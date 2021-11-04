Zynga在全球推出新游戏FarmVille 3

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--互动娱乐领域的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，在全球范围内推出其标志性FarmVille系列游戏令人激动的新版本——FarmVille 3。这款农场模拟社交游戏现可正式在全球iOS设备、安卓设备及Mac M1上下载。

自2009年初版FarmVille问世以来，12年间的下载量已超过7亿次。FarmVille 3将全新呈现一个栩栩如生的精彩世界，涵盖形形色色的全动画角色和互动动物。

深受粉丝喜爱的向导Marie又回到FarmVille 3中，她将欢迎FarmVille社区的回归，并在新玩家建造家园和完成挑战时迎接他们。除了Marie外，游戏中还会增加一批具备各种背景和技能的农场工人，他们将利用游戏中的新元素为玩家提供帮助，如新的自定义农场和动物饲养。

玩家进入这个新世界后，可以从150多个品种中收集、繁殖和培育小动物，并因养育付出而获得羊毛和黄油等农场商品作为奖励。

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“FarmVille 3让玩家沉浸在视觉效果极佳的全新FarmVille体验中，其中注入了数亿粉丝所喜爱的冒险精神、社交联系和耕作精神。我们热忱邀请新一代玩家来认识令人心情愉快的FarmVille新角色，以及在充满爱心和幽默感的美丽乡村中茁壮成长的可爱动物们。”

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新游戏功能

各种动物 – 玩家可以收养、培育和饲养150多种动物，比如常见的鸡和牛，或外来的老虎和毛茸茸的羊驼

– 玩家可以收养、培育和饲养150多种动物，比如常见的鸡和牛，或外来的老虎和毛茸茸的羊驼 多样化的农场工人 – 认识30个具备烘焙、捕鱼、伐木和手工制作等实用技能的农场工人角色，可以协助玩家建造农场

– 认识30个具备烘焙、捕鱼、伐木和手工制作等实用技能的农场工人角色，可以协助玩家建造农场 一个活生生的世界 – 通过游戏中的动态机制控制天气模式，以加快作物生长、捕捉更多的鱼或赚取更多金币

– 通过游戏中的动态机制控制天气模式，以加快作物生长、捕捉更多的鱼或赚取更多金币 自定义一切 – 为您的农场工人穿上季节性服装，如万圣节南瓜服装，或在现代或维多利亚装饰风格等众多主题设计选项中进行挑选，为您的农场、动物房舍或交通工具增添个人风格

– 为您的农场工人穿上季节性服装，如万圣节南瓜服装，或在现代或维多利亚装饰风格等众多主题设计选项中进行挑选，为您的农场、动物房舍或交通工具增添个人风格 邻里社交玩法 – 玩家组建自己的“合作社”，与其他玩家交换商品，并通过合作赢得比赛和独特装饰品

从今天起，在接下来两周内下载游戏的玩家将收到一套特殊的入门工具包，其中包含装饰性元素和“早鸟”个人头像等互动功能，旨在帮助玩家自定义其农场。

FarmVille 3是FarmVille系列的最新款游戏，该系列还包括FarmVille 2: Country Escape和FarmVille 2: Tropic Escape。

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FarmVille 3目前可在iOS、安卓和Mac M1上免费下载。

如需了解更多信息，请访问：

www.FarmVille3.com

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关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。Zynga在超过175个国家和地区拥有广泛的全球影响力，公司拥有多样化的流行游戏特许经营组合，在移动设备上的下载量已超过40亿次，旗下游戏包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Golf Rival™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。凭借领先的移动广告和货币化平台Chartboost，Zynga成为行业领先的下一代平台，能够大规模优化程序化广告和收益。Zynga成立于2007年，总部位于加利福尼亚，在北美、欧洲和亚洲设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

关于FarmVille

FarmVille于2009年在Facebook上首次推出，随后催生了一个社交游戏系列，在全球范围内通过Facebook、网络和移动平台获得了超7亿次下载安装量。FarmVille的玩家可以一起实时种植虚拟作物并建造数字农场，FarmVille 2、FarmVille 2: Country Escape和FarmVille 2: Tropic Escape均深受粉丝喜爱。FarmVille 3由Zynga Helsinki开发，旨在重塑经典的农场建造题材，展示移动游戏的时尚玩法。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与未来游戏事件及游戏功能相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包括“将”、“预计”、“计划”、“打算”等词语，将来时态的陈述也一般都具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的完成或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细的描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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