各種背景和技能的農場工人，他們將利用遊戲中的新元素來輔助玩家，如新的客製化農場和動物養殖。

玩家進入這個新世界後，可以從150多個品種中領養、養殖和撫養小動物，並因養育付出的努力而獲得羊毛和牛油等農場商品作為獎勵。

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「FarmVille 3讓玩家沉浸在視覺效果極佳的全新FarmVille體驗中，其中注入了數億粉絲所喜愛的冒險精神、社交聯繫和耕作精神。我們熱忱邀請新一代玩家來認識令人心情愉快的FarmVille新角色，以及在充滿愛心和幽默感的美麗鄉村中茁壯成長的可愛動物們。」

點選觀看

新遊戲功能

各種動物 – 玩家可以收養、飼養和養殖150多種動物，比如常見的雞和牛，或外來的老虎和毛茸茸的羊駝

– 玩家可以收養、飼養和養殖150多種動物，比如常見的雞和牛，或外來的老虎和毛茸茸的羊駝 多樣化的農場工人 – 認識30個具備烘焙、捕魚、伐木和手工製作等實用技能的農場工人角色，可以輔助玩家建造農場

– 認識30個具備烘焙、捕魚、伐木和手工製作等實用技能的農場工人角色，可以輔助玩家建造農場 活生生的世界 – 利用遊戲中的動態機制控制天氣模式，以加快作物生長、捕捉更多的魚或賺取更多金幣

– 利用遊戲中的動態機制控制天氣模式，以加快作物生長、捕捉更多的魚或賺取更多金幣 一切皆可客製化 – 為您的農場工人穿上季節性服裝，如萬聖節南瓜服裝，或從現代或維多利亞裝飾風格等眾多主題設計選項中挑選，為您的農場、動物房舍或交通工具增添個人風格

– 為您的農場工人穿上季節性服裝，如萬聖節南瓜服裝，或從現代或維多利亞裝飾風格等眾多主題設計選項中挑選，為您的農場、動物房舍或交通工具增添個人風格 鄰里社群玩法 – 玩家可成立自己的「合作社」，與其他玩家交換商品，並合作贏得比賽和獨特裝飾品

從今天起，在接下來兩週內下載遊戲的玩家將收到特殊的入門工具組，其中包含裝飾性元素和「早鳥」個人頭像等互動功能，可幫助玩家打造客製化農場。

FarmVille 3是FarmVille系列的最新款遊戲，該系列還包括FarmVille 2: Country Escape和FarmVille 2: Tropic Escape。

如欲查看FarmVille 3的配套圖片及影片，請點選此處。

FarmVille 3目前可供iOS、Android和Mac M1免費下載。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：

www.FarmVille3.com

Facebook

Instagram

Twitter

關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。Zynga在超過175個國家和地區擁有廣泛的全球影響力，公司擁有多樣化的流行遊戲系列組合，在行動裝置上的下載量已超過40億次，旗下遊戲包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Golf Rival™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。憑藉一流的行動廣告和貨幣化平臺Chartboost，Zynga成為業界領先的下一代平臺，能夠大規模促使程式化廣告和收益最佳化。Zynga成立於2007年，總部位於美國加州，在北美、歐洲和亞洲設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga網誌上關注Zynga。

關於FarmVille

FarmVille於2009年在Facebook上首次推出，隨後催生了社群遊戲系列，在全球的Facebook、網路和行動平臺已獲得超過7億次下載安裝量。FarmVille的玩家可以一起即時種植虛擬作物並建造數位農場，FarmVille 2、FarmVille 2: Country Escape和FarmVille 2: Tropic Escape均深受粉絲喜愛。FarmVille 3由Zynga Helsinki開發，旨在重塑經典的農場建造題材，展示行動遊戲的時尚玩法。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與未來遊戲事件及遊戲功能相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包括「將」、「預計 」、「計畫 」、「打算 」等詞語，未來時態的陳述也一般都具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的完成或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)的公開文件中有更詳細的描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov取得。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。